Így növelheted a libidód gyógyszerek nélkül, természetes módszerekkel

A libidó alatt, azt az intim vágyat vagy a nemi aktivitás iránti vágyat értjük, ami egyénenként nagyon eltérő lehet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a libidónak nincs normális vagy helytelen szintje, teljesen eltérő mindenkinél. De dolgozni lehet rajta!

Tippek a libidó fokozásához, természetesen módszerekkel.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A libidó természete – milyen az egészséges intim élet?

Gondoljunk bele, hogy egyénenként különböző, hogy ki milyen gyakran érez intim vágyat. Vannak, akik minden nap kedvet éreznek egy kis együttléthez, mások egy hónapban egyszer vagy egyáltalán nem. Az aszexualitás egy létező jelenség, és nem kapcsolódik semmilyen mentális vagy fizikai betegséghez. Jegyezd meg jól: minden a te egyéni igényeidtől és preferenciáidtól függ, és merd kimondani, amire vágysz!

Egészséges étrend – Vágyfokozó ételek a tányérodon

A megfelelő táplálkozás nagy szerepet játszik a hormonháztartás és a nemi vágy fenntartásában. Az alábbi ételek természetes vágyfokozóként működnek:

Étcsokoládé: serkenti az endorfin és dopamin termelődését

Avokádó: gazdag E-vitaminban, ami támogatja a nemi hormonok működését

Diófélék és magvak: L-arginint tartalmaznak, amely javítja a vérkeringést

Gránátalma: természetes tesztoszteronszint-növelő hatású.

Mozgás és vérkeringés-serkentés

A rendszeres testmozgás nemcsak a kondíciót javítja, hanem a libidót is fokozza. A sport növeli a véráramlást és a hormonok egyensúlyát, ami pozitívan hat az intim vágyra. Különösen ajánlott mozgásformák:

Kardiovaszkuláris edzés (futás, úszás) a vérkeringés javítására

Jóga, amely segít a stressz csökkentésében és a rugalmasság növelésében

Súlyzós edzés, amely természetes módon fokozza a tesztoszterontermelést

2009-ben, a jóga jótékony, libidónövelő hatásairól született tanulmány, a The Journal of Sexual Medicine című tudományos folyóiratban Eszerint a jóga javíthatja az intim vágyat, az izgalmat, a csúcsélményt és az általános elégedettséget is. Azáltal, hogy fokozza a kismedence vérkeringését, aktiválja és igénybe veszi a test magterületét, élesíti a fókuszodat és növeli az oxigénszintet a szervezetben.