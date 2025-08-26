Ha már csak emlék a vágy - Egy új csodaszer visszahozhatja a női libidót

A libidó csökkenése világszerte több millió nőt érint, mégis kevés szó esik róla, pedig nemcsak a párkapcsolatra, hanem az önbizalomra és az életminőségre is kihat. A vágy hiánya miatt sokan úgy érezhetik, hogy elvesztik azt a bensőséges kapcsolatot, ami egykor örömforrást jelentett számukra, ez pedig feszültséget szülhet a párok között, félreértésekhez és eltávolodáshoz vezethet.
Sok nő érzi úgy, hogy egyedül marad ezzel a problémával, ezért nehezen beszélnek róla nyíltan és őszintén. Most azonban egy új, ígéretes megoldás került a figyelem középpontjába, amely visszahozhatja a nemi vágyat és újjáélesztheti az intimitás örömét.
Középkorú és idősebb nők millióinak kedvezhet nemsokára egy olyan természetes, intim krém, amely a Viagra női változatává válhat. A növényi alapú formula ugyanis az 50 év fölötti nőknél helyreállíthatja vulva egészségét, valamint visszahozhatja az intimitás örömét hormonhasználat nélkül.
Dr. Iona Weir, a készítmény feltalálója úgy véli, hogy a vizsgálatok alapján a krém pozitívan befolyásolja az intim funkciókat és a menopauzát. A terméket éjszaka kell alkalmazni, nap közben pedig egy tablettát kell mellé bevenni és már egy hónapon belül érezhető lesz a hatásuk.
A termék a menopauza genitourináris szindrómájának tüneteit képes helyreállítani, vagyis azt az állapotot, amit az ösztrogénszint csökkenése vált ki és globálisan milliókat érint. A tünetek közé sorolható az intim szárazság, a inkontinencia, a kényelmetlen érzés, valamint az együttlét alatti fájdalom. Ennek helyreállítása pedig azért különösen fontos, mert rettentően rombolja az életminőséget. A mérföldkőnek számító fejlesztés természetes úton, szintetikus hormonok segítsége nélkül újítja meg a hüvelyfal sejtjeit. A krémet egyébként növényi sejttechnológiával, valamint hialuronsavval készítik el, az utóbbi sokak számára lehet ismert, mivel számos szépségápolási termék is tartalmazza.
Egyes kutatások ijesztő képet adnak az 50 év feletti nők intim életével kapcsolatban, ugyanis például az Egyesült Királyságban kevesebb, mint egynegyedük aktív ilyen téren. Bár már vannak olyan hidratáló krémek, amik enyhíthetik a hüvelyszárazságot, ez a krém sokkal több előnnyel kecsegtet azok számára, akik a fenti tüneteket tapasztalják magukon.
Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a nők alacsony libidójához köthető leggyakoribb okokat és megoldásokat:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.