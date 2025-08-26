Ha már csak emlék a vágy - Egy új csodaszer visszahozhatja a női libidót

A libidó csökkenése világszerte több millió nőt érint, mégis kevés szó esik róla, pedig nemcsak a párkapcsolatra, hanem az önbizalomra és az életminőségre is kihat. A vágy hiánya miatt sokan úgy érezhetik, hogy elvesztik azt a bensőséges kapcsolatot, ami egykor örömforrást jelentett számukra, ez pedig feszültséget szülhet a párok között, félreértésekhez és eltávolodáshoz vezethet.

Az innováció valódi reményt jelent libidócsökkenés esetén.

Fotó: Eric O'Connell / Getty Images

Viagra nőknek? Ez a csodaszer visszahozhatja a libidót

Sok nő érzi úgy, hogy egyedül marad ezzel a problémával, ezért nehezen beszélnek róla nyíltan és őszintén. Most azonban egy új, ígéretes megoldás került a figyelem középpontjába, amely visszahozhatja a nemi vágyat és újjáélesztheti az intimitás örömét.

Intim krém, ha már csak emlék a vágy

Középkorú és idősebb nők millióinak kedvezhet nemsokára egy olyan természetes, intim krém, amely a Viagra női változatává válhat. A növényi alapú formula ugyanis az 50 év fölötti nőknél helyreállíthatja vulva egészségét, valamint visszahozhatja az intimitás örömét hormonhasználat nélkül.

Dr. Iona Weir, a készítmény feltalálója úgy véli, hogy a vizsgálatok alapján a krém pozitívan befolyásolja az intim funkciókat és a menopauzát. A terméket éjszaka kell alkalmazni, nap közben pedig egy tablettát kell mellé bevenni és már egy hónapon belül érezhető lesz a hatásuk.

A libidó csökkenése világszerte több millió nőt érint.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Pontosan mire jó a krém?

A termék a menopauza genitourináris szindrómájának tüneteit képes helyreállítani, vagyis azt az állapotot, amit az ösztrogénszint csökkenése vált ki és globálisan milliókat érint. A tünetek közé sorolható az intim szárazság, a inkontinencia, a kényelmetlen érzés, valamint az együttlét alatti fájdalom. Ennek helyreállítása pedig azért különösen fontos, mert rettentően rombolja az életminőséget. A mérföldkőnek számító fejlesztés természetes úton, szintetikus hormonok segítsége nélkül újítja meg a hüvelyfal sejtjeit. A krémet egyébként növényi sejttechnológiával, valamint hialuronsavval készítik el, az utóbbi sokak számára lehet ismert, mivel számos szépségápolási termék is tartalmazza.