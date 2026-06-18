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Ezzel az aprócska szépségtrükkel letagadhatod a korodat – Évekkel fiatalabbnak tűnhetsz tőle

Ezzel az aprócska szépségtrükkel letagadhatod a korodat – Évekkel fiatalabbnak tűnhetsz tőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szépségtipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 13:15
frizurahajvágás
Az életkor valóban csak egy szám, mégis sokan szeretnénk megtalálni azokat az apró szépségtrükköket, amelyek frissebbé és ragyogóbbá teszik a megjelenésünket. Ehhez azonban nincs szükség drasztikus változtatásokra, elég egy jól megválasztott fiatalító frizura, ami akár éveket is lefaraghat a korunkból.
Antalfi Krisztina
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Egy új forma sokkal többről szól, mint néhány levágott centiméterről. A megfelelő fazon, hajhossz vagy árnyalat képes kiemelni az arc legszebb vonásait, lágyítani a karakteresebb részeket, és frissebb, fiatalosabb összhatást teremteni. Ha te is szívesen lefaragnál pár röpke évet a korodból és felfrissítenéd a megjelenésed, ezek közül a fiatalító frizurák közül érdemes válogatnod.

Fiatalító frizura, aminek örül egy nő a tükör előtt.
Egy jól megválasztott fiatalító frizura frissebbé és ragyogóbbá teheti a megjelenésed.
Fotó: Nicoleta Ionescu /   shutterstock
  • A fiatalító frizura titka sokszor a megfelelő fazon megválasztásában rejlik.
  • Cikkünkben megmutatjuk, milyen haj illik a különböző arcformákhoz.
  • Apró változtatások, amelyek frissebbé, üdébbé tehetik a megjelenésed.

Fiatalító frizura: ezzel az apró változtatással éveket tagadhatsz le a korodból

Negyven, és bizony még 50 felett sem szabad elszürkülnünk és átadni magunkat az öregedésnek. Ilyenkor ugyanis nem a szigorú szabályok, az újabb divathullám, hanem az egyéniség számít: a legjobb választás mindig az a frizura, amely illik az arcformánkhoz, az életstílusunkhoz és amelyben igazán jól érezzük magunkat. Egy jól eltalált vágás optikailag kiemelheti az arcot, játékosságot adhat a hajnak, és természetes módon frissítheti fel a külsőnket. Mire vársz? Vágj bele még ma!

Ovális arc: szinte minden fazon jól áll neki

Az ovális arcforma az egyik legsokoldalúbb, ha frizuraválasztásról van szó. Harmonikus arányai miatt rengeteg fazonnal lehet kísérletezni: jól állhat neki a félhosszú haj, a vállig érő vágás, a hosszabb fazon vagy akár a frufru is. A lágy rétegek játékosságot adnak a hajnak, a finom hullámok pedig nőies, természetes hatást teremtenek.

Kerek arc: a rétegezett vágás a legelőnyösebb

A kerek arcformára általában a lágyabb vonalak, teltebb orcák és kevésbé hangsúlyos áll jellemző. A cél az arc optikai nyújtása, amit egy jól megválasztott frizurával könnyedén elérhetünk. Előnyösek lehetnek az áll alá érő hosszúságok, a rétegzett vágások, az oldalválaszték és az oldalra fésült frufru. A túl tömör, arc mellett szélesítő fazonokat érdemes kerülni.

Szögletes arc: lágyabb vonalak, nőiesebb összhatás

A karakteres állvonal és a szélesebb homlok gyönyörűen ellensúlyozható egy kis lágysággal. A hullámok, a rétegezett vágások és az arc körüli finom tincsek segíthetnek lágyítani az összképet. A lazább, természetes hatású frizurák különösen jól működhetnek ennél az arcformánál.

Hosszúkás arc: volumen és játékosság

A hosszúkás arcformánál a cél, hogy kiegyensúlyozottabbá tegyük az arányokat. Remek választás lehet egy réteges vágás, egy modern bubi vagy egy olyan fazon, amely oldalt ad több volument a hajnak. A frufru szintén jó megoldás lehet, hiszen optikailag rövidítheti az arc hosszát.

Gyémánt arc: ami különleges vonásokat ad

A gyémánt arcforma egyik legszebb sajátossága a hangsúlyos arccsont. Ennél a típusnál érdemes olyan frizurát választani, amely kiegyensúlyozza a keskenyebb homlokot és állrészt. A lágy hullámok, az oldalválaszték vagy egy könnyed frufru szépen keretezheti az arcot, miközben kiemeli annak természetes szépségét.

További izgalmas fiatalító frizura tippekért nézd meg ezt a videót:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu