Ezzel az aprócska szépségtrükkel letagadhatod a korodat – Évekkel fiatalabbnak tűnhetsz tőle

Egy új forma sokkal többről szól, mint néhány levágott centiméterről. A megfelelő fazon, hajhossz vagy árnyalat képes kiemelni az arc legszebb vonásait, lágyítani a karakteresebb részeket, és frissebb, fiatalosabb összhatást teremteni. Ha te is szívesen lefaragnál pár röpke évet a korodból és felfrissítenéd a megjelenésed, ezek közül a fiatalító frizurák közül érdemes válogatnod.
Negyven, és bizony még 50 felett sem szabad elszürkülnünk és átadni magunkat az öregedésnek. Ilyenkor ugyanis nem a szigorú szabályok, az újabb divathullám, hanem az egyéniség számít: a legjobb választás mindig az a frizura, amely illik az arcformánkhoz, az életstílusunkhoz és amelyben igazán jól érezzük magunkat. Egy jól eltalált vágás optikailag kiemelheti az arcot, játékosságot adhat a hajnak, és természetes módon frissítheti fel a külsőnket. Mire vársz? Vágj bele még ma!
Az ovális arcforma az egyik legsokoldalúbb, ha frizuraválasztásról van szó. Harmonikus arányai miatt rengeteg fazonnal lehet kísérletezni: jól állhat neki a félhosszú haj, a vállig érő vágás, a hosszabb fazon vagy akár a frufru is. A lágy rétegek játékosságot adnak a hajnak, a finom hullámok pedig nőies, természetes hatást teremtenek.
A kerek arcformára általában a lágyabb vonalak, teltebb orcák és kevésbé hangsúlyos áll jellemző. A cél az arc optikai nyújtása, amit egy jól megválasztott frizurával könnyedén elérhetünk. Előnyösek lehetnek az áll alá érő hosszúságok, a rétegzett vágások, az oldalválaszték és az oldalra fésült frufru. A túl tömör, arc mellett szélesítő fazonokat érdemes kerülni.
A karakteres állvonal és a szélesebb homlok gyönyörűen ellensúlyozható egy kis lágysággal. A hullámok, a rétegezett vágások és az arc körüli finom tincsek segíthetnek lágyítani az összképet. A lazább, természetes hatású frizurák különösen jól működhetnek ennél az arcformánál.
A hosszúkás arcformánál a cél, hogy kiegyensúlyozottabbá tegyük az arányokat. Remek választás lehet egy réteges vágás, egy modern bubi vagy egy olyan fazon, amely oldalt ad több volument a hajnak. A frufru szintén jó megoldás lehet, hiszen optikailag rövidítheti az arc hosszát.
A gyémánt arcforma egyik legszebb sajátossága a hangsúlyos arccsont. Ennél a típusnál érdemes olyan frizurát választani, amely kiegyensúlyozza a keskenyebb homlokot és állrészt. A lágy hullámok, az oldalválaszték vagy egy könnyed frufru szépen keretezheti az arcot, miközben kiemeli annak természetes szépségét.
További izgalmas fiatalító frizura tippekért nézd meg ezt a videót:
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