Marilyn Monroe szépségtitkai: 100 éve született a legendás színész

1. Gazdagon az igazi

A színésznőnek nagyon száraz volt a bőre. A hírek szerint ezt annak köszönhette, hogy mivel rettegett a pattanásoktól, ezért naponta akár tucat alkalommal is képes volt arcot mosni, így csak még inkább kiszárította azt. Éppen ezért gazdag állagú, zsíros krémekkel és olajokkal ápolta a bőrét, hogy feltöltse nedvességgel. Például a Nivea ikonikus hidratálója hatalmas kedvence volt.

Érdemes kipróbálni Marilyn Monroe szépségtitkait / Fotó: KEYSTONE / / Northfoto

2. Micsoda rutin!

Rendszeres vendége volt a magyar származású bőrgyógyásznak, Ernő Lászlónak, akinél olyan hírességek szépültek, mint Audrey Hepburn és Grace Kelly. A világhírű szakember az olajos tisztítást ajánlotta a színésznőnek, amely a száraz bőrére is jó hatással volt. Emellett kifejezetten rá szabott arcápolási rutint állított össze a számára. „Dr Erno Laszlo nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is meggyógyította” – árulta el egy interjúban Monroe.

3. Viszlát, barnaság!

Bár abban az időszakban már divat volt, ha valaki aranybarnára süttette magát, Marilyn mindig kerülte a napot.

Én személy szerint ellenzem a mélybarnaságot, mert szeretem, ha mindenhol szőkének érzem magam

– mondta egyszer. Talán már akkor tisztában volt azzal, hogy a káros sugarak mennyire öregítik és szárítják a bőrt.

4. Van, aki jéghidegen szereti

Azért, hogy valóban ruganyossá és frissé tegye a bőrét, a különböző kozmetikumok mellett még egy izgalmas trükköt is bevetett. Reggelente jéghideg vízzel frissítette fel az arcát, sőt olykor még jéggel teli vízbe is mártotta az. Ugyanis ez a technika segít, hogy eltüntesse a puffadtságot és beindítsa a vérkeringést. Sőt, jeges zuhanyt és fürdőt is vett, hogy fokozza a kívánt hatást.

5. Highlighter helyett

Az egyik legtöbbször emlegetett trükkje az volt, hogy a sminkelés első lépéseként vazelint kent a bőrére, majd erre vitte fel az alapozót. Ugyanis így a bőrén szépen csillant a fény, és azt a hatást érte el, mintha valóban ragyogna. A vazelinből pedig olykor az arccsontra és a szemöldökcsönt alá is került, vagy Marilyn már akkor ismerte azt a technikát, amit ma már highlighterekkel érünk el.