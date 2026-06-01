Marilyn Monroe szépségtitkai: 100 éve született a legendás színész

1. Gazdagon az igazi
A színésznőnek nagyon száraz volt a bőre. A hírek szerint ezt annak köszönhette, hogy mivel rettegett a pattanásoktól, ezért naponta akár tucat alkalommal is képes volt arcot mosni, így csak még inkább kiszárította azt. Éppen ezért gazdag állagú, zsíros krémekkel és olajokkal ápolta a bőrét, hogy feltöltse nedvességgel. Például a Nivea ikonikus hidratálója hatalmas kedvence volt.
2. Micsoda rutin!
Rendszeres vendége volt a magyar származású bőrgyógyásznak, Ernő Lászlónak, akinél olyan hírességek szépültek, mint Audrey Hepburn és Grace Kelly. A világhírű szakember az olajos tisztítást ajánlotta a színésznőnek, amely a száraz bőrére is jó hatással volt. Emellett kifejezetten rá szabott arcápolási rutint állított össze a számára. „Dr Erno Laszlo nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is meggyógyította” – árulta el egy interjúban Monroe.
3. Viszlát, barnaság!
Bár abban az időszakban már divat volt, ha valaki aranybarnára süttette magát, Marilyn mindig kerülte a napot.
Én személy szerint ellenzem a mélybarnaságot, mert szeretem, ha mindenhol szőkének érzem magam
– mondta egyszer. Talán már akkor tisztában volt azzal, hogy a káros sugarak mennyire öregítik és szárítják a bőrt.
4. Van, aki jéghidegen szereti
Azért, hogy valóban ruganyossá és frissé tegye a bőrét, a különböző kozmetikumok mellett még egy izgalmas trükköt is bevetett. Reggelente jéghideg vízzel frissítette fel az arcát, sőt olykor még jéggel teli vízbe is mártotta az. Ugyanis ez a technika segít, hogy eltüntesse a puffadtságot és beindítsa a vérkeringést. Sőt, jeges zuhanyt és fürdőt is vett, hogy fokozza a kívánt hatást.
5. Highlighter helyett
Az egyik legtöbbször emlegetett trükkje az volt, hogy a sminkelés első lépéseként vazelint kent a bőrére, majd erre vitte fel az alapozót. Ugyanis így a bőrén szépen csillant a fény, és azt a hatást érte el, mintha valóban ragyogna. A vazelinből pedig olykor az arccsontra és a szemöldökcsönt alá is került, vagy Marilyn már akkor ismerte azt a technikát, amit ma már highlighterekkel érünk el.
6. Elbűvölő tekintet
A legprofibb sminkesektől leste el a különböző arcfestési praktikákat, amiket előszeretettel vetett be. Például az alsó vízvonalát fehér ceruzával húzta ki, ugyanis így a szeme nagyobbnak és frissebbnek is tűnt. A belső szemzug közelébe pedig még egy pirosas pontot is rajzoltak, ugyanis ez világosabbnak mutatta a szemfehérjét. Az igazán elbűvölő tekintet pedig annak volt köszönhető, hogy nem egy teljes műszempillasort viselt, hanem félbevágta azt, és csak a szemhéja külső részére ragasztotta fel.
7. Csókra csábít
Dús, igéző ajkai férfiak millióit csábította el, és ebben szintén a sminkesének volt nagy szerepe, aki különleges technikával festette ki a száját. Öt különböző vörös árnyalatú rúzst használt: a legsötétebb került az ajkak külső oldalára, míg befelé egyre világosabbak. Végül egy leheletnyi szájfényt is felvitt a csillogó hatás érdekében. Ezzel az optikai illúzióval érték el, hogy a színésznő ajkai ennyire teltnek tűntek. Nagy kedvence volt a Revlon krémes hatású rúzsa, amivel könnyű volt dolgozni. Természetesen a precíz művelethez mindig használt egy vékony ecsetet is.
8. Parfümös fürdő
Tudod, folyton kérdezgetnek engem. Csak egy példa: Mit viselek az ágyban? Erre én azt mondtam, hogy Chanel No. 5-ot – mert ez az igazság!
– ez az egyik legikonikusabb mondata, amiben elárulja, hogy legszívesebb anyaszült meztelenül szeret aludni, és csupán a kedvenc illata van rajta. Állítólag a színésznő 5 cseppnyit adott a parfümből az esti fürdővizéhez, aminek lehengerlő akkordjai lelkileg is feltöltötték.
9. Szőkék előnyben
Monroe platina tincseinek speciális árnyalata a párnahuzat fehér elnevezést kapta. Háromhetente szőkítette a haját, de hogy elkerülje a szín kopását, inkább kerülte a gyakori hajmosást. Ezért kétnaponta Johnson’s Baby babahintőport használt, hogy a frizurája friss és dús maradjon. De a mai szárazsamponokkal ugyanezt a hatást érhetjük el.
Hidratáló krém Nivea, 719 Ft
Arctisztító hab Erno Laszlo/douglas.hu, 28 190 Ft
Vazelin Vaseline, 749 Ft
Puha szemceruza Catrice, 849 Ft
Műszempilla M.A.C Cosmetics, 7200 Ft
Super Lustrous krémes rúzs Revlon Cosmetics/notino.hu, 2120 Ft
Ajakecset Dior, 11 490 Ft
Chanel N°5 (EdP 50 ml) Chanel/parfum.hu, 57 970 Ft
Szárazsampon világos hajra Balea/dm.hu, 999 Ft
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.