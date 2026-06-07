Hódít a bob: Vágassunk új frizurát az arcformánkhoz!

Mire figyeljünk?
Amennyiben kerek az arcformánk, akkor a lényeg, hogy optikailag kicsit „lefaragjunk” belőle, vagyis olyan frizura kell, ami kicsit megnyújtja azt az.
Milyen fazont válasszunk?
A legjobb a hosszú, vagyis long bob, ami legalább 4-5 centivel az állunk vonala alá ér. Ha egyenesre vágatjuk, akkor a határozott vonalvezetés megnyújtja az arcot. De rétegzett fazonra is szavazhatunk, ami kicsit játékosabb hatást ad. Ahogy a lágy esésű, oldalra fésült frufru is szuper, mert szintén farag az arcból.
Mit kerüljünk?
Ha túl rövidre vágatjuk, akkor optikailag még szélesebbé teheti az egyébként is kerek arcot. Ahogy az állig érő, tömött fazonok ugyanezt a hatást érik el.
Mire figyeljünk?
Míg a kerek arcból lefaragni kell, addig az ovális arcnál nem árt némi szélesítés. Vagyis olyan frizura kell, ami extra volument ad.
Milyen fazont válasszunk?
Bátran lehet rövidebb fazonokra is szavazni, és akár állig érő, egyenes bobot választani, amit a fül mögé lehet tűrni. De a legjobb, ha a tincsek kissé tépettek és lazák. Némi textúrálással kócosabb hatást lehet neki adni. Sőt, a frufru is ajánlott!
Mit kerüljünk?
A hosszabban hagyott tincsek csak még jobban nyújtják az arcot, és ha szögegyenes a fizura, nem viszünk bele semmilyen csavart, akkor túl markáns lesz a megjelenés.
Mire figyeljünk?
A szögletes arcformával rendelkezők esetében a legfontosabb feladat, hogy a karakteres vonalakat kell finomítani, és az erős állkapocsról elterelni a figyelmet.
Milyen fazont válasszunk?
Ennek az arcformának kifejezetten jót tesz a bob fazon, pláne egy tépett, rétegelt megoldás. A frizura lehetőleg érjen az áll vonala alá, lehet fokozatosan vágott és lágyan hullámos. Ahogy az is szuper megoldás, ha a tincseket kissé befelé, ívesen szárítjuk.
Mit kerüljünk?
Semmiképp se vágassunk olyan bubit, ami az áll vonaláig ér, mert így csak még jobban kiemeljük az erőteljes állat. Ahogy a szigorú, egyenes vágásokat is felejtsük el inkább, mert még szögletesebbé teszik az arcot.
Mire figyeljünk?
Igazán szerencsés az, akinek ilyen az arcformája, ugyanis bármilyen bob fazont választhat. Egyedül arra kell ügyelni, hogy az áll vonalát érdemes teltebbé tenni, és ellensúlyozni kell a szélesebb homlokot.
Milyen fazont válasszunk?
A szív alakú arcúak akár egészen rövid bubit is kérhetnek a fodrászuktól. De az állig vagy egészen vállig érő fazonok is tökéletesek. Akár határozott, egyenest vágás is szóba jöhet, és azzal is lehet játszani, hogy a hajvégeket kissé hullámosra sütik be vagy kifelé szárítják.
Mit kerüljünk?
A homlokot ne hagyjuk teljesen szabadon, egy mély választék, néhány oldalra tűrt tincs vagy frufru jó megoldás lehet.
Mire figyeljünk?
A gyémánt formánál a legszélesebb pont az arccsontoknál található, míg a homlok és az áll keskenyebb. Megfelelő frizurával kell az arccsontok szépségét kiemelni, és lágyítani a többi vonást.
Milyen fazont válasszunk?
Nagyon előnyös számára a félhosszú bob, pláne mély oldalválasztékkal, az áll vonalánál legyenek enyhén tépettek vagy hullámosak a tincsek.
Mit kerüljünk?
A túl rövid fazonok, amelyek a fejtetőn a legdúsabbak, csak még inkább kiemelik a széles arccsontot, és a homlok felé terelik a figyelmet.
Régóta vágyunk némi megújulásra? Ez a frizura azért is tökéletes, mert mindenkinek jól áll!
Forrás: Fanny magazin
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