Hódít a bob: Vágassunk új frizurát az arcformánkhoz!

Kerek arcforma – hosszított

Selena Gomez / Fotó: Profimedia (via Fanny magazin)

Mire figyeljünk?

Amennyiben kerek az arcformánk, akkor a lényeg, hogy optikailag kicsit „lefaragjunk” belőle, vagyis olyan frizura kell, ami kicsit megnyújtja azt az.

Milyen fazont válasszunk?

A legjobb a hosszú, vagyis long bob, ami legalább 4-5 centivel az állunk vonala alá ér. Ha egyenesre vágatjuk, akkor a határozott vonalvezetés megnyújtja az arcot. De rétegzett fazonra is szavazhatunk, ami kicsit játékosabb hatást ad. Ahogy a lágy esésű, oldalra fésült frufru is szuper, mert szintén farag az arcból.

Mit kerüljünk?

Ha túl rövidre vágatjuk, akkor optikailag még szélesebbé teheti az egyébként is kerek arcot. Ahogy az állig érő, tömött fazonok ugyanezt a hatást érik el.

Hosszúkás arcforma – rövid

Charlize Theron / Fotó: Dimitrios Kambouris

Mire figyeljünk?

Míg a kerek arcból lefaragni kell, addig az ovális arcnál nem árt némi szélesítés. Vagyis olyan frizura kell, ami extra volument ad.

Milyen fazont válasszunk?

Bátran lehet rövidebb fazonokra is szavazni, és akár állig érő, egyenes bobot választani, amit a fül mögé lehet tűrni. De a legjobb, ha a tincsek kissé tépettek és lazák. Némi textúrálással kócosabb hatást lehet neki adni. Sőt, a frufru is ajánlott!

Mit kerüljünk?

A hosszabban hagyott tincsek csak még jobban nyújtják az arcot, és ha szögegyenes a fizura, nem viszünk bele semmilyen csavart, akkor túl markáns lesz a megjelenés.

Szögletes arcforma – tépett

Margot Robbie / Fotó: Stephane Cardinale - Corbis

Mire figyeljünk?

A szögletes arcformával rendelkezők esetében a legfontosabb feladat, hogy a karakteres vonalakat kell finomítani, és az erős állkapocsról elterelni a figyelmet.

Milyen fazont válasszunk?

Ennek az arcformának kifejezetten jót tesz a bob fazon, pláne egy tépett, rétegelt megoldás. A frizura lehetőleg érjen az áll vonala alá, lehet fokozatosan vágott és lágyan hullámos. Ahogy az is szuper megoldás, ha a tincseket kissé befelé, ívesen szárítjuk.

Mit kerüljünk?

Semmiképp se vágassunk olyan bubit, ami az áll vonaláig ér, mert így csak még jobban kiemeljük az erőteljes állat. Ahogy a szigorú, egyenes vágásokat is felejtsük el inkább, mert még szögletesebbé teszik az arcot.