Elsöprő megjelenés 50 felett? Ezek a frizurák még a szemüvegeseknek is elképesztően állnak

Egy jól megválasztott frizura nemcsak a megjelenésedre van hatással, hanem a kisugárzásodra is. Azonban a hajkoronát nem mindig könnyű a szemüveghez igazítani, különösen 50 felett, de ha megtalálod a megfelelő fazont, nyert ügyed lesz!
Amennyiben a szemüvegedhez szeretnéd igazítani a frizurádat, fontos, hogy vidd magaddal a fodrászhoz is. Hosszú haj esetén például érdemes lehet néhány arcot keretező részletet hozzáadni a hajviselethez. Többségében egy frufruval sem lőhetsz mellé, aminél fontos szempont, hogy oldalt, középen elválasztva, vagy ívelt formában fogod-e viselni, hiszen az ívelt frufrunak nagyon pontosan kell illeszkednie a szemüveghez. Nem szeretnéd, hogy a frizura öregítsen? Akkor válassz összeállításunkból!
Ez az a frizura, aminek az összes fodrász hangsúlyozza a fiatalító hatását, hiszen dúsabbnak láttatja a hajat, jól elrejti az ősz hajszálakat és rendkívül praktikus. A hosszú bob pedig még szemüveggel is nagyon divatos. Így, ha te is könnyen kezelhető, stílusos frizurára vágysz, ez egy tökéletes választás.
Ez a népszerű, hosszú bob frizura tépettebb, kócosabb változata, amely energikusabbnak és élettel telibbnek mutathat. Könnyed, laza textúrájának köszönhetően kicsit olyan, mintha most keltél volna ki az ágyból, ezért nem sokat kell törődnöd vele, az arc körüli különböző rétegek pedig mesés keretet adnak a szemüvegnek.
Ha egy kicsit hosszabb fazonra vágysz, akkor dönts a középhosszú frizura mellett, és dobd fel rétegekkel. Ez az opció természetes, hullámos vagy göndör haj esetén is tökéletes választás, hiszen segítségével finomíthatsz a volumenen. Emellett a szemüvegeseknek is elképesztően áll a különböző rétegeknek köszönhetően.
A nagyon rövid frizurák híve vagy? Akkor próbálj ki egy pixie frizurát egy kis frufruval, ami igazán játékos és vidám személyiséget tükröz. A rövid, légies frufru pedig egy plusz csavart visz a fazonba, miközben lágyítja az arcot, illetve a szemüvegedre helyezi a fókuszt.
Ebből a videóból elleshetsz pár frizuraötletet, ha vékony szálú a hajad:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.