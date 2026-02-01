Elsöprő megjelenés 50 felett? Ezek a frizurák még a szemüvegeseknek is elképesztően állnak

Egy jól megválasztott frizura nemcsak a megjelenésedre van hatással, hanem a kisugárzásodra is. Azonban a hajkoronát nem mindig könnyű a szemüveghez igazítani, különösen 50 felett, de ha megtalálod a megfelelő fazont, nyert ügyed lesz!

Fazonok, amik 50 felett éveket fiatalítanak

Fotó: Getty Images

A jól megválasztott frizura éveket tud fiatalítani rajtad.

Ezek a fazonok szemüveggel is nagyszerűen állnak.

Akár a rövid frizurákért rajongsz, akár a hosszabb változatokért, biztosan megtalálod a kedvencedet.

Íme a legjobb frizurák 50 felett, ha szemüveges vagy

Amennyiben a szemüvegedhez szeretnéd igazítani a frizurádat, fontos, hogy vidd magaddal a fodrászhoz is. Hosszú haj esetén például érdemes lehet néhány arcot keretező részletet hozzáadni a hajviselethez. Többségében egy frufruval sem lőhetsz mellé, aminél fontos szempont, hogy oldalt, középen elválasztva, vagy ívelt formában fogod-e viselni, hiszen az ívelt frufrunak nagyon pontosan kell illeszkednie a szemüveghez. Nem szeretnéd, hogy a frizura öregítsen? Akkor válassz összeállításunkból!

Hosszú bob frizura

Ez az a frizura, aminek az összes fodrász hangsúlyozza a fiatalító hatását, hiszen dúsabbnak láttatja a hajat, jól elrejti az ősz hajszálakat és rendkívül praktikus. A hosszú bob pedig még szemüveggel is nagyon divatos. Így, ha te is könnyen kezelhető, stílusos frizurára vágysz, ez egy tökéletes választás.

Kócos hatású lob frizura

Ez a népszerű, hosszú bob frizura tépettebb, kócosabb változata, amely energikusabbnak és élettel telibbnek mutathat. Könnyed, laza textúrájának köszönhetően kicsit olyan, mintha most keltél volna ki az ágyból, ezért nem sokat kell törődnöd vele, az arc körüli különböző rétegek pedig mesés keretet adnak a szemüvegnek.

Középhosszú frizura réteges hajvágással

Ha egy kicsit hosszabb fazonra vágysz, akkor dönts a középhosszú frizura mellett, és dobd fel rétegekkel. Ez az opció természetes, hullámos vagy göndör haj esetén is tökéletes választás, hiszen segítségével finomíthatsz a volumenen. Emellett a szemüvegeseknek is elképesztően áll a különböző rétegeknek köszönhetően.