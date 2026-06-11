Ezek voltak Diana hercegné féltve őrzött szépségtrükkjei: egyszerűek, időtállóak, és ma is jól működnek

Kétségtelen, hogy a néhai brit királyi család tagja világszerte ikonikus volt, sőt még ma is az, hiszen stílusának és jótékonysági munkásságának köszönhetően a múlt század legkedveltebb közéleti személyiségévé vált. Ráadásul hibátlan megjelenéséért is csodálták. Ezért most összegyűjtöttük Diana hercegné szépségtrükkjeit, amelyekre élete végéig esküdött. Ki ne akarná őt lemásolni?
Diana hercegné még több évtizeddel a halála után is lenyűgöz minket; ő sokkal több volt, mint egy bájos arc. Azonban mindig odafigyelt a megjelenésére, így nem véletlen, hogy imádták a kamerák. Ezért most összegyűjtöttük azokat a szépségtrükköket, amelyekre a néhai walesi hercegné esküdött.
A királyi család tagja ügyelt arra, hogy mindig hidratált legyen a bőre, ezért nemcsak az arcára, hanem a dekoltázsára is nagy hangsúlyt fektetett. Ugyanis a nyak az első, amiből következtetni lehet valaki korára, ezért bátran vigyél fel bőrápoló krémet, mielőtt nekilátnál a sminkelésnek.
Az ikon sminkelés előtt mindig felkente magára a kedvenc ajakbalzsamát, így mire a szépítkezés végére ért, már elő volt készítve az ajka a rúzsozáshoz. Érdemes ezt a trükköt neked is bevetned, hogy ne száradjon ki a szád a procedúra végére.
Bár a legtöbben a fekete szemceruza mellett teszik le a voksukat, Diana hercegné egyik védjegye a kék szemceruza volt, amelyet a sminkese nem a hagyományos módon vitt fel. Ugyanis először megfestette a szempillatöveket, majd eldolgozta a vonalat egy vattapálcikával, így lágyabb tekintetet varázsolva Dianának.
Bár Diana az ország hercegnéje volt, az esetek többségében egy szomszéd lányra hajazott. Sosem vitte túlzásba a sminkelést, törekedett a természetes megjelenésre, ezért nem tűnt mesterkéltnek. Arca mindig frissnek és kipirultnak tűnt, amit enyhe pirosítóval ért el.
A néhai hercegné másik védjegyévé vált a rövid frizura is, ami gyönyörűen keretezte az arcát, és kiemelte az arccsontjait. Ezért, ha kedvet kaptál egy kis átalakuláshoz, akkor tégy úgy, mint Diana, és vágass magadnak rövid, réteges frizurát.
Az arcmasszázs nemcsak rendkívül kellemes és relaxáló élményt nyújt, hanem felpezsdíti a vérkeringésedet, és rózsás ragyogást kölcsönöz neked. Vesd be ezt a trükköt, ahányszor csak tudod, hogy fiatalosabb megjelenésre tehess szert.
Ebben a videóban még több szépségtrükköt leshetsz el Diana hercegnétől:
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