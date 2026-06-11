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Ezek voltak Diana hercegné féltve őrzött szépségtrükkjei: egyszerűek, időtállóak, és ma is jól működnek

Ezek voltak Diana hercegné féltve őrzött szépségtrükkjei: egyszerűek, időtállóak, és ma is jól működnek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 18:15
Diana hercegnészépségtrükkszépségápolásszépség
Hatalmas kék szemek, bájos mosoly, ragyogó bőr. Szeretnél olyan elragadó megjelenésre és időtlen fiatalságra szert tenni, mint a brit királyi család egyik legikonikusabb néhai tagja? Ebben a cikkben felfedjük Diana hercegné szépségtrükkjeit, amelyeket bármikor a rutinod részévé tehetsz!
Kelle Fanni
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Kétségtelen, hogy a néhai brit királyi család tagja világszerte ikonikus volt, sőt még ma is az, hiszen stílusának és jótékonysági munkásságának köszönhetően a múlt század legkedveltebb közéleti személyiségévé vált. Ráadásul hibátlan megjelenéséért is csodálták. Ezért most összegyűjtöttük Diana hercegné szépségtrükkjeit, amelyekre élete végéig esküdött. Ki ne akarná őt lemásolni?

Diana hercegné szépségtrükkjei, köztük a kék szemceruza.
Diana hercegné szépségtrükkjeit te is könnyedén bevetheted! 
Fotó: Tim Graham
  • Diana hercegné szépségtrükkjeit te is könnyedén elsajátíthatod.
  • A brit királyi család néhai tagja nagyon odafigyelt a megjelenésére.
  • Ha ezeket a tippeket megfogadod, örök fiatalságra és elbűvölő szépségre tehetsz szert.

Diana hercegné szépségtrükkjei: ebben rejlett megjelenésének titka

Diana hercegné még több évtizeddel a halála után is lenyűgöz minket; ő sokkal több volt, mint egy bájos arc. Azonban mindig odafigyelt a megjelenésére, így nem véletlen, hogy imádták a kamerák. Ezért most összegyűjtöttük azokat a szépségtrükköket, amelyekre a néhai walesi hercegné esküdött.

Ne csak az arcodat, hanem a nyakadat is hidratáld

A királyi család tagja ügyelt arra, hogy mindig hidratált legyen a bőre, ezért nemcsak az arcára, hanem a dekoltázsára is nagy hangsúlyt fektetett. Ugyanis a nyak az első, amiből következtetni lehet valaki korára, ezért bátran vigyél fel bőrápoló krémet, mielőtt nekilátnál a sminkelésnek.

Először kend fel az ajakbalzsamot, aztán jöhet minden más

Az ikon sminkelés előtt mindig felkente magára a kedvenc ajakbalzsamát, így mire a szépítkezés végére ért, már elő volt készítve az ajka a rúzsozáshoz. Érdemes ezt a trükköt neked is bevetned, hogy ne száradjon ki a szád a procedúra végére.

Használj kék szemceruzát, mert sokkal izgalmasabb, mint a fekete

Bár a legtöbben a fekete szemceruza mellett teszik le a voksukat, Diana hercegné egyik védjegye a kék szemceruza volt, amelyet a sminkese nem a hagyományos módon vitt fel. Ugyanis először megfestette a szempillatöveket, majd eldolgozta a vonalat egy vattapálcikával, így lágyabb tekintetet varázsolva Dianának.

Diana hercegnő szépségtrükkjeit bárki a rutinja részévé teheti.
Ha ezeket a tippeket megfogadod, örök fiatalságra és elbűvölő szépségre tehetsz szert.
Fotó: AFP

Vigyél fel enyhe pirosítót, a kevesebb néha több

Bár Diana az ország hercegnéje volt, az esetek többségében egy szomszéd lányra hajazott. Sosem vitte túlzásba a sminkelést, törekedett a természetes megjelenésre, ezért nem tűnt mesterkéltnek. Arca mindig frissnek és kipirultnak tűnt, amit enyhe pirosítóval ért el.

Vágass magadnak rövid, réteges frizurát, ami lehet elképesztően nőies

A néhai hercegné másik védjegyévé vált a rövid frizura is, ami gyönyörűen keretezte az arcát, és kiemelte az arccsontjait. Ezért, ha kedvet kaptál egy kis átalakuláshoz, akkor tégy úgy, mint Diana, és vágass magadnak rövid, réteges frizurát.

Masszírozd az arcod éjjel-nappal, varázsolj magadnak rózsás ragyogást

Az arcmasszázs nemcsak rendkívül kellemes és relaxáló élményt nyújt, hanem felpezsdíti a vérkeringésedet, és rózsás ragyogást kölcsönöz neked. Vesd be ezt a trükköt, ahányszor csak tudod, hogy fiatalosabb megjelenésre tehess szert.

Ebben a videóban még több szépségtrükköt leshetsz el Diana hercegnétől:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu