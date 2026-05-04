Ezekre a szépségtrükkökre esküdött Audrey Hepburn – Egyszerűek, és bármikor bevetheted őket

Május 4-én ünnepelné 97. születésnapját a gyönyörű színésznő, akinek megjelenéséért máig ölni tudnának a nők. Mitől volt ennyire ellenállhatatlan? Miért vonzotta a tekinteteket, akár a mágnes? Titkát ma is bevetheted. Íme, Audrey Hepburn szépségtippjei, amelyek most is ugyanúgy megállják a helyüket, ahogyan évtizedekkel ezelőtt!

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A hidratálás központi szerepet játszott Audrey rutinjában.

Az ikon az egyszerű, de következetes bőrápolásra esküdött.

A természetes sminket részesítette előnyben.

A hajápolására nagy figyelmet fordított.

A szépséget egyfajta belső állapotként is értelmezte.

Ez volt a titka: Audrey Hepburn szépségtippjei, amiket ma is bevethetsz

Az Audrey-féle tudatos bőrápolás

Audrey Hepburn szépségápolási rutinja nem úgy nézett ki, mint a ma oly sokat emlegetett, 10-15 lépésből és szérumból álló, közösségi médiában látott trendek. Az alapokra fókuszált: a rendszerességre, a tisztításra és a hidratálásra.

Utóbbira különösen nagy figyelmet fordított. Az egyik legfontosabb szabálya az volt, hogy soha nem feküdt le sminkben, és mindig ügyelt, hogy hidratált maradjon a bőre. Kívül-belül! Tehát odafigyelt a folyadékbevitelre, és zöldségekben gazdag étrendet folytatott.

Persze emellett krémeket és olajokat használt tükörsima bőrképének elérése érdekében. Egy titkos praktikája volt a joghurtos pakolás, amely hidratálta és finoman hámlasztotta is bőrét.

Bors-tipp: Audrey hetente többször gőzölte az arcát, hogy kitisztítsa pórusait. A módszert ma is érdemes bevetni!

A legendás Audrey Hepburn smink

Audrey Hepburn sminkje ma egy ikonikus alapmegjelenésnek számít, amihez mindig visszanyúlhatunk. Visszafogott és elegáns maradt, de egy dologra nagyon figyelt: az igéző tekintetre.

Szempilláit gondosan elválasztotta, hogy dúsabbnak és rendezettebbnek tűnjenek. Szemének alsó vízvonalán pedig fehér szemceruzát használt, amitől tekintete megnyílt. Ez a kombó volt a titka a felejthetetlen őzike szemeknek.

Azonban sosem maradhatott ki a szemöldökformázás sem! A definiált, szép, íves szemöldök adott tökéletes keretet arcának.

Audrey frizurájának titka

A haja sem magától ragyogott. Rendszeresen használt regeneráló hajpakolásokat, amelyek segítettek megőrizni a haja természetes fényét és puhaságát.