Ezekre a szépségtrükkökre esküdött Audrey Hepburn – Egyszerűek, és bármikor bevetheted őket

Május 4-én ünnepelné 97. születésnapját a gyönyörű színésznő, akinek megjelenéséért máig ölni tudnának a nők. Mitől volt ennyire ellenállhatatlan? Miért vonzotta a tekinteteket, akár a mágnes? Titkát ma is bevetheted. Íme, Audrey Hepburn szépségtippjei, amelyek most is ugyanúgy megállják a helyüket, ahogyan évtizedekkel ezelőtt!
Audrey Hepburn szépségápolási rutinja nem úgy nézett ki, mint a ma oly sokat emlegetett, 10-15 lépésből és szérumból álló, közösségi médiában látott trendek. Az alapokra fókuszált: a rendszerességre, a tisztításra és a hidratálásra.
Utóbbira különösen nagy figyelmet fordított. Az egyik legfontosabb szabálya az volt, hogy soha nem feküdt le sminkben, és mindig ügyelt, hogy hidratált maradjon a bőre. Kívül-belül! Tehát odafigyelt a folyadékbevitelre, és zöldségekben gazdag étrendet folytatott.
Persze emellett krémeket és olajokat használt tükörsima bőrképének elérése érdekében. Egy titkos praktikája volt a joghurtos pakolás, amely hidratálta és finoman hámlasztotta is bőrét.
Bors-tipp: Audrey hetente többször gőzölte az arcát, hogy kitisztítsa pórusait. A módszert ma is érdemes bevetni!
Audrey Hepburn sminkje ma egy ikonikus alapmegjelenésnek számít, amihez mindig visszanyúlhatunk. Visszafogott és elegáns maradt, de egy dologra nagyon figyelt: az igéző tekintetre.
Szempilláit gondosan elválasztotta, hogy dúsabbnak és rendezettebbnek tűnjenek. Szemének alsó vízvonalán pedig fehér szemceruzát használt, amitől tekintete megnyílt. Ez a kombó volt a titka a felejthetetlen őzike szemeknek.
A haja sem magától ragyogott. Rendszeresen használt regeneráló hajpakolásokat, amelyek segítettek megőrizni a haja természetes fényét és puhaságát.
A nő szépségét a lelke tükrözi: az a törődés, amit szerető szívvel ad.
Audrey Hepburn rengeteget beszélt arról, hogy a szépség belülről fakad, ami ma elcsépeltnek tűnik, de ki másnak hihetnénk el ezt a tanácsot, ha nem a világ egyik legnagyobb szépségikonjának? Szerinte a legfontosabb, hogy kisugárzásunk tükrözze lelkünk szépségét. Bánjunk magunkkal és másokkal is olyan jól, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. A szemlélet ma nem is lehetne aktuálisabb: a kiegyensúlyozottságra törekvés és az odafigyelés legalább annyira hozzájárul a megjelenésünkhöz, mint bármilyen csodakozmetikum.
Kattints a videóra, és ismerd meg a gyönyörű és önzetlen színésznő életét közelebbről:
Olvass tovább még több szépségtippért:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.