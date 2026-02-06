Megszólalt az Alkonyat sztárja: Diána hercegné szelleme kísérti

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 05:30
Kristen Stewart elárulta, hogy a mai napig nem tud nyugodtan autóba ülni, miután Diána hercegné szerepébe bújt. Az Alkonyat sztárja őszintén elmondta, úgy érzi a néhai hercegné szelleme kísérti őt.

Az Alkonyat Bellája, Kristen Stewart elárulta, hogy Diána hercegné kísérti, és már csak a puszta gondolatától is bármikor könnyek szöknek a szemébe.

Máig kísérti Diána hercegné szelleme az Alkonyat sztárját.
Fotó:  Northfoto

Diána szerepe máig nagy hatással van az Alkonyat sztárjára

A 35 éves színésznő a 2021-es Spencer című filmben alakította a néhai walesi hercegnét, aki 1997-ben, 36 évesen hunyt el Párizsban egy autóbalesetben. Azonban most elárulta, hogy valahányszor Diánára gondol, elérzékenyül, és nem tud Londonban vagy Párizsban autózni anélkül, hogy a néhai hercegné gondolatai ne járnák át az elméjét.

Nem tudok úgy autózni ebben a városban, sőt Párizsban sem, hogy ne gondolnék rá. Az összes szeretet, ami ebből a nőből áradt… Bármikor sírhatnék miatta

- vallotta be Stewart.

A színésznő eleinte úgy gondolta, hogy Pablo Larrain, a Spencer rendezője őrült, amiért őt választotta a brit királyi családtag szerepére, és könyörgött a filmesnek, hogy válasszon mást, de ő visszautasította.

Mondtam Pablónak, hogy őrült, és valószínűleg mást kellene felvennie, de ezt nem volt hajlandó elfogadni. Óriási különbségek voltak közte és köztem

- tette hozzá.

Külsőleges dolgok voltak. A szemszín, nekem zöld a szemem, neki híresen kék a szeme, ami passzol a gyűrűjéhez. Szóval arra gondoltam: "Akkor inkább zöld legyen az eljegyzési gyűrű?" Ezek egyre lejjebb húztak, Pablo pedig azt mondta: "El kell különülnöd ezektől a dolgoktól, ez a lélekről szól."

Az egyik oka, hogy a 49 éves rendező kitartott Kristen mellett, az volt, hogy látott egy kis átfedést a tapasztalataik tekintetében. Diánához hasonlóan a színésznő is nagyon fiatal és sebezhető volt, és sokat fotózták, amikor a 2000-es és 2010-es években nagy hírnévre tett szert az Alkonyat filmeknek köszönhetően.

A Spencer forgatásának vége felé Kristen bevallotta, hogy puha héjúnak érezte magát, és szerinte a hercegné is így érezhette magát a Károly herceggel kötött házassága végén. A szerepért a színésznő megkapta első Oscar-jelölését, amit végül nem ő nyert meg - írta a Daily Mail.

 

