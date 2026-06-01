Te is letagadhatsz jó pár évet Gábor Zsazsa egyszerű szépségtippjeivel

Bár a kilenc házasságáról és szellemes aranyköpéseiről ismert magyar díva megjelenését a bulvársajtó előszeretettel tulajdonította elérhetetlen luxuskezeléseknek, Gábor Zsazsa valójában kőkemény önfegyelemmel és otthonról hozott, pofonegyszerű praktikákkal őrizte meg kortalan szépségét. Íme a huszadik század legmeghatározóbb stílusikonjának mindennapi trükkjei!

Gábor Zsazsa magyar díva a mai napig a klasszikus elegancia és a kortalan szépség megtestesítője.

Ki volt Gábor Zsazsa?

Az 1917-es születésű, eredetileg Gábor Sári néven anyakönyvezett híresség mindmáig a világ egyik legismertebb alakja, és a legsikeresebb hazai szexszimbólum. Azon kevés magyar származású művészek közé tartozik, akik csillagot kaptak a Los Angeles-i Hollywoodi hírességek sétányán (Hollywood Walk of Fame). A Budapestről indult díva nemcsak a filmvásznon, hanem a mindennapi életben is a luxus és az örök nőiesség megtestesítője volt.

Reggeli sokkterápia

A Gábor Zsazsa-féle szépségrutin legfontosabb alapköve a hideg vizes sokkterápia volt. Minden áldott reggelt azzal kezdett, hogy jéghideg vízzel alaposan megmosta az arcát. Ez a módszer összehúzza a pórusokat, serkenti a mikrokeringést, és pillanatok alatt leviszi az éjszakai puffadást.

Míg a reggel a frissítésről, az este a maximális táplálásról szólt. Zsazsa soha nem feküdt le sminkben. A tisztítás után nehéz, zsíros, vitaminokban gazdag éjszakai krémekkel valósággal maszkszerűen vonta be az arcát, hogy a bőre alvás közben regenerálódjon. Az alvás nála egyébként is szent volt: a napi 8 óra pihenést a ránctalan bőr valódi zálogának tartotta.

Gábor Zsazsa szépségtrükkjei

A fegyelmezett alapozás mellett Gábor Zsazsa zseniálisan alkalmazott néhány olyan rafinált trükköt, amelyek az idők során a védjegyévé váltak.

• Dús platinaszőke frizura: a magasan feltupírozott, tökéletesen beszárított hajkorona a luxus érzetét keltette.

• Rafinált kiegészítők: ahogy idősödött, előszeretettel viselt hatalmas tollboákat, prémeket, vagy az álla alatt lágyan megkötött selyem- és muszlinsálakat. Ezek a darabok lágyították az arcvonásait, és elegánsan takarták a nyak bőrét.

• Szépségpötty: sminkjét gyakran egészítette ki egy finom, utólag rajzolt anyajeggyel az arccsontján vagy a szája sarkában, ami a hangsúlyos ajkaira vagy a precízen ívelt szemöldökére vonzotta a tekintetet.