Te is letagadhatsz jó pár évet Gábor Zsazsa egyszerű szépségtippjeivel

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 13:25
A világ egyik szexszimbóluma az idők végezetéig a luxus mintaképe marad. Gábor Zsazsa megjelenését sokan méregdrága titoknak hitték, pedig a díva pofonegyszerű otthoni praktikákkal verte át az időt. Ismerd meg trükkjeit, és próbáld ki te is!
Szabó Szilvi
  • Gábor Zsazsa a kőkemény önfegyelemben és a pofonegyszerű otthoni praktikákban hitt a méregdrága luxuskezelések helyett.
  • Minden reggelét jéghideg vizes arcmosással indította, az estéket pedig tápláló krémekkel és szigorúan 8 óra alvással zárta.
  • Az idő múlását rafinált optikai trükkökkel csalta el.

Bár a kilenc házasságáról és szellemes aranyköpéseiről ismert magyar díva megjelenését a bulvársajtó előszeretettel tulajdonította elérhetetlen luxuskezeléseknek, Gábor Zsazsa valójában kőkemény önfegyelemmel és otthonról hozott, pofonegyszerű praktikákkal őrizte meg kortalan szépségét. Íme a huszadik század legmeghatározóbb stílusikonjának mindennapi trükkjei!

Gábor Zsazsa magyar díva
Gábor Zsazsa magyar díva a mai napig a klasszikus elegancia és a kortalan szépség megtestesítője.
Fotó: MPNC / Northfoto

Ki volt Gábor Zsazsa?

Az 1917-es születésű, eredetileg Gábor Sári néven anyakönyvezett híresség mindmáig a világ egyik legismertebb alakja, és a legsikeresebb hazai szexszimbólum. Azon kevés magyar származású művészek közé tartozik, akik csillagot kaptak a Los Angeles-i Hollywoodi hírességek sétányán (Hollywood Walk of Fame). A Budapestről indult díva nemcsak a filmvásznon, hanem a mindennapi életben is a luxus és az örök nőiesség megtestesítője volt. 

Reggeli sokkterápia 

A Gábor Zsazsa-féle szépségrutin legfontosabb alapköve a hideg vizes sokkterápia volt. Minden áldott reggelt azzal kezdett, hogy jéghideg vízzel alaposan megmosta az arcát. Ez a módszer összehúzza a pórusokat, serkenti a mikrokeringést, és pillanatok alatt leviszi az éjszakai puffadást.

Míg a reggel a frissítésről, az este a maximális táplálásról szólt. Zsazsa soha nem feküdt le sminkben. A tisztítás után nehéz, zsíros, vitaminokban gazdag éjszakai krémekkel valósággal maszkszerűen vonta be az arcát, hogy a bőre alvás közben regenerálódjon. Az alvás nála egyébként is szent volt: a napi 8 óra pihenést a ránctalan bőr valódi zálogának tartotta.

Gábor Zsazsa szépségtrükkjei

A fegyelmezett alapozás mellett Gábor Zsazsa zseniálisan alkalmazott néhány olyan rafinált trükköt, amelyek az idők során a védjegyévé váltak.
   • Dús platinaszőke frizura: a magasan feltupírozott, tökéletesen beszárított hajkorona a luxus érzetét keltette.
   • Rafinált kiegészítők: ahogy idősödött, előszeretettel viselt hatalmas tollboákat, prémeket, vagy az álla alatt lágyan megkötött selyem- és muszlinsálakat. Ezek a darabok lágyították az arcvonásait, és elegánsan takarták a nyak bőrét.
   • Szépségpötty: sminkjét gyakran egészítette ki egy finom, utólag rajzolt anyajeggyel az arccsontján vagy a szája sarkában, ami a hangsúlyos ajkaira vagy a precízen ívelt szemöldökére vonzotta a tekintetet.

Gyémántok és a királynői tartás

Végül, de nem utolsósorban, Zsazsa hitt a belső magabiztosság erejében. Úgy tartotta, egy görnyedt hátú nő nem lehet vonzó, ezért mindig büszkén, kihúzott háttal lépett be a szobába. És hogy mi volt a legluxusabb tippje? A gyémántok. Híres mondása szerint:

 Soha nem utáltam meg annyira egy férfit, hogy visszaadjam neki a gyémántokat”.

Gábor Zsazsa a modern szépészeti beavatkozásoktól és a plasztikai sebészettől sem zárkózott el teljesen, ragyogását a rafinált optikai trükköknek és a genetikának is köszönhette.

Nézd meg Gábor Zsazsa csillogását videón:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
