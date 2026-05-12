A moziban megbukott, de most mindenki ezt az Arnold Schwarzenegger-remake-et nézi

Arnold Schwarzenegger nevének hallatán először valószínűleg olyan klasszikusok juthatnak eszünkbe mint a Terminátor, a Ragadozó, a Kommandó vagy a Két tűz között. Mégis az 1987-es A menekülő ember az, amit Hollywood tavaly ismét elmesélt, fél évvel a mozipremier után pedig a remake most végre streamingre, azon belül a SkyShowtime-ra is felkerült.

A menekülő ember-remake május 3-án került fel a SkyShowtime-ra (Fotó: Paramount Pictures)

Túlélőtúra a SkyShowtime-on!

A streamingszolgáltató nézettségi listáját vezető film története egy közeli jövőben játszódik, ahol egy brutális túlélőshow számít a világ legnézettebb tévéműsorának. A Menekülőknek nevezett játékosoknak 30 napon át kell életben maradniuk, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk, a vérre szomjazó közönség pedig élőben követi minden lépésüket. A tét ráadásul egyre csak duzzad, hiszen minden egyes túlélt napért egyre nagyobb pénzjutalmat jár. A sztori főhőse a munkásosztályból származó Ben Richards, aki azért vállalja a halálos játékot, hogy előteremtse beteg lánya kezelésének költségeit, miután a műsor manipulatív producere ráveszi a részvételre.

A főszerepet a korábban Sydney Sweeney-vel is összeboronált Glen Powell alakítja, mellette pedig olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera és a Michael Jackson-filmet mentegető Colman Domingo. A mozi Stephen King 1982-ben megjelent, azonos című regényének adaptációja, a rajongók szerint pedig ez a verzió sokkal jobban tükrözi képernyőre a könyvben tapasztalt fantáziavilágot.

A menekülő ember jelenleg a legnézettebb SkyShowtime-filmek között éllovasnak számít (Fotó: Paramount Pictures)

Arnold Schwarzenegger is imádta A menekülő embert, mégis bukás lett

A rendező, Edgar Wright, valamint a főszereplő, Glen Powell csakis Arnold Schwarzenegger jóváhagyásával szerették volna elkészíteni az új adaptációt, ugyanis nem akartak a 2012-es, Colin Farrell és Jessica Biel-féle Az emlékmás-remake sorsára jutni, melyet az „Osztrák Tölgy” híresen utált. Az új A menekülő emberre viszont a jelenleg 78 évesen új Conan-epizóddal jelentkező Schwarzenegger is az áldását adta, sőt, a végeredményt látva azt mondta, ez jobb lett, mint az eredeti:

Az egyetlen filmem, amit mindig szerettem volna, ha ismét elkészítenének, az A menekülő ember volt. Ez pedig tényleg magasabb szintre emelte a történetet, így teljesült az álmom

– árulta el egy alkalommal az eredeti változat főhőse, mikor találkozott a remake direktorával és főszereplőjével.