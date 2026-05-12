"Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat" - fodrászszalonjában adja vissza Adrienn az elesett nők önbizalmát

Adrienn kiskora óta fodrász szeretett volna lenni, amikor csak lehetősége volt rá, barátnői haját fonta. Először az motiválta, hogy szebbé tegye az embereket, aztán nyolc évvel ezelőtt történt valami. Épp mélyponton volt az élete, válása és édesapja elvesztése után kereste a fogódzkodót, amikor egy vendége arról mesélt neki, mennyit segít számára a hit. Adrienn megtért, és egyre inkább kezdett elhatalmasodni rajta az érzés, hogy munkájával nem csak a divatot szeretné kiszolgálni, hanem jobbá szeretné tenni az emberek életét. Visszatekintve ma már látja, hogy isteni sugalmazás volt, amikor a hajfonatokra épülő póthajak világa felé fordult. A különleges orosz technikát egy éve tanulta ki, ezzel egy időben pedig elindult egyfajta szolgálat is: segíteni azokon, akik már magukat sem képesek emberszámba venni.
Hetekkel ezelőtt Adrienn kapott egy üzenetet. Egy fiatal lány kért segítséget az édesanyjának. A hölgy 15 éve nem bontotta ki a haját, az összerasztásodott, mosatlan fürtök miatt pedig az emberek folyton összesúgtak a háta mögött. A nő teljesen magába roskadt, a végén már alig hagyta el az otthonát. Kiderült, hogy a súlyos lelki problémák hátterében gyerekkori bántalmazások és egy nehéz életút áll. Adrienn kilenc órán keresztül dolgozott a hölgy haján, majd a közösségi médiában megosztott róla egy videót. A videó alatt azonnal záporozni kezdtek a hozzászólások, a legtanulságosabb egy személyes történet volt, amiben egy hölgy leírta, hogy az ő édesanyja is súlyos depresszióban szenvedett. Kórosan lefogyott, teljesen magába fordult, segítséget azonban nem fogadott el. Az ő története tragédiával végződött, ezért is igyekszik felhívni az emberek figyelmét Adrienn arra, hogy figyeljünk jobban egymásra:
Merjetek segíteni és segítséget kérni. Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat magunkba zárkózva, rabságban. Nagyon kérem az olyan embereket, akik környezetében ilyen, vagy ehhez hasonló gonddal küzdő emberek élnek: beszélgessetek velük, szánjatok időt a másikra és segítsetek nekik. Egy kedves mondattal az életüket meg tudjuk változtatni
— fogalmazott a fiatal fodrász.
A hölgy azóta sokkal jobban van. Nagyon sokan megdicsérik hosszú, loknis fürtjeit, sokkal többet kijár az utcára, illetve többen felajánlották már neki a segítségüket, hogy szívesen elkezdenek vele egy terápiát a gyerekkori sebek feloldására.
A budapesti fodrász szerint egyre többen küzdenek kóros hajhullással, aminek hátterében sokszor a stressz áll. Nem ők az egyetlenek, akik Adriennhez fordulnak segítségért, sok vendége a kemoterápia után fordul hozzá, hogy újra nőnek érezhesse magát. Adrienn szerint nagyon fontos lenne, hogy a páciensek a súlyos betegség leküzdése után is kapjanak segítséget, rengeteg kétség, félelem marad ugyanis bennük feldolgozatlanul.
A legalapvetőbb póthajhoz is kell hét óra, ezért ez tökéletes felület arra, hogy közben beszélgessenek.
Így el tudom nekik mondani, hogy az én életemet az Isten hozta helyre. Mire legközelebb visszajönnek, mondják, hogy nagyon sokat gondolkoztak azon, amit mondtam nekik és szeretnék, hogyha tanítást küldenék nekik. Közben én is nagyon sokat fejlődök persze, nagyon jó érzés így segíteni. Akinek tudom, hogy olyan a helyzete, akkor azt mondom neki, hogy ne is fizesse ki
— meséli lapunknak a tehetséges fodrász.
A fiatal édesanya elmesélte, hogy már egészen kislány kora óta érezte, hogy ez lesz az ő útja, aztán elkezdett minden összeállni. Az óvónénije tanította meg hajat fonni, majd egy időre elsodorta az élet, mégis visszatért az eredeti elképzeléshez. Most már látja, ez az a terület, ahol ki tud teljesedni, és ahol másokon is segíthet.
Az elején még magamat akartam helyrehozni, utána vettem észre, hogy az Isten már egy kicsit többet akar tőlem. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy legyünk egymáshoz türelmesek, szeretettel próbáljunk egymáshoz hozzáállni. Ha nem tudunk szeretettel fordulni a másikhoz, akkor magunkban kell valamit rendbe tenni
— fűzi hozzá a nő.
