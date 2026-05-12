"Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat" - fodrászszalonjában adja vissza Adrienn az elesett nők önbizalmát

Adrienn kiskora óta fodrász szeretett volna lenni, amikor csak lehetősége volt rá, barátnői haját fonta. Először az motiválta, hogy szebbé tegye az embereket, aztán nyolc évvel ezelőtt történt valami. Épp mélyponton volt az élete, válása és édesapja elvesztése után kereste a fogódzkodót, amikor egy vendége arról mesélt neki, mennyit segít számára a hit. Adrienn megtért, és egyre inkább kezdett elhatalmasodni rajta az érzés, hogy munkájával nem csak a divatot szeretné kiszolgálni, hanem jobbá szeretné tenni az emberek életét. Visszatekintve ma már látja, hogy isteni sugalmazás volt, amikor a hajfonatokra épülő póthajak világa felé fordult. A különleges orosz technikát egy éve tanulta ki, ezzel egy időben pedig elindult egyfajta szolgálat is: segíteni azokon, akik már magukat sem képesek emberszámba venni.

Gazdig Adrienn 15 éves kora óta készít különleges hajfonatokat. Egy éve rászoruló, nehéz sorsú nőket szépít meg szalonjában

Fotó: Beküldött fotó

"Merjetek segíteni és segítséget kérni"

Hetekkel ezelőtt Adrienn kapott egy üzenetet. Egy fiatal lány kért segítséget az édesanyjának. A hölgy 15 éve nem bontotta ki a haját, az összerasztásodott, mosatlan fürtök miatt pedig az emberek folyton összesúgtak a háta mögött. A nő teljesen magába roskadt, a végén már alig hagyta el az otthonát. Kiderült, hogy a súlyos lelki problémák hátterében gyerekkori bántalmazások és egy nehéz életút áll. Adrienn kilenc órán keresztül dolgozott a hölgy haján, majd a közösségi médiában megosztott róla egy videót. A videó alatt azonnal záporozni kezdtek a hozzászólások, a legtanulságosabb egy személyes történet volt, amiben egy hölgy leírta, hogy az ő édesanyja is súlyos depresszióban szenvedett. Kórosan lefogyott, teljesen magába fordult, segítséget azonban nem fogadott el. Az ő története tragédiával végződött, ezért is igyekszik felhívni az emberek figyelmét Adrienn arra, hogy figyeljünk jobban egymásra:

Merjetek segíteni és segítséget kérni. Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat magunkba zárkózva, rabságban. Nagyon kérem az olyan embereket, akik környezetében ilyen, vagy ehhez hasonló gonddal küzdő emberek élnek: beszélgessetek velük, szánjatok időt a másikra és segítsetek nekik. Egy kedves mondattal az életüket meg tudjuk változtatni

— fogalmazott a fiatal fodrász.