KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat" - fodrászszalonjában adja vissza Adrienn az elesett nők önbizalmát

segítségnyújtás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 17:25
fodrászszalonönbizalomkemoterápiadepresszió
Adrienn rengeteg élettörténettel találkozik munkája során. Amit azonban az utóbbi időben tapasztal, az igen szomorú. Észrevette, hogy rengetegen küzdenek önmagukkal, aminek hátterében sokszor gyerekkori traumák és az elmagányosodás áll. A fiatal budapesti fodrász egy éve egy különleges módszerrel dolgozik: hajfonatokra épít gyönyörű póthajakat. Közben pedig beszélget, odafigyel, gyógyít.

Adrienn kiskora óta fodrász szeretett volna lenni, amikor csak lehetősége volt rá, barátnői haját fonta. Először az motiválta, hogy szebbé tegye az embereket, aztán nyolc évvel ezelőtt történt valami. Épp mélyponton volt az élete, válása és édesapja elvesztése után kereste a fogódzkodót, amikor egy vendége arról mesélt neki, mennyit segít számára a hit. Adrienn megtért, és egyre inkább kezdett elhatalmasodni rajta az érzés, hogy munkájával nem csak a divatot szeretné kiszolgálni, hanem jobbá szeretné tenni az emberek életét. Visszatekintve ma már látja, hogy isteni sugalmazás volt, amikor a hajfonatokra épülő póthajak világa felé fordult. A különleges orosz technikát egy éve tanulta ki, ezzel egy időben pedig elindult egyfajta szolgálat is: segíteni azokon, akik már magukat sem képesek emberszámba venni.

Gazdig Adrienn 15 éves kora óta készít különleges hajfonatokat.
Gazdig Adrienn 15 éves kora óta készít különleges hajfonatokat. Egy éve rászoruló, nehéz sorsú nőket szépít meg szalonjában
Fotó: Beküldött fotó

"Merjetek segíteni és segítséget kérni"

Hetekkel ezelőtt Adrienn kapott egy üzenetet. Egy fiatal lány kért segítséget az édesanyjának. A hölgy 15 éve nem bontotta ki a haját, az összerasztásodott, mosatlan fürtök miatt pedig az emberek folyton összesúgtak a háta mögött. A nő teljesen magába roskadt, a végén már alig hagyta el az otthonát. Kiderült, hogy a súlyos lelki problémák hátterében gyerekkori bántalmazások és egy nehéz életút áll. Adrienn kilenc órán keresztül dolgozott a hölgy haján, majd a közösségi médiában megosztott róla egy videót. A videó alatt azonnal záporozni kezdtek a hozzászólások, a legtanulságosabb egy személyes történet volt, amiben egy hölgy leírta, hogy az ő édesanyja is súlyos depresszióban szenvedett. Kórosan lefogyott, teljesen magába fordult, segítséget azonban nem fogadott el. Az ő története tragédiával végződött, ezért is igyekszik felhívni az emberek figyelmét Adrienn arra, hogy figyeljünk jobban egymásra:

Merjetek segíteni és segítséget kérni. Csodás az élet, ne hagyjuk elpazarolni a napjainkat magunkba zárkózva, rabságban. Nagyon kérem az olyan embereket, akik környezetében ilyen, vagy ehhez hasonló gonddal küzdő emberek élnek: beszélgessetek velük, szánjatok időt a másikra és segítsetek nekik. Egy kedves mondattal az életüket meg tudjuk változtatni

— fogalmazott a fiatal fodrász.

A hölgy azóta sokkal jobban van. Nagyon sokan megdicsérik hosszú, loknis fürtjeit, sokkal többet kijár az utcára, illetve többen felajánlották már neki a segítségüket, hogy szívesen elkezdenek vele egy terápiát a gyerekkori sebek feloldására. 

Adrienn rászoruló vendégeknek is készít hajfonatokat

A budapesti fodrász szerint egyre többen küzdenek kóros hajhullással, aminek hátterében sokszor a stressz áll. Nem ők az egyetlenek, akik Adriennhez fordulnak segítségért, sok vendége a kemoterápia után fordul hozzá, hogy újra nőnek érezhesse magát. Adrienn szerint nagyon fontos lenne, hogy a páciensek a súlyos betegség leküzdése után is kapjanak segítséget, rengeteg kétség, félelem marad ugyanis bennük feldolgozatlanul. 

A legalapvetőbb póthajhoz is kell hét óra, ezért ez tökéletes felület arra, hogy közben beszélgessenek.

Így el tudom nekik mondani, hogy az én életemet az Isten hozta helyre. Mire legközelebb visszajönnek, mondják, hogy nagyon sokat gondolkoztak azon, amit mondtam nekik és szeretnék, hogyha tanítást küldenék nekik. Közben én is nagyon sokat fejlődök persze, nagyon jó érzés így segíteni. Akinek tudom, hogy olyan a helyzete, akkor azt mondom neki, hogy ne is fizesse ki

— meséli lapunknak a tehetséges fodrász.

Gazdig Adrienn 15 éve készít különleges hajfonatokat. Egy éve rászoruló, nehéz sorsú nőket szépít meg szalonjában
"Egy évig parkolópályára tett az Isten" - Adrienn nagyon sokáig szerette volna megtanulni ezt az egyedülálló technikát, aztán jött az áttörés
 Fotó: Beküldött fotó

Adrienn óvodában tanult meg hajat fonni

A fiatal édesanya elmesélte, hogy már egészen kislány kora óta érezte, hogy ez lesz az ő útja, aztán elkezdett minden összeállni. Az óvónénije tanította meg hajat fonni, majd egy időre elsodorta az élet, mégis visszatért az eredeti elképzeléshez. Most már látja, ez az a terület, ahol ki tud teljesedni, és ahol másokon is segíthet.

Az elején még magamat akartam helyrehozni, utána vettem észre, hogy az Isten már egy kicsit többet akar tőlem. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy legyünk egymáshoz türelmesek, szeretettel próbáljunk egymáshoz hozzáállni. Ha nem tudunk szeretettel fordulni a másikhoz, akkor magunkban kell valamit rendbe tenni

— fűzi hozzá a nő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu