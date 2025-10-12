Merész, magabiztos és szexi – Ez az új körömtrend megbabonázhatja a férfiakat

Ha már régóta éled a szinglik életét és szeretnél végre párt találni vagy esetleg egy kicsit kalandozni, akkor ne menj sehova, mert eláruljuk, mivel fogod biztosan megragadni a pasik figyelmét! Ehhez ugyanis nem lesz szükséged semmiféle drága holmira vagy beavatkozásra, csupán egy körömtrendre kell hagyatkoznod, amire nők milliói esküsznek.
A “vörös köröm elmélet” az utóbbi időben eszméletlenül felkapott lett a közösségi médiában, mellyel kapcsolatban nők egyöntetűen azt állították, hogy a piros manikűr vonzza a férfiak tekintetét és felkelti az érdeklődésüket. Bár ezt a színt évszázadok óta az önbizalommal és a merészséggel hozzák összefüggésbe, vajon a körmöd valóban tükrözhet romantikát?
Egy korábbi, 2008-as kutatás megállapította, hogy a férfiak sokkal vonzóbbnak és kívánatosabbnak találták azokat a nőket, akik piros ruhát viseltek, mint azokat, akik nem. Egy későbbi tanulmány, ami szintén a piros szín hatását vizsgálta, ugyanerre az eredményre jutott. Fontos azonban tisztázni, hogy a szakértők ezeket az elemzéseket más kultúrákban végezték el, így egyértelművé vált, hogy nem pusztán egy nyugati jelenségről van szó. Azonban míg a vörös a nyugati társadalmakban a romantikát, addig Ázsia egyes részein a szerencsét, a bőséget és a veszélyt szimbolizálta.
Amennyiben az evolúciós pszichológiát vesszük górcső alá, a piros szín sok fajnál az erőt és a termékenységet jelzi
– magyarázta Stefanie Mazer pszichológus a Women’s Healthnek kiemelve, hogy a szín összekapcsolható a nemi vággyal.
A szakértő egyértelműen azt állítja, hogy a “vörös köröm elmélet” működik, csak nem éppen úgy, ahogyan a közösségi média magyarázza. Szerinte ugyanis a körömszínnel egyrészről azért lehet sikered, mivel az evolúciónak köszönhetően felfigyelünk rá. A pszichológus másrészről abban látja a vörös szín valódi erejét, hogy hogyan érzed magad tőle. Azaz, ha magabiztossá tesz, sokkal pozitívabb lesz a kisugárzásod, amivel szinte bárkit levehetsz a lábáról.
Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a vörös szín erejéről:
