Merész, magabiztos és szexi – Ez az új körömtrend megbabonázhatja a férfiakat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 17:15
Abban nincs semmi különleges, hogy egy gyönyörű alak, egy merész ruha vagy egy lehengerlő kisugárzás megbabonázhatja a pasikat. De ki gondolta volna, hogy egy körömtrend, amit annyi nő istenít, szintén képes elérni ezt a hatást. Következőre kérd ezt a körmöstől, ha azt akarod, hogy férfiak hada vegyen körül!
Kelle Fanni
Ha már régóta éled a szinglik életét és szeretnél végre párt találni vagy esetleg egy kicsit kalandozni, akkor ne menj sehova, mert eláruljuk, mivel fogod biztosan megragadni a pasik figyelmét! Ehhez ugyanis nem lesz szükséged semmiféle drága holmira vagy beavatkozásra, csupán egy körömtrendre kell hagyatkoznod, amire nők milliói esküsznek.

Fiatal nő, aki bevállalta a körömtrendet
Az új körömtrend, a "vörös köröm elmélet" hódít.
Fotó: Olena Rudo / Shuterstock

Ezzel a körömtrenddel te leszel a legszexibb

A “vörös köröm elmélet” az utóbbi időben eszméletlenül felkapott lett a közösségi médiában, mellyel kapcsolatban nők egyöntetűen azt állították, hogy a piros manikűr vonzza a férfiak tekintetét és felkelti az érdeklődésüket. Bár ezt a színt évszázadok óta az önbizalommal és a merészséggel hozzák összefüggésbe, vajon a körmöd valóban tükrözhet romantikát?

A “vörös köröm elmélet” mögött rejlő tudomány

Egy korábbi, 2008-as kutatás megállapította, hogy a férfiak sokkal vonzóbbnak és kívánatosabbnak találták azokat a nőket, akik piros ruhát viseltek, mint azokat, akik nem. Egy későbbi tanulmány, ami szintén a piros szín hatását vizsgálta, ugyanerre az eredményre jutott. Fontos azonban tisztázni, hogy a szakértők ezeket az elemzéseket más kultúrákban végezték el, így egyértelművé vált, hogy nem pusztán egy nyugati jelenségről van szó. Azonban míg a vörös a nyugati társadalmakban a romantikát, addig Ázsia egyes részein a szerencsét, a bőséget és a veszélyt szimbolizálta.

Amennyiben az evolúciós pszichológiát vesszük górcső alá, a piros szín sok fajnál az erőt és a termékenységet jelzi

 – magyarázta Stefanie Mazer pszichológus a Women’s Healthnek kiemelve, hogy a szín összekapcsolható a nemi vággyal.

Fiatal férfi, aki megfordul egy csinos nő után, aki bevállalta a körömtrendet
A pszichológus szerint is vonzóvá tehet a körömtrend!
Fotó: ONOKY - Fabrice LEROUGE / Getty Images

De valóban működik a felkapott körömtrend?

A szakértő egyértelműen azt állítja, hogy a “vörös köröm elmélet” működik, csak nem éppen úgy, ahogyan a közösségi média magyarázza. Szerinte ugyanis a körömszínnel egyrészről azért lehet sikered, mivel az evolúciónak köszönhetően felfigyelünk rá. A pszichológus másrészről abban látja a vörös szín valódi erejét, hogy hogyan érzed magad tőle. Azaz, ha magabiztossá tesz, sokkal pozitívabb lesz a kisugárzásod, amivel szinte bárkit levehetsz a lábáról.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a vörös szín erejéről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
