Manikűr tippek: ilyen körmöd ne legyen – Frászt kapnak tőle a férfiak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 15:45
Az első benyomás rengeteget számít: haj, smink, ruhák és bizony a körmeid is fontos részletek. Manikűr tippjeinkkel megtudhatod, milyen stílusokat mellőzz. Mutatjuk, mik nem tetszenek a férfiaknak!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A manikűr tippek igazi örökzöld témának számítanak a nők között, és nem véletlenül. Bár szeretjük a saját ízlésünket és a stílusunkat kifejezni velük, azért az sem mindegy, másoknak milyen képet mutatunk magunkról a kezeinkkel. Az ápoltságuk sokszor fontosabb a férfiak számára, mint gondolnánk. Egy rosszul választott színből, formából vagy díszítésből sajnos rengeteg következtetést levonhat a kiszemelted, amik nem mindig pozitívak.

Manikűr tippek díszes színes körmökhöz.
Manikűr tippek: körömformák, színek és díszítés, amiket ne kérj a körmösödtől, ha jó benyomást keltenél.
Fotó: felixmizioznikov /  GettyImages

Manikűr tippek első randira

Körömformák, amik nem tetszenek a férfiaknak

Lehet, eddig azt hitted, hogy a hegyes, hosszú körmök nőiessé és csábítóvá teszik a kezeidet, de ezekről a legtöbb férfi valóban inkább karmokra asszociál.

Ha randira készülsz a közeljövőben, és szeretnél biztosan jó benyomást kelteni, akkor válassz egy visszafogottabb, klasszikus körömformát; mint a mandula vagy a kocka. Ezek kevésbé harsányak, sokkal természetesebb és rendezettebb hatást keltenek majd.

Körömszínek, körömminták, amiket nem kedvelnek a férfiak

A manikűr tippekben nem szerepelnek a neon színű körmök.
A túl színes, túl rikító színek sosem mutatnak elegánsan egy nő kezén. Főleg, ha díszítést is visznek a manikűrbe.
Fotó: marigo20 /  Shutterstock 

Sok nő rajong a csillogó strasszokért, kövekért, neon színekért és az állatmintás mintákért is – utóbbiakért főleg, az idei szezonban – de férfitársaik már kevésbé. Könnyen úgy érezhetik, hogy túl sok és hivalkodó. Pláne, ha egy első találkozásról van szó, amikor még a személyiségedet sem ismerik eléggé.  

Ha biztosra mennél, dönts a természetes, nude árnyalatok mellett. De a megingathatatlan klasszikussal; a francia manikűrrel sem nyúlhatsz mellé.

Persze nem kell lemondani a színes körmökről egy férfi kedvéért – még akkor sem, ha a célod, hogy szimpatikussá válj. Vannak színek, amelyek kifejezetten kedveltek a férfiak körében (is). Ilyen például a:

  • mélybordó
  • halvány rózsaszín
  • fehér
  • de akár egy királykék árnyalat is szuperül mutathat, ha a forma visszafogott marad.

Így érheted el, hogy a szín ne legyen túl kihívó, de magabiztos, elegáns összképet adjon.

A manikűrre is igaz lehet, hogy a kevesebb több

A témában Badik Dóra körmöst is megkérdeztük. A vendégei véleménye és tapasztalati alapján elsősorban azt emelte ki, hogy nem feltétlenül létezik általános „férfivélemény” a körömtrendekről, de azért megsúgott pár gyakori álláspontot és manikűr tippet.

„A pasiknál is egyénfüggő, hogy kinek mi tetszik. Ami többükre jellemző, hogy a sminkhez hasonlóan a körmökhöz is úgy állnak, hogy a kevesebb néha több. Jobban értékelik az egyszerűbb, letisztultabb színeket, mintákat és körömformákat” – mondja Dóra.

Milyen körmök tetszenek a férfiaknak?

„Az általánosabb vélemény náluk, maga az ápolt kinézet, ami előbbre való, mint a köröm színe, hossza, díszítése. Ha egy nőnek igényes géllakkja/műkörme van, ami nőiesebbé teszi a kezét, az szerintem mindenképp plusz pont náluk.”

Egy ízléses, ápolt, egyszerű manikűr, szinte bármilyen színben a megfelelő üzentet közvetíti a kiszemeltednek. Azt, hogy igényes vagy, figyelsz a részletekre és adsz a megjelenésedre.

Találj egyensúlyt!

Egy pillanatig se gondold, hogy le kell mondanod a saját stílusodról vagy az éppen divatos körömtrendekről. Egyszerűen csak érdemes nem keverni az extravagánsabb részleteket – mint például egy rikító piros manikűr színt, egy hegyes, hosszú körömformával.

Így készíthetsz magadnak otthon ápolt, természetes körmöket:

