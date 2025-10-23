Manikűr tippek: ilyen körmöd ne legyen – Frászt kapnak tőle a férfiak

A manikűr tippek igazi örökzöld témának számítanak a nők között, és nem véletlenül. Bár szeretjük a saját ízlésünket és a stílusunkat kifejezni velük, azért az sem mindegy, másoknak milyen képet mutatunk magunkról a kezeinkkel. Az ápoltságuk sokszor fontosabb a férfiak számára, mint gondolnánk. Egy rosszul választott színből, formából vagy díszítésből sajnos rengeteg következtetést levonhat a kiszemelted, amik nem mindig pozitívak.

Manikűr tippek: körömformák, színek és díszítés, amiket ne kérj a körmösödtől, ha jó benyomást keltenél.

Fotó: felixmizioznikov / GettyImages

Manikűr tippek első randira

Körömformák, amik nem tetszenek a férfiaknak

Lehet, eddig azt hitted, hogy a hegyes, hosszú körmök nőiessé és csábítóvá teszik a kezeidet, de ezekről a legtöbb férfi valóban inkább karmokra asszociál.

Ha randira készülsz a közeljövőben, és szeretnél biztosan jó benyomást kelteni, akkor válassz egy visszafogottabb, klasszikus körömformát; mint a mandula vagy a kocka. Ezek kevésbé harsányak, sokkal természetesebb és rendezettebb hatást keltenek majd.

Körömszínek, körömminták, amiket nem kedvelnek a férfiak

A túl színes, túl rikító színek sosem mutatnak elegánsan egy nő kezén. Főleg, ha díszítést is visznek a manikűrbe.

Fotó: marigo20 / Shutterstock

Sok nő rajong a csillogó strasszokért, kövekért, neon színekért és az állatmintás mintákért is – utóbbiakért főleg, az idei szezonban – de férfitársaik már kevésbé. Könnyen úgy érezhetik, hogy túl sok és hivalkodó. Pláne, ha egy első találkozásról van szó, amikor még a személyiségedet sem ismerik eléggé.

Ha biztosra mennél, dönts a természetes, nude árnyalatok mellett. De a megingathatatlan klasszikussal; a francia manikűrrel sem nyúlhatsz mellé.

Persze nem kell lemondani a színes körmökről egy férfi kedvéért – még akkor sem, ha a célod, hogy szimpatikussá válj. Vannak színek, amelyek kifejezetten kedveltek a férfiak körében (is). Ilyen például a:

mélybordó

halvány rózsaszín

fehér

de akár egy királykék árnyalat is szuperül mutathat, ha a forma visszafogott marad.

Így érheted el, hogy a szín ne legyen túl kihívó, de magabiztos, elegáns összképet adjon.

A manikűrre is igaz lehet, hogy a kevesebb több

A témában Badik Dóra körmöst is megkérdeztük. A vendégei véleménye és tapasztalati alapján elsősorban azt emelte ki, hogy nem feltétlenül létezik általános „férfivélemény” a körömtrendekről, de azért megsúgott pár gyakori álláspontot és manikűr tippet.