Kiszivárgott a titok! Ezt issza Károly király minden este

Károly király a világ legfinomabb borait és legkiválóbb likőrjeit is megkóstolhatta már, de úgy tűnik, van egy ital, amit előnyben részesít esténként. Vacsora előtt issza, és mivel köztudottan nagyon válogatós, így nem mindegy, miként van lehetősége elfogyasztani.

Királyi család: Károly király ezt az italt kedveli / Fotó: MW archív

Károly király szenvedélyesen szereti a martinit

A Channel 4 dokumentumfilmjében, a The Real Windsors: The Outspoken Heir-ben Károly király egyik barátja, gróf Tibor Kalnoky felfedte, hogy Károly király szerette Erdélyt, és minden este ugyanazt az italt kortyolgatta.

Minden évben visszajár ide

- idézi szavait az Express.

Két évvel ezelőtt Károly találkozott Tiborral, aki segített ingatlant választani neki. Az uralkodó egy szerény, vidéki menedéket tudhat magáénak az erdélyi Viscriben, a birtokon töltött ideje alatt, a vacsora előtt mindig ugyanazt az italt itta.

Szereti a martinit vacsora előtt, az biztos

- mondta Tibor.

Mikor elutazik, nem akármiből issza martiniját Kamilla férje. Saját poharat visz és csak is abból hajlandó elfogyasztani.

Egy királyi szakértő, Katie Nicholl Katalin hercegnéről árulta el, hogy a fehérbor kedvelője. A nem túl népszerű Harry a brit söröket fogyasztja szívesen, míg felesége, Meghan is borkedvelő inkább.