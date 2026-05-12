„Nem lesz új Covid!” – Állítja a professzor, miközben 12 ápolót zártak karanténba a gyilkos kór miatt

A világ lélegzetvisszafojtva figyeli a híreket: vajon a hantavírus lesz a következő világjárvány? Miközben egy neves olasz infektológus igyekszik hűteni a kedélyeket, Hollandiában drámai fordulat történt: egyetlen apró figyelmetlenség miatt egy egész orvosi csapatot kellett elszigetelni a hantavírus miatt.

Miközben egy neves olasz infektológus szerint a hantavírus miatt nincs ok a globális pánikra, addig egy holland kórház dolgozói a tűzzel játszanak. Fotó: Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels (illusztráció)

Rezza professzor: Nem kell tartani az újabb világvégétől a hantavírus miatt

Giovanni Rezza infektológus professzor a Repubblica lapnak adott friss interjújában tiszta vizet öntött a pohárba. Szerinte, bár a vírus ijesztő és halálos, nem kell attól tartanunk, hogy a koronavírushoz hasonló globális katasztrófa elé nézünk. A professzor hangsúlyozta, hogy a hantavírus terjedési mechanizmusa teljesen más, mint a Covidé: a fertőzések döntő többsége továbbra is állatról emberre történik, nem pedig tömeges emberi érintkezés útján. Rezza szerint a pánik helyett az éberség a fontos, különösen a fertőzött területeken.

Ez nem egy újabb világjárvány előszobája, hanem egy lokális veszély, amit tudunk kezelni

– nyugtatta meg az olvasókat az olasz szakértő.

Giovanni Rezza Giovanni Rezza infektológusprofesszor szerint nem a hantavírus lesz az új Covid. Fotó: mastercose.unipr.it

Karantén-dráma Hollandiában: Hibázott az egészségügyi személyzet

Hiába azonban a megnyugtató szavak, a gyakorlatban egyetlen hiba is elég a bajhoz. A holland de Gelderlander beszámolója szerint

a nijmegeni Radboudumc egyetemi oktatókórházban elszabadult a pokol.

Ebbe a kórházba evakuáltak korábban az MV Hondius óceánjáróról egy súlyos állapotban lévő beteget, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. A hétfő esti közlemény szerint a vér- és vizeletvétel során a személyzet súlyos mulasztást követett el: megsértették a szigorú kórházi biztonsági előírásokat, és a protokoll által előírt teljes védőfelszerelés hiányában érintkezhettek a fertőző mintákkal. A hiba súlyát jelzi, hogy a kórház vezetése azonnali hatállyal 12 munkatársát helyezte kényszerkaranténba. Az ápolók és orvosok most elszigetelten várják, jelentkeznek-e náluk a halálos kór első tünetei.

Megszólalt a kórház: „A biztonság az első”

A nijmegeni egyetemi kórház szóvivője szokatlanul nyílt közleményben reagált a történtekre. Elismerte, hogy belső vizsgálat indult annak tisztázására, miért nem tartották be maradéktalanul az előírásokat a mintavétel során.

Bár a fertőzés kockázata a jelenlegi ismereteink szerint minimális, a legkisebb esélyt sem hagyhatjuk a vírus továbbterjedésének. Munkatársaink biztonsága és a közegészségügy védelme érdekében döntöttünk az azonnali elszigetelés mellett

– áll a Radboudumc közleményében.