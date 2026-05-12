„Nem lesz új Covid!” – Állítja a professzor, miközben 12 ápolót zártak karanténba a gyilkos kór miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 17:20
A luxushajók csillogása után a kórházi folyosókon is megjelent a rettegés. A szakértők szerint a hantavírus megállítható, de a hollandiai mulasztás megmutatta, hogy egyetlen hiba is elég ahhoz, hogy óriási legyen a baj.
A világ lélegzetvisszafojtva figyeli a híreket: vajon a hantavírus lesz a következő világjárvány? Miközben egy neves olasz infektológus igyekszik hűteni a kedélyeket, Hollandiában drámai fordulat történt: egyetlen apró figyelmetlenség miatt egy egész orvosi csapatot kellett elszigetelni a hantavírus miatt.

Miközben egy neves olasz infektológus szerint a hantavírus miatt nincs ok a globális pánikra, addig egy holland kórház dolgozói a tűzzel játszanak.

Rezza professzor: Nem kell tartani az újabb világvégétől a hantavírus miatt

Giovanni Rezza infektológus professzor a Repubblica lapnak adott friss interjújában tiszta vizet öntött a pohárba. Szerinte, bár a vírus ijesztő és halálos, nem kell attól tartanunk, hogy a koronavírushoz hasonló globális katasztrófa elé nézünk. A professzor hangsúlyozta, hogy a hantavírus terjedési mechanizmusa teljesen más, mint a Covidé: a fertőzések döntő többsége továbbra is állatról emberre történik, nem pedig tömeges emberi érintkezés útján. Rezza szerint a pánik helyett az éberség a fontos, különösen a fertőzött területeken. 

Ez nem egy újabb világjárvány előszobája, hanem egy lokális veszély, amit tudunk kezelni 

– nyugtatta meg az olvasókat az olasz szakértő.

Giovanni Rezza infektológusprofesszor szerint nem a hantavírus lesz az új Covid.

Karantén-dráma Hollandiában: Hibázott az egészségügyi személyzet

Hiába azonban a megnyugtató szavak, a gyakorlatban egyetlen hiba is elég a bajhoz. A holland de Gelderlander beszámolója szerint 

a nijmegeni Radboudumc egyetemi oktatókórházban elszabadult a pokol. 

Ebbe a kórházba evakuáltak korábban az MV Hondius óceánjáróról egy súlyos állapotban lévő beteget, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. A hétfő esti közlemény szerint a vér- és vizeletvétel során a személyzet súlyos mulasztást követett el: megsértették a szigorú kórházi biztonsági előírásokat, és a protokoll által előírt teljes védőfelszerelés hiányában érintkezhettek a fertőző mintákkal. A hiba súlyát jelzi, hogy a kórház vezetése azonnali hatállyal 12 munkatársát helyezte kényszerkaranténba. Az ápolók és orvosok most elszigetelten várják, jelentkeznek-e náluk a halálos kór első tünetei.

Megszólalt a kórház: „A biztonság az első”

A nijmegeni egyetemi kórház szóvivője szokatlanul nyílt közleményben reagált a történtekre. Elismerte, hogy belső vizsgálat indult annak tisztázására, miért nem tartották be maradéktalanul az előírásokat a mintavétel során. 

Bár a fertőzés kockázata a jelenlegi ismereteink szerint minimális, a legkisebb esélyt sem hagyhatjuk a vírus továbbterjedésének. Munkatársaink biztonsága és a közegészségügy védelme érdekében döntöttünk az azonnali elszigetelés mellett

– áll a Radboudumc közleményében.

A kórház azt is hozzátette, hogy 

  • a karanténba zárt dolgozók folyamatos orvosi felügyelet alatt állnak, és 
  • pszichológiai segítséget is kapnak a rendkívüli mentális nyomás feldolgozásához.

Miért félnek tőle mégis ennyire?

Bár a hantavírus nehezen terjed emberről emberre, a holland eset rávilágít a legnagyobb félelemre: a vírus dél-amerikai, Andes nevű variánsa ellen még a legmodernebb kórházakban is csak a legszigorúbb fegyelemmel lehet védekezni. Ha a nijmegeni ápolók elkapják a kórt, az bizonyíték lehet arra, hogy a vírus bármilyen apró rést kihasznál a védelmi pajzson.

Mi az az Andes-vírus? – A hantavírus egyetlen típusa, amelynél bebizonyították az emberről emberre való terjedést. Ezért kezelik a holland ápolókat úgy, mintha időzített bombán ülnének.

A világ most feszülten figyeli a hollandiai karanténban lévőket és az olasz professzor jóslatait. 

 

