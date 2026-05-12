„Nem lesz új Covid!” – Állítja a professzor, miközben 12 ápolót zártak karanténba a gyilkos kór miatt

A világ lélegzetvisszafojtva figyeli a híreket: vajon a hantavírus lesz a következő világjárvány? Miközben egy neves olasz infektológus igyekszik hűteni a kedélyeket, Hollandiában drámai fordulat történt: egyetlen apró figyelmetlenség miatt egy egész orvosi csapatot kellett elszigetelni a hantavírus miatt.
Giovanni Rezza infektológus professzor a Repubblica lapnak adott friss interjújában tiszta vizet öntött a pohárba. Szerinte, bár a vírus ijesztő és halálos, nem kell attól tartanunk, hogy a koronavírushoz hasonló globális katasztrófa elé nézünk. A professzor hangsúlyozta, hogy a hantavírus terjedési mechanizmusa teljesen más, mint a Covidé: a fertőzések döntő többsége továbbra is állatról emberre történik, nem pedig tömeges emberi érintkezés útján. Rezza szerint a pánik helyett az éberség a fontos, különösen a fertőzött területeken.
Ez nem egy újabb világjárvány előszobája, hanem egy lokális veszély, amit tudunk kezelni
– nyugtatta meg az olvasókat az olasz szakértő.
Hiába azonban a megnyugtató szavak, a gyakorlatban egyetlen hiba is elég a bajhoz. A holland de Gelderlander beszámolója szerint
a nijmegeni Radboudumc egyetemi oktatókórházban elszabadult a pokol.
Ebbe a kórházba evakuáltak korábban az MV Hondius óceánjáróról egy súlyos állapotban lévő beteget, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. A hétfő esti közlemény szerint a vér- és vizeletvétel során a személyzet súlyos mulasztást követett el: megsértették a szigorú kórházi biztonsági előírásokat, és a protokoll által előírt teljes védőfelszerelés hiányában érintkezhettek a fertőző mintákkal. A hiba súlyát jelzi, hogy a kórház vezetése azonnali hatállyal 12 munkatársát helyezte kényszerkaranténba. Az ápolók és orvosok most elszigetelten várják, jelentkeznek-e náluk a halálos kór első tünetei.
A nijmegeni egyetemi kórház szóvivője szokatlanul nyílt közleményben reagált a történtekre. Elismerte, hogy belső vizsgálat indult annak tisztázására, miért nem tartották be maradéktalanul az előírásokat a mintavétel során.
Bár a fertőzés kockázata a jelenlegi ismereteink szerint minimális, a legkisebb esélyt sem hagyhatjuk a vírus továbbterjedésének. Munkatársaink biztonsága és a közegészségügy védelme érdekében döntöttünk az azonnali elszigetelés mellett
– áll a Radboudumc közleményében.
A kórház azt is hozzátette, hogy
Bár a hantavírus nehezen terjed emberről emberre, a holland eset rávilágít a legnagyobb félelemre: a vírus dél-amerikai, Andes nevű variánsa ellen még a legmodernebb kórházakban is csak a legszigorúbb fegyelemmel lehet védekezni. Ha a nijmegeni ápolók elkapják a kórt, az bizonyíték lehet arra, hogy a vírus bármilyen apró rést kihasznál a védelmi pajzson.
Mi az az Andes-vírus? – A hantavírus egyetlen típusa, amelynél bebizonyították az emberről emberre való terjedést. Ezért kezelik a holland ápolókat úgy, mintha időzített bombán ülnének.
A világ most feszülten figyeli a hollandiai karanténban lévőket és az olasz professzor jóslatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.