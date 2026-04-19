Újra vonzó a '90-es évek csajmágnese: ez a férfi frizura szívtiprót varázsol belőled

Egy brit felmérés szerint a pasik többsége 31 éves korára kialakítja a hajstílusát.

Nemcsak a megfelelő hajápolás, hanem a fazon is meghatározza a férfiak csáberejét.

Az idei toplista élén az úgynevezett Textured Crop és a bubi fazon áll.

A hajápolás és a frizura nemcsak a nőknek fontos, hanem a pasiknak is. A fodrásznál vagy borbélynál számos fazon közül válogathatunk; újabban olyan hajstílusokat kaptak fel, amelyek közül az egyik különösen népszerű volt a '90-es években, sőt valósággal vonzotta a nőket. Alább bemutatjuk, melyik a legjobb férfi frizura 2026-ban!

A Textured Crop és a bubi a legjobb férfi frizura 2026-ban. Fotó: 123RF

A legjobb férfi frizura 2026-ban – ez a két fazon hódít

A britek nemrég azt vizsgálták, hogy a férfiak mennyi ideig tartanak fenn egy féle hajstílust, és hogy általában melyik a kedvencük. Esetleg a rövid frizura? Netán a felül kócos, oldalt felnyírt fazon? A kétezer fős felmérés végén meglepő választ kaptak a kutatók: egy átlagos pasi több mint tíz évig nem változtat a haja kinézetén. Az is kiderült, hogy a férfiak általában 31 éves korukra alakítják ki a saját stílusukat, akiknek pedig különösen fontos a hajápolás, azok jellemzően kétféle frizurát váltogatnak. Jelenleg a toplista élén kettő hajviselet hódít, amelyek egyike már a '90-es években is igen népszerű volt. Ezek a hajviseletek a:

modern, főként városi férfiakra jellemző Textured Crop,

és a ’90-es évekbeli frizurák legnépszerűbbike, a bubi haj.

Textured Crop – a sármosan kócos

A palettán már az év elején is nagy sláger volt, és masszívan tartja is a helyét a ranglistán. A stílus lényege, hogy oldalt több átmenetben felnyírják, felül pedig lazán formázva a hajat kócos hatást keltenek.érnek el, lazán formázzák. A hajstílus azoknak ideális, akik ki akarják hangsúlyozni a hajuk természetességét, egyúttal pedig stílusos megjelenésre vágynak.

A ’90-es évek slágere, a bubi hajviselet

A 21. században nem gondolnánk, hogy a bubi frizura újra teret nyer, ám ha a '90-es években valósággal vonzotta a nőket, miért ne lehetne ma is létjogosultsága egy kicsit modernizálva? Habár a fazont eleinte nők hordták, idővel férfiakra is átszabták a vágási technikát, így indult hódító útjára. Ha egy vérbeli szívtipró vagy egy stílusos modell külsejére vágysz, a modernkori bubi viselet pont neked való. A haj általában fültőig, vállig ér, keretet adva az arcnak és kiemelve az állkapcsot, ami elképesztő magabiztosságot sugároz. A stílusa variálható: hátra fésülve elegáns, középen elválasztva pedig nosztalgikus, mégis modern hangulatot idéz. Garantáltan felkapják rá a fejüket a csajok!