Nagy a baj Baranyában: eltűnt egy 1 hónapos kisbaba, teljes a készültség

Eltűnt egy mindössze egy hónapos kisfiú, P. Evron, akit a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresnek. A gyermek eltűnését 2026. április 17-én jelentették, a körözést a Komlói Rendőrkapitányság rendelte el.
A rendelkezésre álló adatok szerint a baba 2026. március 12-én született Pécsen. A kisbaba magyar állampolgár, és eltűnése körülményei egyelőre nem tisztázottak.
A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek hollétével kapcsolatban, haladéktalanul jelentkezzen a hatóságoknál. Minden apró információ kulcsfontosságú lehet a kisfiú mielőbbi megtalálásában - írja a bama.hu.
