Dúsabb hajra vágysz? Ez az egészséges tincsek titka

A haj egészsége és minősége a fejbőr állapotától és a helyesen felépített hajápolási rutintól függ.

A helyes technika – a samponozástól a hővédelemig – gyakran többet számít, mint maguk a kozmetikumok.

A valódi eredményhez belülről is támogatni kell a haj növekedését: a megfelelő tápanyagok és szokások kulcsszerepet játszanak.

Halmozod a fürdőszobában a samponokat, szérumokat és pakolásokat, a hajad mégis fénytelen, törékeny és lapos? Jó, ha tudod, nem feltétlenül a termékekkel van baj. A legtöbben a hajszálakra koncentrálnak, és közben megfeledkeznek a fejbőrről. Egy jól felépített hajápolási rutin – amelyben a fejbőr kapja a főszerepet – többet tesz az egészséges, dús hajért, mint bármilyen fodrászati kezelés. Mutatjuk azokat a lépéseket, amelyek segíthetnek, hogy a hajad dúsabb és élettel telibb legyen.

Tudd meg, milyen hajápolási rutinnal teheted dúsabbá a hajkoronád.

Hogyan épül fel a megfelelő hajápolási rutin?

Egy hatékony hajápolási rutin négy alappilléren nyugszik: a fejbőr egészségén, a helyes tisztításon, a külső védelmen és a belső tápláláson. Ezek egymást kiegészítve működnek igazán: hiába használod például a legjobb olajakat a hajadra, ha a fejbőröd pH-egyensúlya felborul egy rossz sampontól. Ugyanígy a hajpakolás sem ér sokat, ha közben a szervezeted vas- vagy D-vitamin-hiánnyal küzd. Egy hajápolási rutin akkor hoz változást, ha minden elem a helyére kerül – és a sorrend sem mindegy.

A fejbőr ápolása az első

Dr. Yoram Harth izraeli okleveles bőrgyógyász rámutatott, hogy az arcbőrhöz hasonlóan a fejbőrnek is van természetes védőrétege és saját mikrobiomja, amelyet óvni kell ahhoz, hogy a haj egészséges és dús legyen.

Amikor a fejbőr védőrétege irritált – túlzott mosás, durva felületaktív anyagok, erős illatanyagok vagy agresszív radírozás miatt –, viszketés, hámlás, érzékenység és néha fokozott hajhullás tapasztalható

– magyarázta a szakember, felhívva a figyelmet, hogy az irritációnak való hosszú távú kitettség a fejbőr legkülső védőrétegének elvékonyodásához vezethet. Ezt elkerülendő, olyan samponra és fejbőrápolóra van szükség, amelyik illik a fejbőr típusához. Ezenkívül rengeteget számíthat egy napi 2-3 perces fejbőrmasszázs, amely fokozza a vérkeringést, és közvetlenül hat a hajhagymákra. Nem kell hozzá semmilyen eszköz, elég, ha ujjbegyekkel körkörös mozdulatokat végzel a fejbőr több pontján. Az eredmény heteken belül érezhető.