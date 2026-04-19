Villámgyors IQ-teszt: a legnagyobb zsenik sem tudják a helyes választ

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 18:30
Alig akad olyan ember a világon, aki mindhárom kérdésre hibátlan választ tud adni. Te képes vagy megoldani a világ legrövidebb IQ-tesztjét? Ha igen, gratulálunk, mert a legjobbak közé tartozol!
Boncza Léda
Ez a mindössze 3 rövid feladványból álló IQ-teszt első blikkre talán egyszerűnek tűnhet, de majdnem mindenkit megvezet. Itt nem lesz szükség a műveltségedre; a józan paraszti eszedet kell használnod ahhoz, hogy helyes válaszokat adhass. Vajon neked sikerül hibátlanul megoldanod?

  • A világ egyik legrövidebb IQ-tesztje az analitikus gondolkodásmódot méri.
  • A teszt során 3 kérdésre kell megkeresni a helyes választ.
  • A megoldásokhoz egyedül logikai tudásra van szükség.

Rövid IQ-teszt: te mennyire vagy intelligens?

A világ egyik legrövidebb IQ-tesztjeként ismert Kognitív Reflexiós Tesztet (CRT) egy amerikai pszichológus, a Yale Egyetem professzora, Shane Frederick dolgozta ki a 2000-es évek közepén. A célja egyszerű: kideríteni, mennyire hajlamos valaki azonnal rávágni a választ egy trükkös kérdésre, vagy mennyire képes lelassítani, majd újratervezni a gondolatmenetét.

A feladatok során nem csupán az számít, képes vagy-e rájönni a helyes megoldásra, hanem az is, milyen gyorsan jutsz el odáig. Az IQ-teszten a legjobb eredményt rendre azok érik el, akik nem hagyják becsapni magukat az első benyomás által, de képesek gyorsan korrigálni a választ és azt a gondolatmenetet, amely először felmerül bennük.

Egy korábbi vizsgálat szerint még a világ élvonalába tartozó egyetemek hallgatói közül is csak nagyon kevesen tudták mindhárom kérdést hibátlanul megválaszolni. A tökéletes eredmény nagyon ritka! 
Nézzük, te hogy teljesítesz!

Az IQ-teszt 3 kérdése:

  1. Egy ütő és egy labda összesen 1,10 dollárba kerül. Az ütő 1 dollárral többe kerül, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?
  2. Ha 5 gépnek 5 perc alatt kell elkészítenie 5 darab terméket, mennyi idő alatt készítene el 100 gép 100 darab terméket?
  3. Egy tóban van egy tavirózsa-folt, amely minden nap megduplázódik. Ha 48 nap alatt borítja be az egész tavat, mennyi idő alatt borítja be a tó felét?

 

 

 

 

 

Az IQ-teszt megoldásai:

  1. kérdés: 5 cent
    Az általános tipp 10 cent, de ez nem felel meg az ellenőrzésnek. A helyes megoldás: a labda 5 cent, az ütő 1,05 dollár. Így lesz a különbség pontosan 1 dollár.
  2. kérdés: 5 perc
    A feladat megoldásának kulcsa az arányok felismerésében rejlik, hiszen ha 5 gép 5 perc alatt 5 darabot készít el a termékből, akkor egy gép 5 perc alatt egyet. Így 100 gép 100 darabot szintén 5 perc alatt képes előállítani.
  3. kérdés: 47 nap
    Mivel a növekedés minden nap duplázódik, a teljes lefedettség előtti napon még csak félig van tele a tó. Egy nappal később azonban ennek dupláját, azaz az egész tavat beborítják a tavirózsák. Így a helyes válasz 47 nap.

Neked hogy sikerült megoldanod ezt a villám IQ-tesztet?

Ha a teszt mindhárom kérdésére jól válaszoltál, akkor átlag feletti, erősen analitikus gondolkodásmóddal rendelkezel. Akkor se aggódj, ha most nem sikerült megoldanod a feladványokat. A 100%-osan helyes választ adók száma hihetetlenül alacsony.

