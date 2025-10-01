Újra hódítanak a '90-es évekbeli frizurák – Hordd újra régi kedvencedet és legyél te a legstílusosabb nő ősszel

A divat jön és megy, de szinte mindig visszatér, nincs ez másképp a női frizurák terén sem. 2025 ugyanis az az év, amikor a divat jókorát lépett hátra az időben, hogy felelevenítse a legnagyobb régi klasszikusokat.

A legdivatosabbak ki nem hagynák ezeket a frizurákat!

Fotó: Ada Summer / GettyImages

Viseld újra régi kedvencedet – ezekkel a frizurákkal egyszerűen nem nyúlhatsz mellé

Nem véletlen, hogy a boltokban már számtalan 90-es évekbeli hajbavalóval találkozhatsz, amik arra emlékeztetnek, hogy a régi újra menő. Ez az évtized pedig egyértelműen a merész és játékos frizurákról szólt, melyek most még vagányabbak, mint valaha. Emlékszel még a bonyolult fonatokra vagy a bohókás űrkontyokra? Készen állsz az időutazásra? Akkor mutatjuk, mire esküsznek ősszel a legdivatosabb nők!

Űrkonty

Amennyiben nem ijeszt meg az extravagáns megjelenés, akkor bátran vállald be a rendkívül eredeti és jellegzetes űrkonty frizurát. Ez a haj ugyanis új szintre emeli a stílusodat, ami tökéletes választás egy laza munkanapra, de egy barátnős kávézáshoz is. Csempéssz egy kis játékosságot a megjelenésedbe és viseld önbizalommal a kontyot.

Pici hajfonatok

Anno hatalmas népszerűség övezte a fonatokat is, különösen azokat, amelyek az arcot stílusosan keretezték. A frizurában pedig semmi ördöngösség sincs, csupán mindkét oldalon egy-egy apró, 3 tincsből álló fonatot kell készítened. A frizura laza megjelenést kölcsönöz neked, de bátran párosíthatod elegánsabb szettel is.

Magas lófarok

A magas copf amennyire elegáns és egyszerű, éppen olyan divatos, amivel ingyen jegyet nyersz a kifutóra. Egyszerűen annyira sikkes megjelenést kölcsönöz, hogy nem lesz majd olyan, aki le tudná venni rólad a szemét. Csak vigyázz, nehogy a pasid féltékenységi rohamot kapjon a téged bámuló férfiak láttán!

Tüskés konty

Ha igazán bevállalós vagy és szeretnéd előcsalogatni a benned szunnyadó 90-es évek csajbandáinak egyikét, akkor a tüskés konty igazán neked való! Elkészítése pedig pofonegyszerű, csak kövesd az alábbi videó lépéseit és varázsolj magadnak extravagáns hajat.

A frizurádat emellett számtalan kiegészítővel is feldobhatod, amik még egy kis fűszert visznek a stílusodba. Ne félj az óriási gumiktól és a hatalmas csatoktól se, ugyanis mind a legdivatosabb nők kiegészítői közé tartoznak. Emellett bátran viselj széles hajpántokat vagy kendőt, amik a megjelenésedet a fellegekbe repíthetik.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan készíthetsz pillanatok alatt űrkontyot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: