UFO kísérhette a repülőt? Meghökkentő videót osztott meg az ismert énekes

Meghökkentő élményről számolt be egy világhírű countryénekes: állítása szerint ismeretlen fények követték a repülőgépét az éjszakai égbolton, amik akár UFO-k lehettek.

UFO-t látott Kacey Musgraves

Kacey Musgraves amerikai énekesnő egy Instagram-sztoriban mesélte el, hogy menedzserével Fort Worthből Nashville-be tartottak, amikor furcsa fényeket vett észre az égen, amelyek „nem tűntek normálisnak”. Elmondása szerint az úgynevezett „gömbök” körülbelül 45 percen át láthatók voltak, és mintha követték volna a gépüket Little Rock környékétől egészen a célállomásig.

Nem úgy mozogtak, mint bármilyen jármű, amit mi irányítani tudunk. Időnként eltűntek, majd újra megjelentek, háromszög alakzatokat formálva

– mondta.

Az énekesnő szerint a fények időnként rendkívül erőssé váltak, színt és méretet is változtattak. A leszállás után Musgraves a pilótákkal is beszélt, akik állítása szerint azt mondták: minden éjjel látnak hasonló jelenségeket, és más pilóták is észlelik ezeket, de senki sem tudja, mik lehetnek. Az énekesnő videót is megosztott a fényekről, amelyek a sötét égbolton mozogva látszólag követik a repülőgépet. Hozzátette, hogy a felvétel minősége gyenge, mivel nehéz volt fókuszálni a távoli, éjszakai objektumokra.

Musgraves azt is elmondta, hogy korábban már több megmagyarázhatatlan jelenséget látott az égen, de ezt az élményt nevezte a „legőrültebbnek”. Nem ő az egyetlen híresség, aki hasonló tapasztalatokról beszélt. Miley Cyrus korábban azt állította, hogy egy ismeretlen repülő tárgy üldözte őt Kaliforniában, míg Demi Lovato arról beszélt, hogy kapcsolatba lépett földönkívüliekkel meditáció során, írja a Daily Mail.