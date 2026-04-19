Szandi kómába esett brutális balesete után, a TV2 sztárja felismerhetetlen lett a műtétek után

A sztárok most sem hagyták unatkozni a rajongóikat, elképesztő hírekkel sokkoltak mindenkit. Szandi korábbi balesetéről mesélt, míg A Kísértés 2025-ös évadának szereplője plasztikai műtét miatt fekszik kórházban. És ez még nem minden! Mutatjuk a Bors legolvasottabb híreit ezen a héten, itt a Top 5!

Szandi balesetéről most számolt be először, mindenki ledöbbent az elképesztő részletek hallatán (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Szandi lánya, Bogdán Blanka várandós, így az énekesnő és férje épp hozzájuk utaztak ki. A család boldogabb nem is lehetne, és persze a leendő nagymama most már nagyon vigyáz magára, hogy minél több időt tölthessen majd az unokájával. Ám Szandi nem volt mindig ilyen óvatos, imádta a veszélyt, mígnem egy lovasbaleset miatt kómába került, és nem csak a zenei karrierjét veszítette el majdnem, hanem az életét is. Innen az is kiderül, hogy mi történt pontosan.

Nem csak Szandi került kórházba

Bár az énekesnő esete már nem mostanában történt, A Kísértés Lilije azonban valóban a héten került kórházba. A fiatal lány szerelmével jelentkezett a műsorba, ahol végül véget ért a kapcsolatuk, de nem sokkal később újrakezdték. A Kísértés Milán és Lili számára így mondhatni végül happy enddel zárult, így most nem is a kapcsolatuk került terítékre. Az a barna szépség ugyanis úgy döntött kés alá fekszik, és megműtteti az orrát, amin sokan teljesen ledöbbentek. Itt láthatod, mennyire megváltozott Lili.

A Kísértés szereplői, Lili és Milán a műsor végén szakítottak, de nem sokkal később újra kibékültek (Fotó: TV2)

Az Exatlon versenyzői is lázban tartják a rajongókat

A héten olyasmi történt az Exatlon Hungary 2026-os évadában, amire eddig még egyszer sem volt példa. A doppingellenőrök egészen Dominikáig utaztak, hogy tesztelhessék a Bajnokok versenyzőjét, Ekler Lucát, aki mai napig aktív paralimpikon. És, hogy végül mi lett az eredmény? Innen kiderül! Azonban nem ez volt az egyetlen váratlan pillanat a negyedik héten. A Kihívók ugyanis elképesztő eredményeket értek el egymás után, ami a Bajnokoknak is komoly feltörést okozott. Az Exatlon Bacskai Balázsa itt el is árulta lapunknak, hogy szerinte mi a titkuk.

Risztov Éva egy magyar színészre hajt?

Bochkor Gábor és Risztov Éva újabb meglepő témát boncolgattak élő adásban, ugyanis arról volt szó, hogy szerintük kik azok az ismert emberek, akik ránézésre jól csókolnak szerintük. És bár külföldi sztárok is szóba kerültek, Risztov Évi meglepő módon egy magyar színész nevét mondta ki. Innen ki is derül, hogy kiről van szó.