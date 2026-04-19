"Akkor mentünk szét a gyerekek apjával" – Sosem hallott titkok az Ázsia Expressz sztárjáról: így él most Varsányi Réka

Az Ázsia Expressz 4. évadában ismerhették meg a nézők Varsányi Rékát, aki később A Kiképzésben, majd a Megasztárban is feltűnt. Az édesanya azóta is katonai területen dolgozik, sőt az éneklést sem hagyta abba, és ez még nem minden. Réka élete néhány évvel ezelőtt még mélyponton volt, de mostanra szinte ragyog, hiszen a lelki változás mellett az életmódváltásba is belevágott. Erről mesélt most a Borsnak.

Varsányi Réka Ázsia Expresszes szereplése után komoly mélypontra került, de ma már jobban van, mint valaha (Fotó: Bánkúti Sándor)

Az Ázsia Expressz Varsányi Réka életében egy igencsak meghatározó élmény volt, de arra ő maga sem számított, hogy utána milyen fordulatot vesz az élete. Az elmúlt három évben rengeteg küzdelem és nehéz pillanat nehezítette az útját, de ő nem adta fel, és mára eljutott oda, ahova szeretett volna.

„Rengeteget tanultam mostanában. Megcsináltam még nyáron egy pedagógiai asszisztens képzést, aminek nemrég szereztem meg az államilag elismertetett vizsgáját, de mellette jazz szakon tanulok énekelni, illetve egy műszempillás képzést is végzek most, amiből szintén már csak egy vizsgám van hátra” – sorolta Réka, amit még csak hallgatni is soknak tűnik, de ő nem bánja.

Számomra az a fontos, hogy több lábon tudjak állni, mert nem titok, hogy milyen volt a múltam, és többé nem szeretnék olyan élethelyzetbe kerülni, hogy ha bármelyik lábam kihullik, akkor megint a padlóra kerüljek. De most azt érzem, hogy végre elég sok mindent elértem ahhoz, hogy egy új élet kezdődhessen számomra, bár persze nyilván ez azzal jár, hogy a magánélet rovására megy sajnos, de most nem is bánom

– vallotta be lapunknak.

Az Ázsia Expressz sztárja visszatér a főiskolára

Varsányi Réka gyerekei mellett még a főiskolára és a sportra is szakít időt, előbbi mindig nagy álma volt, de csúnya szakítása miatt meghiúsult.

De persze nem állok meg, csak szusszanok egyet, hiszen a diplomámat is szeretném befejezni, sőt a pedagógiai asszisztens képzés is ehhez kell. Tulajdonképpen már végig jártam a főiskolát, de pont akkor mentünk szét a gyerekek apjával, amikor a szakdogámat írtam, és annyira megtörtem, hogy nem fejeztem be. Úgyhogy most előröl kell kezdenem, de akkor is megcsinálom

– jelentette ki Varsányi Réka exével kapcsolatban.