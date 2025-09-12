Ezektől a trükköktől áll minden nap tökéletesen egy rövid frizura

Amikor épp a fodrászszalonból távozunk egy tökéletesen vágott és szárított hajjal, kevés pillanat van, amikor nagyobb elégedettséget élünk meg. Pláne, ha a kérés egy jól beállított rövid frizura volt. A gond nem is itt, inkább pár 2-3 héttel később jelentkezik.

Néhány egyszerű praktikával minden nap fodrászminőségű lehet a rövid frizura.

Fotó: Inara Prusakova / Shutterstock

Mivel egy rövid hajjal mindig foglalkozni kell ahhoz, hogy valahogy álljon, legyen tartása – és arra ugye nincs lehetőség, hogy egyszerűen felfogjuk egy kontyba – kénytelenek vagyunk a kelleténél többször a hajszárítóhoz, hajvasalóhoz vagy bármilyen göndörítő csodaműszerekhez nyúlni. Ez viszont rendkívül időigényes feladat. Főleg, amikor minden nap hajnalban kelünk, hogy beérjünk munkába, és örülünk, ha a reggeli kávénkat nem egy nagy kortyban kell elfogyasztanunk.

De van egy jó hírünk! Mert a rövid frizurák is tudnak nagyon sokoldalúak lenni. Csak tudni kell velük bánni. Most pedig azt is megmutatjuk hogyan.

Ezek a trükkök kellenek ahhoz, hogy a rövid frizura minden nap tökéletesen mutasson

Hajformázó termékek

Mivel egy rövid haj rakoncátlanabb, mint egy hosszú, amit lehúz már önmagában a saját súlya is – ezért a hajformázó, hajápoló termékek beszerzése szinte kötelező egy rövid frizura esetében.

Hajkrém, hajhab, szérumok. Ami neked beválik, azt használd. Tartást adnak, életet lehelnek a frizurába.

Ha elegáns vonalon játszanál, egy olajos hajápoló lesz a megfelelő.

Ha viszont kicsit vadabb, dús, kicsit kócos hatást keltő frizurára vágysz, akkor szerezz be egy jó textúrálósprayt.

Beszárítás

Hidd el, nem kell órákig a fürdőszobában ácsorognod, miközben meleg levegőt fújsz az arcodba. De a beszárítás egy rövid hajnál elengedhetetlen.

Így lesz egyszerű:

A formázást mindig szinte száraz hajon kezdd el.

Használj formázást/kifésülést könnyítő termékeket, mert így könnyebben kezelhető lesz a hajad – még kicsit nedvesen is.

A volumenhez elég, ha a töveknél ragadsz hajformázó fésűt.

A hajvégekre térj rá a szárítás végén.

Elengedhetetlen eszközök, amiket be kell szerezned, ha rövid hajad van:

Minőségi körkefe Göndör vagy hullámos haj esetén: széles fogú fésű (nem töri meg a tincseket) Jó minőségű megbízható hajszárító, amivel könnyű dolgozni – ha van diffúzor feje, hálás leszel érte A lágy hullámokért vagy épp tükörsima tincsekért: hajvasaló, de olyan, aminek állítható a hőfoka