Ezektől a trükköktől áll minden nap tökéletesen egy rövid frizura

Amikor épp a fodrászszalonból távozunk egy tökéletesen vágott és szárított hajjal, kevés pillanat van, amikor nagyobb elégedettséget élünk meg. Pláne, ha a kérés egy jól beállított rövid frizura volt. A gond nem is itt, inkább pár 2-3 héttel később jelentkezik.
Mivel egy rövid hajjal mindig foglalkozni kell ahhoz, hogy valahogy álljon, legyen tartása – és arra ugye nincs lehetőség, hogy egyszerűen felfogjuk egy kontyba – kénytelenek vagyunk a kelleténél többször a hajszárítóhoz, hajvasalóhoz vagy bármilyen göndörítő csodaműszerekhez nyúlni. Ez viszont rendkívül időigényes feladat. Főleg, amikor minden nap hajnalban kelünk, hogy beérjünk munkába, és örülünk, ha a reggeli kávénkat nem egy nagy kortyban kell elfogyasztanunk.
De van egy jó hírünk! Mert a rövid frizurák is tudnak nagyon sokoldalúak lenni. Csak tudni kell velük bánni. Most pedig azt is megmutatjuk hogyan.
Mivel egy rövid haj rakoncátlanabb, mint egy hosszú, amit lehúz már önmagában a saját súlya is – ezért a hajformázó, hajápoló termékek beszerzése szinte kötelező egy rövid frizura esetében.
Hajkrém, hajhab, szérumok. Ami neked beválik, azt használd. Tartást adnak, életet lehelnek a frizurába.
Hidd el, nem kell órákig a fürdőszobában ácsorognod, miközben meleg levegőt fújsz az arcodba. De a beszárítás egy rövid hajnál elengedhetetlen.
Az olyan napokon, amikor nincs időd a beszárításra, egy jó hajkendő vagy hajpánt életet ment. Ne féld használni őket, mert egy rövid hajban sokkal hangsúlyosabbak és feldobják a megjelenésedet.
Használj hajcsatokat! Nagyon praktikusak és újra divatba jöttek. Színes, fehér, gyöngyös, ami csak illik a stílusodhoz és az aznapi szettedhez.
Az olyan napokon, amikor elalszod a frizurád – vagy te alszol el, és nem marad időd semmire – kell egy mentőöv. A legjobb, ha van 1 vagy 2 alapfrizura, amiről tudod, hogy már gyakoroltad, és percek alatt ki tudsz vele hozni a hajadból valami vállalhatót. Például egy félkonty vagy mini-copf, esetleg a kedvenc hajpántod.
