Ezektől a trükköktől áll minden nap tökéletesen egy rövid frizura

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 07:20
A mit kezdjek a hajammal kérdés sajnos sosem megy ki a divatból. De a rövid frizura sem. Ezért most megmutatjuk mi is kell ahhoz, hogy minden nap tökéletesen álljon.
Ripszám Boglárka
Amikor épp a fodrászszalonból távozunk egy tökéletesen vágott és szárított hajjal, kevés pillanat van, amikor nagyobb elégedettséget élünk meg. Pláne, ha a kérés egy jól beállított rövid frizura volt. A gond nem is itt, inkább pár 2-3 héttel később jelentkezik.

rövid frizura, haj, bob, nő, fülbevaló, rövid haj
Néhány egyszerű praktikával minden nap fodrászminőségű lehet a rövid frizura.
Fotó: Inara Prusakova / Shutterstock

Mivel egy rövid hajjal mindig foglalkozni kell ahhoz, hogy valahogy álljon, legyen tartása – és arra ugye nincs lehetőség, hogy egyszerűen felfogjuk egy kontyba – kénytelenek vagyunk a kelleténél többször a hajszárítóhoz, hajvasalóhoz vagy bármilyen göndörítő csodaműszerekhez nyúlni. Ez viszont rendkívül időigényes feladat. Főleg, amikor minden nap hajnalban kelünk, hogy beérjünk munkába, és örülünk, ha a reggeli kávénkat nem egy nagy kortyban kell elfogyasztanunk. 

De van egy jó hírünk! Mert a rövid frizurák is tudnak nagyon sokoldalúak lenni. Csak tudni kell velük bánni. Most pedig azt is megmutatjuk hogyan. 

Ezek a trükkök kellenek ahhoz, hogy a rövid frizura minden nap tökéletesen mutasson 

Hajformázó termékek 

Mivel egy rövid haj rakoncátlanabb, mint egy hosszú, amit lehúz már önmagában a saját súlya is – ezért a hajformázó, hajápoló termékek beszerzése szinte kötelező egy rövid frizura esetében. 

Hajkrém, hajhab, szérumok. Ami neked beválik, azt használd. Tartást adnak, életet lehelnek a frizurába

  • Ha elegáns vonalon játszanál, egy olajos hajápoló lesz a megfelelő. 
  • Ha viszont kicsit vadabb, dús, kicsit kócos hatást keltő frizurára vágysz, akkor szerezz be egy jó textúrálósprayt.

Beszárítás 

Hidd el, nem kell órákig a fürdőszobában ácsorognod, miközben meleg levegőt fújsz az arcodba. De a beszárítás egy rövid hajnál elengedhetetlen.  

Így lesz egyszerű: 

  • A formázást mindig szinte száraz hajon kezdd el. 
  • Használj formázást/kifésülést könnyítő termékeket, mert így könnyebben kezelhető lesz a hajad – még kicsit nedvesen is. 
  • A volumenhez elég, ha a töveknél ragadsz hajformázó fésűt. 
  • A hajvégekre térj rá a szárítás végén. 

Elengedhetetlen eszközök, amiket be kell szerezned, ha rövid hajad van: 

  1. Minőségi körkefe 
  2. Göndör vagy hullámos haj esetén: széles fogú fésű (nem töri meg a tincseket) 
  3. Jó minőségű megbízható hajszárító, amivel könnyű dolgozni – ha van diffúzor feje, hálás leszel érte 
  4. A lágy hullámokért vagy épp tükörsima tincsekért: hajvasaló, de olyan, aminek állítható a hőfoka 

Kiegészítők

rövid frizura, göndör, haj, rövid haj, hajcsat
Szerezz be hajkiegészítőket!
Fotó: sav_an_dreas / Shutterstock

Az olyan napokon, amikor nincs időd a beszárításra, egy jó hajkendő vagy hajpánt életet ment. Ne féld használni őket, mert egy rövid hajban sokkal hangsúlyosabbak és feldobják a megjelenésedet. 

Bors tipp:  

Használj hajcsatokat! Nagyon praktikusak és újra divatba jöttek. Színes, fehér, gyöngyös, ami csak illik a stílusodhoz és az aznapi szettedhez.

Gyakorolj be 1-2 fazont, amikhez mindig nyúlhatsz 

Az olyan napokon, amikor elalszod a frizurád – vagy te alszol el, és nem marad időd semmire – kell egy mentőöv. A legjobb, ha van 1 vagy 2 alapfrizura, amiről tudod, hogy már gyakoroltad, és percek alatt ki tudsz vele hozni a hajadból valami vállalhatót. Például egy félkonty vagy mini-copf, esetleg a kedvenc hajpántod.

