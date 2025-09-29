Profi fodrász árulta el, melyek a legnagyobb férfi hajápolási hibák – Tuti te is elköveted ezeket

A férfi hajápolás sem áll meg ott, hogy megmosod a hajadat egy samponnal, szárítasz és zselézel.

Férfi hajápolási hibák, amiket nem szabadna elkövetned.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Most Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük a leggyakoribb hibákról a férfi hajápolás kapcsán, aki nemcsak a bakik elkerülésére hívta figyelmet, de tanácsokat ad azzal kapcsolatban is, mire kellene odafigyelni, hogy ne csak tiszta, de egészséges és ápolt is legyen a hajad.

A legnagyobb férfi hajápolási baki

A megfelelő sampon kiválasztása elengedhetetlen az egészséges, jól ápolt férfi haj eléréséhez.

Fotó: Agave Studio / Shutterstock

A fodrász szerint a legnagyobb tévedés, hogy sok férfi – tisztelet a kivételnek – még mindig 2 az 1-ben termékeket használ, ahelyett, hogy külön tusfürdőt és sampont alkalmaznának. A hajnak és a bőrnek más pH értéke van, másra van szüksége. Vivien arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a termékek könnyen fejbőr-irritációt okozhatnak.

Hajmosás

Nincs univerzális szabály arra, hogy milyen gyakran kell hajat mosni, hiszen ezt rengeteg minden befolyásolhatja.

„Például az életvitel. Egy konyhán dolgozó férfinak gyakrabban kell hajat mosnia, mint annak, aki egész nap egy klímás irodában ül.” – mondja Vivien.

A fodrász arról is beszámol, hogy sajnos sok férfi vendége minden nap hajat mos, amit azért lenne érdemes kerülni, mert a túl gyakori mosás a haj és a fejbőr kiszáradásához vezet, illetve a faggyútermelést is fokozza.

A víz hőfoka sem mindegy. A fodrász figyelmeztet, hogy soha ne forró, hanem langyos vízzel kell hajat mosni, mivel a forró víz is kiszáríthatja a fejbőrt.

Hajformázó termékek

Gyakori hiba a férfi hajápolásban, hogy a formázó termékeket nem öblítik ki. Pedig egy férfi frizura is csak akkor mutat jól, ha egészséges és ápolt.

„A zselét, waxot stb. este feltétlen mossák ki a hajukból!” – figyelmeztet a fodrász.

Ez nemcsak a haj, de fejbőr egészsége szempontjából is elengedhetetlen.

Termékbakik

Korpás vagy zsíros haj esetén ezekre figyelj a hajápolás közben.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Az erős illatok nem garanciák a minőségre. Sőt! Általában intő jelnek veheted őket.

„Kerüljék a nagyon illatos és gyümölcsös termékeket, mert ezek általában szárítanak és sok bennük a vegyi kemikálé is.”

Zsírosodásra hajlamos haj esetében:

„Ne mossunk hajat minden nap, mert kiszárad a fejbőr és szintén irritációt, viszketést okoz.”