El szeretnéd tüntetni az ősz hajszálakat? Ezek a színek csodát tesznek a megjelenéseddel

Bár jogosan hiheted, hogy szinte bármilyen festék elfedi az ősz hajszálakat, azonban léteznek olyan árnyalatok, amelyeken sokkal nehezebb észrevenni a lenövést.

Számolj le végleg az ősz hajszálakkal és a lenövéssel!

Ezekkel a technikákkal és árnyalatokkal sokkal kevésbé fog látszódni a lenövés.

Bármilyen hajszínnel rendelkezel, biztosan megtalálod köztük a kedvencedet.

A legjobb színek ősz hajhoz, ha nem akarsz állandóan bajlódni a lenövésekkel

Bizonyos festékekkel sokkal könnyebben eltüntetheted az ősz hajszálakat: például az ezüstös hajtövekhez olvadó hamvas árnyalatok vagy a különleges melírok igazodnak a frizurád változásához. A következő színek és technikák tehát nagyon jó alternatívát kínálnak, ha ősz hajjal küzdesz, sőt még trendik is. Nézzük, melyek ezek!

Hideg szőke árnyalatú melír

Ha egy igazán stílusos frizurára vágysz, ami még az ősz tincseket is eltünteti, ez a neked való frizura. Ugyanis a hideg szőke és ezüstös árnyalatok közötti eltérés egészen minimális, így a lenövés nem lesz annyira feltűnő. Emellett a melírokkal célzottan lehet koncentrálni az ősz hajszálakra, sőt a technika segítségével még a színhatárok is lágyíthatóak. Máris sikerült meggyőznünk, nemde?

Hűvös, ezüstös hajszín

Kezdjük ott, hogy az ezüstös szín már eleve nagyon divatos. Ezért mi lenne, ha kicsit másképp „rejtenéd el” az ősz tincseidet, mint ahogyan akartad? Amennyiben a töveid teljes őszülésnek indultak, ezzel az árnyalattal szinte észrevehetetlen lesz a lenövés. Ennél a hajszínnél érdemes egy fodrász tanácsát is kikérni, hogy az ősz tincseidhez legjobban illő árnyalat kerüljön rád.

Barna hajszín meleg tónusokkal

Az emberek 75 százalékának sötétbarna vagy fekete a természetes hajszíne, míg csupán 2 százalékuk szőke. Ennek következtében a többség számára az ősz haj erős kontrasztot hoz létre a természetes színével, hiszen a sötétebb árnyalaton élénkebbnek tűnik, szemben a szőkével. Azonban, ha ragaszkodsz a sötétebb hajhoz, mondj le a sötétbarna vagy fekete színekről, amik évekkel öregebbnek mutathatnak téged, és tedd le a voksodat egy csokoládébarna árnyalat mellett, amely aranyló melírokat tartalmaz. Ez a frizura ugyanis fiatalítóan hathat rád, mivel ragyogóbbá varázsolja az arcbőrt.