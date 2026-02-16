Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Pixie frizura ősz hajhoz egy csinos idős nőn.

Végre divattá vált a természetesség: ez a 3 legjobb fiatalító frizura ősz hajhoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 11:47
A deres haj valódi divattá vált, manapság egyre többen vállalják ezüst tincseiket a legnagyobb magabiztossággal. A legújabb trend miatt rengetegen kérnek szürke melírokat fodrászuktól is. Ezért most összeszedtük a legjobb fazonokat és hajformázó trükköket, amitől igazán sikkes lesz ez a szín. Íme a 3 legjobb frizura ősz hajhoz!
Boncza Léda
Eddig tépelődtél azon, jó ötlet-e vállalni szürke hajkoronádat? A válasz egyértelműen igen! Ha pedig igazán meg szeretnél újulni, most megmutatjuk, milyen fazonokkal lehet igazán mutatós ez a ragyogó árnyalat. Íme a 3 legelőnyösebb frizura ősz hajhoz!

Bob frizura ősz hajhoz.
Ez a 3 legelőnyösebb frizura ősz hajhoz.
Fotó:  123RF
  • Egy klasszikus bob rengeteg formázási lehetőséget rejt magában.
  • A praktikus és fiatalos pixie haj tökéletes keretet ad az arcodnak.
  • Egy rétegzett, tépett fazon a legjobb döntés, ha nincs sok időd a formázásra, de szép tartásra vágysz.
  • A hullámos tincsek bohém stílust kölcsönöznek megjelenésednek.

Top 3 frizura ősz hajhoz: ezt neked is ki kell próbálnod

1. Klasszikus bob

Ősz hajhoz az egyik legjobb választás a bob frizura. A hosszal és a formázással mindig játszhatsz: választhatsz fül alá vagy vállig érő frizurát is. Lehet modern, határozott vágásokkal, de a hajvégek befelé szárításával elérhetsz egy hagyományosabb, elegánsabb hatást is.

2. Pixie haj

Egy rövid pixie frizurával elképesztően vagány megjelenést kölcsönözhetsz ősz fürtjeidnek. Friss, fiatalos és sosem megy ki a divatból.

Bors-tipp: 

Figyelj, mert a nagyon rövid tincsek könnyen vékonyító hatást kelthetnek. Érdemes egy kis plusz volument adnod a frizurádnak egy könnyű hajspray-vel vagy habbal, amivel könnyű dolgozni és a hajadat sem nehezíti el.

3. Tépett haj oldalválasztékkal

Ha nem vagy a hosszas hajformázás híve, ez lesz a neked való ősz frizura. Egy laza oldalválaszték és réteges hajvágás még a vékony hajtípusoknak is szuper formát és tartást ad. Fontos, hogy ha ezt a fazont választod, alaposan hidratáld a tincseidet, így élettel teli marad és természetesen omlik majd vállaidra.

Hullámos frizura ősz hajhoz egy idős nőn.
Egy kevés hajlakk segít, hogy a hullámok tovább tartsanak.
Fotó:  123RF

+1 Középhosszú hullámos haj

Néhány laza hullámmal az őszi frizura igazi bohém stílust kölcsönöz majd neked. Nem kell sokat bajlódnod a tökéletes tincsek létrehozásához, hisz ez a fazon épp naturális hatásával fiatalít majd éveket arcodon.

  • Ha gyors megoldást keresel: használj sütővasat vagy egyszerű hajvasalót, de soha ne hagyd ki a hővédőt! Enélkül a hajad szerkezete már a szárításnál sérülhet, hajvégeid eltöredezhetnek.
  • Ha a rohanós reggeleken nem húznád az időt a tökéletes hullámok formázásával: vess be hő nélküli hajformázó módszereket. Például egy laza fonatot vagy hajcsavarókat.

A lényeg, hogy olyan frizurát válassz, ami még karakteresebbé varázsolja ezüstös hajkoronádat. Mindegy, hogy a modern, a klasszikus vagy a laza fazonokat kedveled, egy-két hajformázó és hajápoló trükkel bármilyen stílust megvalósíthatsz!

Nézd meg ezt a videót, amiben 7 egyszerűen elkészíthető frizurát találsz ősz hajhoz:

Tippek az szép és egészséges hajért:

 

