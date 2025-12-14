A természetes ősz haj ápolása lépésről lépésre: ragyogjanak végre azok az ezüstös tincsek

A természetes ősz haj ápolása egyszerű, ha tudjuk pontosan mire is van szükségünk. De mégis mi az oka annak, hogy egyre több ősz hajszál jelenik meg a frizuránkban? A kor előrehaladtával a hajtőben található melanin színpigment képződése fokozatosan csökken. Az, hogy ez kinél mikorra tehető, nagyrészt a genetikán múlik, de a stresszel, a dohányzással, a nem kellően kiegyensúlyozott étrenddel és bizonyos betegségekkel is összefügghet. Először a legtöbben valódi sokként élik meg, amikor először felbukkan egy fehér szál, de ma már egyre többen választják azt, hogy hajfestés helyett büszkén vállalják az ezüstös frizurát, mert igenis menő az ősz haj.
Fentebb is említettük, a megjelenő ősz hajszálakról nemcsak a genetika, hanem életmódbeli és környezeti tényezők is felgyorsíthatják.
Ahogy a melanin elkezd csökkenni, úgy az egész haj szerkezete is megváltozik. Ha megfogunk egy ősz szálat, akkor azon is érezhetjük, hogy tapintásra erősebb, de szárazabb, sőt, mintha apró hullámok lennének rajta. Emellett szárazabbá és sérülékenyebbé is válik. Ha azt szeretnénk, hogy ne legyen töredezett és fénytelen az ősz frizura, akkor érdemes követni ezt az 5 aranyszabályt!
Ezért ne tépkedjük!
Sokan szemöldökcsipesszel esnek neki az őszülő szálaknak, de erről jobb megfeledkezni! Ugyanis, ha a tépkedés során a hajhagyma megsérül, akkor a haj többé nem tud kinőni.
Ha a természetes ősz haj ápolása mellett az arcodra is figyelnél, az alábbi videóra kattintva egy remek arcjóga gyakorlatsort tanulhatsz meg:
