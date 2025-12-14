Ősz haj ápolása: Őri Katalin hajgyógyász elárulta, mit ront el a legtöbb nő

Előbb-utóbb mindenkit utolér az őszülés. Őri Katalin hajgyógyászt kérdeztük az ősz haj ápolásának trükkjeiről!

Őri Katalin hajgyógyásszal az ősz haj ápolásáról beszélgettünk.

Fotó: Beküldött

Az ősz haj szerkezete megváltozik: szárazabb, merevebb, több ápolást igényel.

A stressz, az alváshiány és a vitaminhiány is gyorsíthatja az őszülést.

Kímélő samponokkal, vitaminokkal és tudatos hajápolással a folyamat lassítható.

Ősz haj ápolása – Őri Katalin hajgyógyász árulja el a titkot

Miért őszülünk? A genetika után az életmód a legnagyobb ludas

Az őszülés a pigmenttermelő sejtek, a melanociták kimerülése miatt indul meg. „Ahogy halad előre az életkor, a sejtek aktivitása lassul, végül megáll. Ilyenkor a haj már színtelenül nő vissza” – magyarázza a hajgyógyász.

A probléma azonban egyre több fiatalt érint.

Ma már bőven 30 alatt is előfordul. A stressz, az alváshiány, a túl kevés folyadék, a rohanó életmód mind-mind felgyorsítja a sejtek öregedését. A genetika csak a kezdőpontot adja meg, a többiről sokszor a modern élet gondoskodik.”

Az ősz haj más: szárazabb, szálkásabb, merevebb – ezért kell új rutint adni neki

A hajgyógyász hangsúlyozza: az ősz haj nem „rosszabb”, csak más.

A festékhiány miatt a hajszálak szerkezete is megváltozik. Eleinte sokkal merevebbek, nehezebben kezelhetők. Sokan nem is értik, miért áll minden irányba – ez teljesen természetes a folyamat elején.”

Ahhoz, hogy az ezüst haj szép és fényes legyen, valóban rendszeres ápolásra van szükség:

kímélő, gyengéd samponok, amelyek nem szárítanak

balzsam minden mosás után, különben durva tapintású lesz

hajvégápoló olajok és krémek, szőlőmaggal vagy olívával

közepes hőfokú hajszárítás, nem forró levegő

UV-védelem, mert az ősz haj hamarabb károsodik

Sokan panaszkodnak sárgás árnyalatra – erre jók a silver samponok, amelyek hamvasabb tónust adnak.

Lehet lassítani az őszülést?

Igen, de nem külső kencékkel. „Megállítani nem lehet" – ezt Katalin kihangsúlyozza –, de lassítani igen, méghozzá belső támogatással.

A hajolajozás elengedhetetlen kelléke az ősz haj ápolásának.

Fotó: 123RF

A hajgyógyász szerint ezek nélkülözhetetlenek:

B12-vitamin és D-vitamin

cink és réz

omega-3 és omega-6 zsírsavak

antioxidánsban gazdag ételek: szeder, áfonya, gránátalma, cékla

mindennapos megfelelő folyadékbevitel

jobb alvásminőség

stresszkezelés (mert a stressz tényleg látványosan gyorsít)

Gyakran a szervezet jelzi először a kimerülést: egy-egy ősz tincs formájában. Ezt sokan félreértik, pedig ilyenkor érdemes egy picit visszavenni a tempóból.”

A stressztől ősz leszel? Igen, kirívó esetben akár egyetlen nap alatt is

A mondás, hogy „beleőszült a problémába”, nem költői túlzás.

Láttam olyan vendéget, aki tragédia után 24 óra alatt teljesen kifehéredett. Ritka, de megtörténhet”

– mondja a szakértő.