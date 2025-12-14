Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ősz haj ápolása: Őri Katalin hajgyógyász elárulta, mit ront el a legtöbb nő

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 17:45
Egyre több nő szembesül már a húszas–harmincas éveiben az első ősz szálakkal. Van, aki csak legyint egyett, de akad olyan is, aki sírva kap a nagyítós tükör után. Egy biztos: az ősz hajnak egészen más igényei vannak. Őri Katalin hajgyógyászt kérdeztük arról, hogyan kell ápolni, miért változik meg a szerkezete, és milyen meglepő dolgok gyorsíthatják fel az őszülést. Ősz haj ápolási tippek következnek, egyenesen a hajgyógyásztól!
Előbb-utóbb mindenkit utolér az őszülés. Őri Katalin hajgyógyászt kérdeztük az ősz haj ápolásának trükkjeiről! 

Őri Katalin hajgyógyász, akivel az ősz haj ápolásáról beszélgettünk
Őri Katalin hajgyógyásszal az ősz haj ápolásáról beszélgettünk.
Fotó:   Beküldött
  • Az ősz haj szerkezete megváltozik: szárazabb, merevebb, több ápolást igényel.
  • A stressz, az alváshiány és a vitaminhiány is gyorsíthatja az őszülést. 
  • Kímélő samponokkal, vitaminokkal és tudatos hajápolással a folyamat lassítható.

Ősz haj ápolása – Őri Katalin hajgyógyász árulja el a titkot

Miért őszülünk? A genetika után az életmód a legnagyobb ludas 

Az őszülés a pigmenttermelő sejtek, a melanociták kimerülése miatt indul meg. „Ahogy halad előre az életkor, a sejtek aktivitása lassul, végül megáll. Ilyenkor a haj már színtelenül nő vissza” – magyarázza a hajgyógyász. 

A probléma azonban egyre több fiatalt érint. 

Ma már bőven 30 alatt is előfordul. A stressz, az alváshiány, a túl kevés folyadék, a rohanó életmód mind-mind felgyorsítja a sejtek öregedését. A genetika csak a kezdőpontot adja meg, a többiről sokszor a modern élet gondoskodik.” 

Az ősz haj más: szárazabb, szálkásabb, merevebb – ezért kell új rutint adni neki 

A hajgyógyász hangsúlyozza: az ősz haj nem „rosszabb”, csak más. 

A festékhiány miatt a hajszálak szerkezete is megváltozik. Eleinte sokkal merevebbek, nehezebben kezelhetők. Sokan nem is értik, miért áll minden irányba – ez teljesen természetes a folyamat elején.”

 Ahhoz, hogy az ezüst haj szép és fényes legyen, valóban rendszeres ápolásra van szükség: 

  • kímélő, gyengéd samponok, amelyek nem szárítanak
  • balzsam minden mosás után, különben durva tapintású lesz 
  • hajvégápoló olajok és krémek, szőlőmaggal vagy olívával 
  • közepes hőfokú hajszárítás, nem forró levegő 
  • UV-védelem, mert az ősz haj hamarabb károsodik 
    Sokan panaszkodnak sárgás árnyalatra – erre jók a silver samponok, amelyek hamvasabb tónust adnak. 

Lehet lassítani az őszülést

Igen, de nem külső kencékkel. „Megállítani nem lehet" – ezt Katalin kihangsúlyozza –, de lassítani igen, méghozzá belső támogatással. 

Egy nő gyönyörű ősz hajjal, ő megfogadta a hajgyógyásza az ősz haj ápolására tett tanácsait.
A hajolajozás elengedhetetlen kelléke az ősz haj ápolásának.
Fotó: 123RF

A hajgyógyász szerint ezek nélkülözhetetlenek: 

  • B12-vitamin és D-vitamin 
  • cink és réz 
  • omega-3 és omega-6 zsírsavak 
  • antioxidánsban gazdag ételek: szeder, áfonya, gránátalma, cékla 
  • mindennapos megfelelő folyadékbevitel 
  • jobb alvásminőség 
  • stresszkezelés (mert a stressz tényleg látványosan gyorsít) 

Gyakran a szervezet jelzi először a kimerülést: egy-egy ősz tincs formájában. Ezt sokan félreértik, pedig ilyenkor érdemes egy picit visszavenni a tempóból.” 

A stressztől ősz leszel? Igen, kirívó esetben akár egyetlen nap alatt is 

A mondás, hogy „beleőszült a problémába”, nem költői túlzás. 

Láttam olyan vendéget, aki tragédia után 24 óra alatt teljesen kifehéredett. Ritka, de megtörténhet” 

– mondja a szakértő.

Gyakoribb a hirtelen megjelenő egy-két fehér tincs, főleg a homloknál vagy a halántéknál. Ezek rendszerint később sem nyerik vissza a színüket, de hajfestéssel elfedhető. 

Festés vagy színezés? Nem mindegy, melyiket bírja az ősz haj 

Sok nő próbál otthon okos lenni – aztán csodálkozik, hogy a festék két hét alatt kikopik. 

Az ősz haj ledobhatja a festéket, főleg az elején. Ezért érdemes szakemberhez fordulni, aki látja, melyik technika működik. A színező gyorsabban kopik, a tartós festék tovább bírja, de érzékeny hajaknál nehéz lehet a tapadás.” 

Ha a haj „megszokja” a festéket, a rutint később lehet finomítani. 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

