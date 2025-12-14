Ősz haj ápolása: Őri Katalin hajgyógyász elárulta, mit ront el a legtöbb nő

Előbb-utóbb mindenkit utolér az őszülés. Őri Katalin hajgyógyászt kérdeztük az ősz haj ápolásának trükkjeiről!
Az őszülés a pigmenttermelő sejtek, a melanociták kimerülése miatt indul meg. „Ahogy halad előre az életkor, a sejtek aktivitása lassul, végül megáll. Ilyenkor a haj már színtelenül nő vissza” – magyarázza a hajgyógyász.
Ma már bőven 30 alatt is előfordul. A stressz, az alváshiány, a túl kevés folyadék, a rohanó életmód mind-mind felgyorsítja a sejtek öregedését. A genetika csak a kezdőpontot adja meg, a többiről sokszor a modern élet gondoskodik.”
A hajgyógyász hangsúlyozza: az ősz haj nem „rosszabb”, csak más.
A festékhiány miatt a hajszálak szerkezete is megváltozik. Eleinte sokkal merevebbek, nehezebben kezelhetők. Sokan nem is értik, miért áll minden irányba – ez teljesen természetes a folyamat elején.”
Igen, de nem külső kencékkel. „Megállítani nem lehet" – ezt Katalin kihangsúlyozza –, de lassítani igen, méghozzá belső támogatással.
Gyakran a szervezet jelzi először a kimerülést: egy-egy ősz tincs formájában. Ezt sokan félreértik, pedig ilyenkor érdemes egy picit visszavenni a tempóból.”
A mondás, hogy „beleőszült a problémába”, nem költői túlzás.
Láttam olyan vendéget, aki tragédia után 24 óra alatt teljesen kifehéredett. Ritka, de megtörténhet”
– mondja a szakértő.
Gyakoribb a hirtelen megjelenő egy-két fehér tincs, főleg a homloknál vagy a halántéknál. Ezek rendszerint később sem nyerik vissza a színüket, de hajfestéssel elfedhető.
Sok nő próbál otthon okos lenni – aztán csodálkozik, hogy a festék két hét alatt kikopik.
Az ősz haj ledobhatja a festéket, főleg az elején. Ezért érdemes szakemberhez fordulni, aki látja, melyik technika működik. A színező gyorsabban kopik, a tartós festék tovább bírja, de érzékeny hajaknál nehéz lehet a tapadás.”
Ha a haj „megszokja” a festéket, a rutint később lehet finomítani.
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.