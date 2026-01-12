Nem hiszed el, hogy mik azok az olcsó zöldségek, amik megállítják az őszülést!

Az ősz haj ellen számos módszer létezik. Azt már biztosan tudod, hogy mi minden segíti elő az őszülést, például a stressz, a dohányzás, a helytelen étrend, a genetika, a hormonok és persze a kor. Most azonban a kutatók rájöttek, hogy mit kell tenned, pontosabban enned annak érdekében, hogy minél később váljon hófehérré a hajad.

Ezekkel az olcsó és friss ételekkel felveheted a küzdelmet az ősz haj ellen.

Fotó: Ground Picture

Ezt vesd be ősz haj ellen: a titok nyitja egyetlen antioxidánsban rejlik

A japán Nagoya Egyetem kutatók összefüggést találtak a zöldségekben található anyagok és az őszülés között. Bár több antioxidánst is alaposan megvizsgáltak, a luteolin volt az egyetlen, amely a kísérletek alatt megakadályozta az ősz haj kialakulását. Szinte minden növényi táplálék tartalmaz antioxidánsokat. Ezek olyan kémiai vegyületek, amelyek segítenek eltávolítani a sejtekből a káros szabad gyököket. A luteolin öregedésgátló tulajdonságai miatt keltette fel a tudósok figyelmét. A kísérlet alatt a luteolinnal kezelt egerek megőrizték természetes fekete szőrüket, míg társaik, akik nem kaptak luteolint, ugyanez idő alatt teljesen szürke szőrzetre váltottak. Bár a módszert eddig csupán egereken vizsgálták, a kutatók szerint tökéletesen működhet az embereken is. Igaz, léteznek bizonyos színek is, melyek remekül elrejtik az ősz hajszálakat, ez a módszer azonban sokkal egészségesebb.

Ha szereted a salátát, nyert ügyed van!

A haj egészsége érdekében természetesen elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás, és ez különösen igaz 50 felett. A luteolin szerencsére egy olyan antioxidáns, amely számos közönséges zöldségben és citrusfélében megtalálható. Ha jóban vagy a salátákkal, friss zöldségekkel, akkor biztosan nem okoz gondot számodra, hogy ezután még tudatosabban beépíts az étrendedbe olyan zöldségeket, mint a zeller, brokkoli, spenót, sárgarépa, tök, articsóka, karalábé, hagymafélék, citrom, narancs és paprika, legyen az édes, sárga, zöld vagy akár chilipaprika. Ha viszont nem kimondottan kedveled ezeket az ételeket, akkor se csüggedj, mert étrendkiegészítő formájában is beszerezheted.

Lehet, hogy nem csak az őszülést állítja meg?

A tudósok azt is vizsgálják, hogy a luteolin öregedésgátló hatása más területen is kifejtheti-e jótékony hatását, mint például a hajhullás. Izgalmas felfedezés lenne, ha kiderülne, hogy néhány hétköznapi zöldség nem csak az őszülést, de még a hajhullást is képes megállítani.