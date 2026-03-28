BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Gedeon, Johanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy fiatal nő mitesszerek elleni pakolást ken fel az arcára.

Ez a filléres trükk a legmakacsabb mitesszerekkel is elbánik – Fogadjunk, hogy a te hűtődben is ott lapul

bőrápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 17:15
házi praktikaarcpakolásmitesszerarcápolás
Soha többet nem kell drága kozmetikumokra költened, hogy kitisztítsd a pórusaidat. Ez az egyszerű, mindennapi alapanyag segít eltávolítani a szennyeződéseket a bőrödből! Mutatjuk, hogyan készítsd el a legjobb házi arcpakolást mitesszerek ellen!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A mitesszerek akkor alakulnak ki, amikor a pórusok eltömődnek faggyúval, elhalt hámsejtekkel és szennyeződésekkel, így egyfajta dugót képezve a pórusokban. Ha ez a dugó eléri a bőr felszínét, érintkezik a levegővel, és az oxidáció hatására befeketedik. Nem túl szép látvány, de egy egyszerű házi praktikával könnyen megszabadulhatsz tőlük. Íme, a titkos házi arcpakolás receptje mitesszerek ellen!

Mitesszerek elleni tojásfehérje-pakolást felkenő nő.
Mitesszerek ellen: ez a házi praktika kipucolja a pórusaidat!
Fotó: kitzzeh /   shutterstock
  • A mitesszerek eltömődött pórusok, amelyek a levegő hatására feketednek meg.
  • Egy egyszerű hozzávalóból készített arcpakolással kitisztíthatod bőrödet.
  • Rendszeres alkalmazásával pedig megelőzheted az újabb mitesszerek megjelenését.

A tökéletes házi praktika mitesszerek ellen: tojásfehérje-arcpakolás

A tojásfehérje hatása elsősorban a bőr felszínén érvényesül. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a száradás közben összehúzzák a bőrt, így a pórusokat is. Ez a feszesítő, fiatalító hatás azonnal láthatóvá válik, de nem maradandó!

Azonban a tojásfehérje-pakolásnak hosszú távon is rengeteg jótékony hatása van az arcbőrre. Amellett, hogy felszívja a feleslegesen termelt faggyút, amikor a pakolás megszárad, egy vékony, tapadós réteget képez, amely lehúzáskor kitisztítja a pórusokba tömődött szennyeződéseket.

Ezenkívül, a tojásfehérjében található fehérjék és aminosavak hozzájárulnak a bőr felső rétegének megújulásához is. Rendszeres használat mellett ez segíthet abban, hogy a bőrfelszín egyenletesebb legyen, és a pórusokban se ragadjon meg annyi szennyeződés.

Fontos: a tojásfehérje-pakolás mitesszerek ellen hatásos, de nem végez mélytisztítást!

Tojásfehérje-pakolás mitesszerek ellen: így használd a titkos bőrápoló csodaszert

Mielőtt nekilátnál a pórustisztításnak, készítsd elő az arcodat! Alaposan tisztítsd meg az arcodat, mert ha rajta marad a smink, a fényvédő vagy a nap során rátapadt szennyeződés, a pakolás sem lesz hatékony.

Az arcát gőzölő nő a mitesszerek elleni pakolás felvitele előtt.
Extra tipp: a pakolás felvitele előtt egy rövid, melegvizes gőzölés segíthet megnyitni a pórusokat!
Fotó: Prostock-studio /   shutterstock

A tojásfehérjés arctisztítás lépései:

  1. Törj fel 2 tojást, és válaszd szét a fehérjét a sárgájától.
  2. A tojásfehérjét enyhén verd fel, amíg egy kicsit habosabb nem lesz.
  3. Alaposan tisztítsd meg az arcodat.
  4. Egy tiszta ecsettel vagy kézzel vidd fel a tojásfehérjét, különös figyelemmel a mitesszeres területekre.
  5. Hagyd megszáradni, majd vigyél fel még 1-2 réteget.
  6. Amikor teljesen megszáradt, óvatosan húzd le a bőrödről.
  7. Öblítsd le az arcodat bő, langyos vízzel.

Figyelj, hogyan reagál a bőröd!

Ha feszül, pirosodik vagy csíp, ne erőltesd! A tojásfehérje természetes alapanyag, de ettől még nem biztos, hogy mindenkinél problémamentes. 

A kezelés után pedig ne felejts el hidratálni! A házi arcpakolás feszesítő hatása miatt a bőr kiszáradhat, de ezt egy könnyed hidratáló krémmel ellensúlyozhatod.

A következő videóból megtudhatod, mitől jelenhetnek meg a mitesszerek az arcbőrödön:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
