Ez a filléres trükk a legmakacsabb mitesszerekkel is elbánik – Fogadjunk, hogy a te hűtődben is ott lapul

A mitesszerek akkor alakulnak ki, amikor a pórusok eltömődnek faggyúval, elhalt hámsejtekkel és szennyeződésekkel, így egyfajta dugót képezve a pórusokban. Ha ez a dugó eléri a bőr felszínét, érintkezik a levegővel, és az oxidáció hatására befeketedik. Nem túl szép látvány, de egy egyszerű házi praktikával könnyen megszabadulhatsz tőlük. Íme, a titkos házi arcpakolás receptje mitesszerek ellen!
A tojásfehérje hatása elsősorban a bőr felszínén érvényesül. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a száradás közben összehúzzák a bőrt, így a pórusokat is. Ez a feszesítő, fiatalító hatás azonnal láthatóvá válik, de nem maradandó!
Azonban a tojásfehérje-pakolásnak hosszú távon is rengeteg jótékony hatása van az arcbőrre. Amellett, hogy felszívja a feleslegesen termelt faggyút, amikor a pakolás megszárad, egy vékony, tapadós réteget képez, amely lehúzáskor kitisztítja a pórusokba tömődött szennyeződéseket.
Ezenkívül, a tojásfehérjében található fehérjék és aminosavak hozzájárulnak a bőr felső rétegének megújulásához is. Rendszeres használat mellett ez segíthet abban, hogy a bőrfelszín egyenletesebb legyen, és a pórusokban se ragadjon meg annyi szennyeződés.
Fontos: a tojásfehérje-pakolás mitesszerek ellen hatásos, de nem végez mélytisztítást!
Mielőtt nekilátnál a pórustisztításnak, készítsd elő az arcodat! Alaposan tisztítsd meg az arcodat, mert ha rajta marad a smink, a fényvédő vagy a nap során rátapadt szennyeződés, a pakolás sem lesz hatékony.
Figyelj, hogyan reagál a bőröd!
Ha feszül, pirosodik vagy csíp, ne erőltesd! A tojásfehérje természetes alapanyag, de ettől még nem biztos, hogy mindenkinél problémamentes.
A kezelés után pedig ne felejts el hidratálni! A házi arcpakolás feszesítő hatása miatt a bőr kiszáradhat, de ezt egy könnyed hidratáló krémmel ellensúlyozhatod.
A következő videóból megtudhatod, mitől jelenhetnek meg a mitesszerek az arcbőrödön:
