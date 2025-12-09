Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ez a filléres házi arcpakolás felveszi a versenyt a drága kozmetikumokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 18:15
Unod a drága krémeket? Akkor olvass tovább, mert hoztunk egy tuti filléres házi arcpakolást, amit akár már ma kipróbálhatsz, hiszen az alapanyagok ott lapulnak a konyhádban és az elkészítése is csak pár percet vesz igénybe!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

A bőrápolás nem feltétlenül igényel drága kozmetikumokat. Számos természetes összetevőből készült házi arcpakolás létezik, amelyek hatékonyan táplálják, hidratálják és frissítik a bőrt. Az alábbiakban bemutatunk egy egyszerűen elkészíthető, de rendkívül hatékony arcpakolást, amely méltó alternatívája lehet a bolti termékeknek. 

Egy nő filléres házi arcpakolásban fekszik az ágyon.
Filléres házi arcpakolás, ami felveszi a versenyt a drága kozmetikumokkal
Fotó: Eduardo Lopez /  Shutterstock 
  • Filléres házi arcpakolás hozzávalói.
  • Arcpakolás elkészítése.
  • Az arcpakolás előnyei.

Mutatjuk a filléres házi arcpakolást, ami jobb, mint a drága bolti kozmetikumok 

Hozzávalók:

   • 2 evőkanál natúr joghurt
   • 1 evőkanál méz 
   • 1 evőkanál zabliszt 

Elkészítés:

   1. Egy tálban keverd össze a joghurtot, a mézet és a zablisztet, amíg homogén masszát nem kapsz.
   2. Tisztítsd meg az arcodat langyos vízzel, majd töröld szárazra.
   3. Vidd fel a pakolást az arcodra, elkerülve a szem környékét.
   4. Hagyd hatni 15-20 percig.
   5. Langyos vízzel öblítsd le, majd töröld szárazra az arcodat. 

Miért hatékony ez a pakolás?

   • Natúr joghurt: tejsavat tartalmaz, amely segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, és elősegíti a bőr megújulását.
   • Méz: természetes hidratáló és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítenek a bőr tisztán tartásában és a nedvesség megőrzésében.
   • Zabliszt: nyugtató hatású, csökkenti az irritációt és a bőrpírt, valamint segít a bőr textúrájának javításában. 

Ez a házi arcpakolás különösen ajánlott érzékeny, száraz vagy irritált bőrre. Rendszeres használatával a bőr puhábbá, simábbá és ragyogóbbá válik. Ezenkívül gazdaságos és egyszerűen elkészíthető, így ideális választás lehet azok számára, akik természetes megoldásokat keresnek a bőrápolásban.

Nézd meg az alábbi videót, ami egy másik arcmaszk elkészítését mutatja be:

