Megdöbbentő: ez történik, ha két hétig kecskevajjal kened a bőröd

A bőrápolás még sosem volt ilyen trendi és ahogy az öltözködésben, úgy a szépségápolás terén is visszatér most a retro. Méghozzá a kecskevaj alakjában.

Kecskevaj: a natúrkozmetikum, ami tényleg természetes hatásával hódít.

Fotó: Dmytro Buianskyi / Shutterstock

Bőrszárazsággal, ráncokkal vagy hámlással küzdesz? Ha bármelyikre is igennel válaszoltál, olvasd el ezt a cikket, és tudd meg milyen elképesztő hatással lehet a kecskevaj a bőrödre!

Kecskevaj: a natúrkozmetikumok királya

Ezért a kecsketejből készült zsiradékért kapkodnak az emberek, mert nemcsak természetes, de rengeteg pozitív hatást is gyakorol a bőrre. Sőt, egy-két gyakori bőrbetegségre is megoldást nyújthat. Ezek alapján nem is meglepő, hogy a kecskevajat már évszázadok óta alkalmazzák a népi gyógyászatban.

A kecskevaj támogatja a bőr regenerálódását, ránctalanító hatással bír. Erős a hidratáló hatása is, hiszen tele van (A-, D-, E-) vitaminokkal és laurinsavval is, ami segít a baktériumok elleni védekezésben.

Mi történik két hét rendszeres kecskevaj használat után?

A kecskevaj tényleg megérdemli, hogy bőrápoló csodaszernek hívják. Állítólag két hét rendszeres használat után a bőr:

érezhetően puhábbá és simábbá válhat

csökkenhet a szárazság miatti hámlás és viszketés

mérséklődhetnek a kipirosodott foltok és az irritáció is az érzékeny bőrtípusoknál

egyes esetekben, az ekcéma és a pikkelysömör tüneteit is mérsékelheti (DE: orvosi diagnózist és kezelést nem helyettesít!)

Kipróbálnád?

Mindenki kedvet kap ennyi pozitív eredmény hallatán, és biztos, hogy a legtöbb ember számára nagyon hasznos bőrápolási szer lehet a kecskevaj. De nem minden bőrtípus reagál ugyanúgy, ezért mielőtt megvennéd, gondold át a te bőröd milyen problémákkal küzd!

Vannak esetek, amikor nem számít a bőrtípusod; a kecskevaj jó megoldás lesz. Ilyen például, ha a bőröd:

száraz, érzékeny, húzódásra hajlamos

hideg idő, szél hatására könnyen kiszárad

sűrűn irritálja valami a bőrfelületet (például: gyakori kézmosás, vegyszerekkel érintkezés stb)

Nem ajánlják viszont, ha a bőröd zsíros és pattanásra hajlamos. A kecskevaj állaga nagyon sűrű, ezért könnyen elnehezítheti az arcbőrödet.