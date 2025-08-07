Mutatjuk a legjobb drogériás termékeket vékony szálú hajra 

Akkor sem kell a félhavi fizetésedet luxus szépségápolási termékekre és fodrászra költened, ha vékony szálú hajad van. A drogériák polcain is ott lapulnak azok a termékek, amik képesek szuper tartást és ápolást adni ennek az érzékeny hajtípusnak. Csak tudnod kell mit keress.

Filléres termékek, amik szuperül hatnak a vékony szálú hajra

Fotó: Janeberry / Shutterstock

Vékony szálú haj

Sokan keverik a vékony szálú hajat a ritka hajjal, pedig a kettő nem ugyanaz. A vékony szálú haj esetében a szálak átmérője kisebb, vagyis a szálak finomabbak, törékenyebbek, könnyebben lelapulnak.

Ez a típus hajlamos gyorsan zsírosodni, könnyen összetapadni, és ritkán marad meg benne a frizura egész napra. Ami másnak légies hullám, az ennek a hajtípusnak sajnos hamar egy lapos próbálkozássá válik.

De ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne jól kezelni, csak másképp kell hozzáállni.

A hajápolás alfája és omegája: a fejbőr

Hiába költesz vagyonokat samponokra és habokra, ha közben elfeledkezel a legfontosabbról: a fejbőrről. A vékony szálú haj akkor mutat a legjobban, ha a töveknél friss, könnyű és tiszta! Ezért olyan tisztító sampont válassz, ami kíméletes, de alaposan eltávolítja a felesleges faggyút és lerakódásokat.

Amit érdemes keresned: niacinamidot, mentolt tartalmazó és volument adó összetevőket. Ezek élénkítik a fejbőrt, serkentik a vérkeringést, és segítenek az alapos tisztításban.

Mélyápoló sampon Intense Fullness, vékonyszálú és gyenge hajra

1 695 Ft (440 ml)

Fotó: dm.hu

Hajbalzsam vékony szálú hajra

A vékony szálú haj könnyen elnehezedik. Egy rosszul megválasztott balzsamtól vagy pakolástól nagyon rövid időn belül összeesik, zsírosnak tűnik majd a hajad. Ezért kulcsfontosságú, hogy könnyű, leöblítést nem igénylő spray-ket vagy kifejezetten vékony szálú hajra fejlesztett balzsamokat válassz.

A spray-s megoldás egyik legjobb választása: Schwarzkopf Gliss Full Hair Wonder leöblítést nem igénylő regeneráló kondicionáló

2 200 Ft (200 ml)

Fotó: Notino.hu

TRESemmé 24H Volume balzsam vékon yszálú hajra

1 959 Ft (400 ml)

Forrás: rossmann.hu

Tartós volumen

A tartás nem elérhetetlen álom, csak okosan kell hozzáfogni. A drogériás hajhabok, hajtőemelők és texturáló spray-k között bőven akad olyan, ami nem ragad, nem szárít, és nem nehezíti el a hajat, de megemeli és élettel telivé varázsolja.

Umberto Giannini Curl Whip Activating Mousse (hajhab)

4 490 (200 ml)

Forrás: douglas.hu

Használat előtt rázd fel a habot, és csak a hajtövekre vidd fel. Szárítsd lefelé hajolva vagy körkefével, így természetes, dús hatást érhetsz el mindenféle vegyszeres trükk vagy drága kencék nélkül.