Mutatjuk a legjobb drogériás termékeket vékony szálú hajra 

Akkor sem kell a félhavi fizetésedet luxus szépségápolási termékekre és fodrászra költened, ha vékony szálú hajad van. A drogériák polcain is ott lapulnak azok a termékek, amik képesek szuper tartást és ápolást adni ennek az érzékeny hajtípusnak. Csak tudnod kell mit keress.
Sokan keverik a vékony szálú hajat a ritka hajjal, pedig a kettő nem ugyanaz. A vékony szálú haj esetében a szálak átmérője kisebb, vagyis a szálak finomabbak, törékenyebbek, könnyebben lelapulnak.
Ez a típus hajlamos gyorsan zsírosodni, könnyen összetapadni, és ritkán marad meg benne a frizura egész napra. Ami másnak légies hullám, az ennek a hajtípusnak sajnos hamar egy lapos próbálkozássá válik.
De ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne jól kezelni, csak másképp kell hozzáállni.
Hiába költesz vagyonokat samponokra és habokra, ha közben elfeledkezel a legfontosabbról: a fejbőrről. A vékony szálú haj akkor mutat a legjobban, ha a töveknél friss, könnyű és tiszta! Ezért olyan tisztító sampont válassz, ami kíméletes, de alaposan eltávolítja a felesleges faggyút és lerakódásokat.
Amit érdemes keresned: niacinamidot, mentolt tartalmazó és volument adó összetevőket. Ezek élénkítik a fejbőrt, serkentik a vérkeringést, és segítenek az alapos tisztításban.
A vékony szálú haj könnyen elnehezedik. Egy rosszul megválasztott balzsamtól vagy pakolástól nagyon rövid időn belül összeesik, zsírosnak tűnik majd a hajad. Ezért kulcsfontosságú, hogy könnyű, leöblítést nem igénylő spray-ket vagy kifejezetten vékony szálú hajra fejlesztett balzsamokat válassz.
A tartás nem elérhetetlen álom, csak okosan kell hozzáfogni. A drogériás hajhabok, hajtőemelők és texturáló spray-k között bőven akad olyan, ami nem ragad, nem szárít, és nem nehezíti el a hajat, de megemeli és élettel telivé varázsolja.
Használat előtt rázd fel a habot, és csak a hajtövekre vidd fel. Szárítsd lefelé hajolva vagy körkefével, így természetes, dús hatást érhetsz el mindenféle vegyszeres trükk vagy drága kencék nélkül.
Néha a legegyszerűbb apróságok hozzák a legnagyobb változást a vékony szálú haj esetében:
A vékony szálú haj tényleg kihívás, de nem lehetetlen küldetés. A drogériák polcain ma már egyre több olyan termék sorakozik, amit kifejezetten ennek a hajtípusnak fejlesztettek, és most már azt is tudod, mit kell keresned.
Ez a tökéletes frizura, ha vékony szálú a hajad:
