Mutatjuk a legjobb drogériás termékeket vékony szálú hajra 

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 08:35
Lelapul, zsírosodik, formátlan? A jó hír, hogy olcsón is beszerezhetsz pár jolly joker terméket, ha neked is vékony szálú hajad van. 
Ripszám Boglárka
Akkor sem kell a félhavi fizetésedet luxus szépségápolási termékekre és fodrászra költened, ha vékony szálú hajad van. A drogériák polcain is ott lapulnak azok a termékek, amik képesek szuper tartást és ápolást adni ennek az érzékeny hajtípusnak. Csak tudnod kell mit keress.

vékony szálú haj, hajápolás, barna haj, nő
Filléres termékek, amik szuperül hatnak a vékony szálú hajra
Fotó: Janeberry / Shutterstock

Vékony szálú haj 

Sokan keverik a vékony szálú hajat a ritka hajjal, pedig a kettő nem ugyanaz. A vékony szálú haj esetében a szálak átmérője kisebb, vagyis a szálak finomabbak, törékenyebbek, könnyebben lelapulnak. 

Ez a típus hajlamos gyorsan zsírosodni, könnyen összetapadni, és ritkán marad meg benne a frizura egész napra. Ami másnak légies hullám, az ennek a hajtípusnak sajnos hamar egy lapos próbálkozássá válik. 

De ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne jól kezelni, csak másképp kell hozzáállni. 

A hajápolás alfája és omegája: a fejbőr 

Hiába költesz vagyonokat samponokra és habokra, ha közben elfeledkezel a legfontosabbról: a fejbőrről. A vékony szálú haj akkor mutat a legjobban, ha a töveknél friss, könnyű és tiszta! Ezért olyan tisztító sampont válassz, ami kíméletes, de alaposan eltávolítja a felesleges faggyút és lerakódásokat. 

Amit érdemes keresned: niacinamidot, mentolt tartalmazó és volument adó összetevőket. Ezek élénkítik a fejbőrt, serkentik a vérkeringést, és segítenek az alapos tisztításban. 

Mélyápoló sampon Intense Fullness, vékonyszálú és gyenge hajra
Mélyápoló sampon Intense Fullness, vékonyszálú és gyenge hajra
1 695 Ft (440 ml)
Fotó: dm.hu

Hajbalzsam vékony szálú hajra 

A vékony szálú haj könnyen elnehezedik. Egy rosszul megválasztott balzsamtól vagy pakolástól nagyon rövid időn belül összeesik, zsírosnak tűnik majd a hajad. Ezért kulcsfontosságú, hogy könnyű, leöblítést nem igénylő spray-ket vagy kifejezetten vékony szálú hajra fejlesztett balzsamokat válassz. 

Schwarzkopf Gliss Full Hair Wonder leöblítést nem igénylő regeneráló kondicionáló
A spray-s megoldás egyik legjobb választása: Schwarzkopf Gliss Full Hair Wonder leöblítést nem igénylő regeneráló kondicionáló 
2 200 Ft (200 ml)
Fotó: Notino.hu  

 

Ha maradnál a klasszikus kondicionálóknál: TRESemmé 24H Volume balzsam vékonyszálú hajra
TRESemmé 24H Volume balzsam vékon yszálú hajra 
1 959 Ft (400 ml)
Forrás: rossmann.hu

Tartós volumen 

A tartás nem elérhetetlen álom, csak okosan kell hozzáfogni. A drogériás hajhabok, hajtőemelők és texturáló spray-k között bőven akad olyan, ami nem ragad, nem szárít, és nem nehezíti el a hajat, de megemeli és élettel telivé varázsolja. 

Umberto Giannini Curl Whip Activating Mousse
Umberto Giannini Curl Whip Activating Mousse (hajhab) 
4 490 (200 ml)
Forrás: douglas.hu

Használat előtt rázd fel a habot, és csak a hajtövekre vidd fel. Szárítsd lefelé hajolva vagy körkefével, így természetes, dús hatást érhetsz el mindenféle vegyszeres trükk vagy drága kencék nélkül. 

Hétköznapi hajtrükkök, amik sokat számítanak 

Néha a legegyszerűbb apróságok hozzák a legnagyobb változást a vékony szálú haj esetében:

  • Szárazsampon: nem csak akkor hasznos, ha már zsírosodik a hajad. Már hajmosás után is alkalmazhatod a hajtöveken, hogy plusz tartást adjon.
     
Batiste Szárazsampon Cherry, 200 ml
Batiste Szárazsampon Cherry
1 999 Ft (200 ml)
Forrás: dm.hu
  • Hő nélküli formázás: hajpántos, feltekerős, fonatos módszerekkel éjszaka is készülhetnek lágy hullámok, és meglepően sokáig tartanak! 

A vékony szálú haj tényleg kihívás, de nem lehetetlen küldetés. A drogériák polcain ma már egyre több olyan termék sorakozik, amit kifejezetten ennek a hajtípusnak fejlesztettek, és most már azt is tudod, mit kell keresned.

Ez a tökéletes frizura, ha vékony szálú a hajad:

