Döbbenetes fordulat Miskolcon: felmentették a halálos késelést elkövető egyetemistát

ügyészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:50
halálos késelésmiskolcborsod - abaúj - zemplén vármegyei főügyészségtényektámadás
Az ügyészség megszüntette az eljárást a miskolci pincesoron történt támadás ügyében. A halálos késelés elkövetője egy egyetemista, áldozata egy kamasz volt.

Halálos késelés rázta meg Miskolcot. 2024. októberének elején, egy miskolci egyetemista nagyobb társasággal szórakozott a miskolci, avasi pincesoron. A társasághoz két kamaszfiú is csatlakozott. A konfliktus akkor robbant ki, amikor a kamaszok összefirkálták az egyik pinceház falát, ami miatt vita alakult ki – derül ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményéből.

halálos késelés Miskolcon
A halálos késelés éjjel történt, a napszaknak nagyon fontos szerepe lett a későbbiekben / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Halálos késelés ügyében döntött az ügyészség

A Tények adásában elhangzott; a halálos késelés előtt a két fiatal azzal fenyegetőzött, hogy bántani fogja az egyetemistát, majd egy időre elhagyták a helyszínt. A fiatal fiú attól tartott, hogy erőszakkal lépnek fel ellene, ezért magához vett egy konyhakést. 

Amikor a fiatalok visszatértek, ismét azzal fenyegették, hogy elverik. A férfi ekkor megmutatta nekik a kést.

A kamaszok elindult haza, nem sokkal később azonban visszaszaladtak az egyetemistához. Egyikük combon rúgta a fiút, aki hátrálni kezdett, majd egy vaskorláthoz szorult. A másik támadó ököllel arcon ütötte, majd újabb ütésre lendítette a kezét. A megtámadott 20 éves fiú jobb kezében ekkor ott volt a konyhakés. A támadás közben reflexszerű mozdulatot tett és a késsel mellkason szúrta a támadóját. 

A 16 éves kamasz belehalt a sérüléseibe. A törvény szerint jogos védelem volt.

Az ügyészség szerint, a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy az egyetemistát a két kamasz megtámadta.

A Büntető Törvénykönyv kimondja, hogy nem büntetendő az a cselekmény, amely a közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. A jogszabály azt is rögzíti, hogy ha a személy elleni támadást éjszaka követik el, azt úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására irányult volna. A törvény alapján ilyen esetben a megtámadott ember akár a támadó életének kioltásával is elháríthatja a támadást anélkül, hogy túllépné a jogos védelem kereteit. Mivel a vizsgálat szerint az egyetemista ilyen helyzetben cselekedett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség az eljárást megszüntette, mert a jogos védelem kizárja a büntethetőséget.

 

