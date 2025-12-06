Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„A legtöbben elrontják a festett haj ápolását" – Őri Katalin hajgyógyász elárulta, hogyan maradhat hetekig ragyogó a hajszín

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 17:45
Szinte minden nő festi a haját, mégis kevesen tudják, miért fakul ki olyan gyorsan a szín, és miért válik a hajvég szétágazódóvá, „szalmássá". Őri Katalin hajgyógyász szerint a legtöbb hibát hajmosáskor követjük el – és néhány egyszerű trükkel akár hetekkel tovább megőrizhetjük a ragyogást. A festett haj ápolási trükkök következnek!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Ha úgy érzed, a hajad hamar fakul, töredezik vagy durvább tapintású, nem vagy egyedül. A festett haj mindig porózusabb, sérülékenyebb, és sokkal könnyebben veszíti el a pigmentet, mint a természetes. Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza szerint már az első hajmosásnál eldől, mennyi ideig marad szép a friss hajszín. Lássuk a festett haj ápolásának trükkjeit!

Őri Katalin hajgyógyász, akivel a festett haj ápolása kapcsán készítettünk interjút.
Fotó: Beküldött
  • A túl meleg víz és a gyakori hajmosás gyorsan kifakítja a festett színt.
  • A sampont csak a hajtőre szabad felvinni, a hosszra elég a lefolyó hab.
  • A hővédő nélküli szárítás komolyan károsítja a hajszálakat.
  • A hajvégekre minden mosás után kell olaj vagy balzsam, különben töredezni kezdenek.

Festett haj ápolása lépésről lépésre – Őri Katalin hajgyógyász tanácsai

A festett haj érzékenyebb, mint gondolnánk

A festett haj mindig kevésbé hidratált és érzékenyebb. Ezért is kell sokkal finomabban bánni vele minden egyes mosásnál és szárításnál

– hangsúlyozza a hajgyógyász.

A túl meleg víz az egyik legnagyobb ellenség

Kevesen tudják, de a festék sokszor nem a napsütés vagy a rossz minőségű sampon miatt kezd fakulni. „A meleg víz kinyitja a haj kutikuláját, így a pigment sokkal gyorsabban távozik. A 35–37 foknál melegebb víz már árthat a festett hajnak” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A hajgyógyász azt javasolja, hogy a hajmosás közben a víz kellemesen langyos legyen, az utolsó öblítést pedig egy-két fokkal hűvösebb vízzel végezzük.

Ez segít visszazárni a kutikulát, a haj pedig fényesebb, simább és kevésbé töredező lesz.

Nem mindegy, hová visszük fel a sampont

Sokan ösztönösen a haj teljes hosszán felhabosítják a sampont, pedig ezzel többet ártanak, mint használnak.

A sampont mindig a hajtőre kell felvinni, a hosszra csak a lefolyó hab jusson. A dörzsölés és a kuszálás óriási kárt okoz: a nedves haj eleve sérülékenyebb

– figyelmeztet Őri Katalin.

A szakértő külön kiemeli: festett hajra mindig színvédő, lehetőleg az adott árnyalathoz ajánlott sampont érdemes használni.

A turbán tényleg segít – de nem mindegy, hogyan alkalmazzuk

A festett haj szép, de csak akkor, ha megkapja a kellő figyelmet és törődést. Sokszor épp a rutinmozdulatok okoznak kárt. Őri Katalin hajgyógyász szerint például már a törölközésnél eldőlhet, mennyire marad egészséges a hajvég.

Ne dörzsöljük a vizes hajat a törölközővel! Csak finoman nyomkodjuk át, és tekerjünk rá egy laza turbánt 10–15 percre. A törölköző legyen pamut vagy mikroszálas anyagú, ez rengeteget számít.

Miért csak nyomkodjuk a hajat? A hajgyógyász emlékeztet, hogy a túl durva mozdulatok mikrosérüléseket okoznak a hajszerkezetben, amitől a haj könnyebben törik, fakul és gubancolódik.

A fodrász épp festett haj ápolását végzi.
Az otthon festett haj könnyen károsodhat, keress inkább egy jó fodrászt, akiben megbízhatsz.
Fotó: 123RF

Hajszárító? Csak hővédelemmel!

A frissen festett haj különösen érzékeny a hőre – de a hétköznapi szárítás is komoly kárt tehet benne.

A keratin a hajban 140–180 fok között már sérül. Hővédő nélkül a hajszál elvékonyodik, eltörik és ezt már nem lehet visszafordítani” – mondja a hajgyógyász.

A szakértő szerint a helyes sorrend:

  1. rakd a hajad laza turbánba
  2. majd 20 perc levegőn száradás után
  3. használj hővédő sprayt
  4. ezután jöhet a hajszárító, maximum közepes fokozaton.

A hajvég ápolást se feledd  

A legtöbb baj ott kezdődik, hogy a festett hajvégek sokkal porózusabbak. Emiatt könnyebben száradnak ki hamarabb töredeznek, és a szín is gyorsabban kopik.

„A hajvégre minden hajmosás után kell hajolajat vagy balzsamot tenni. Ezek a termékek nem a hajtőre valók, hanem kizárólag a hosszra és a végekre” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Őri Katalin hajgyógyász az algás, szőlőmagolajos vagy kókuszolajos ápolókat ajánlja, illetve az éjszakai pakolásokat, amelyeket reggel nem is kell kimosni. Ezek az ápolók lezárják a hajvégeket és fényt adnak a hajnak.

A gyakori hajmosás is árthat

„A heti egy, maximum két hajmosás az ideális. Minden plusz mosás rövidíti a szín élettartamát”  – hangsúlyozza a szakértő. A vörös árnyalat különösen kényes: ez kopik a leggyorsabban, ezért extra figyelmet igényel.

Otthoni hajfestés? A szakértő óva int

Az otthoni hajfestés a hajgyógyász szerint kockázatos.

„A fodrász ismeri a hajszerkezetet. Tudja, mennyi ideig bírja a haj a festéket, és megmondja, mit bír el a hajad, ha netán túlzásba esnél a hirtelen változtatásokkal. Otthon könnyű túlfesteni vagy roncsolni a hajkoronát.”

Ha mégis otthon festenéd az hajad:  

A szakértő szerint otthon festett haj estén, a roncsolás minimalizálása érdekében annyit tudunk tenni, hogy az adott hajfestékhez ajánlott sampont és balzsamot használjuk, különben gyors fakulásra és hajkárosodásra számíthatunk.

Mi a helyzet a hajnövesztő samponokkal?

Sokan panaszkodnak, hogy a hajnövekedést serkentő samponok gyorsabban kimossák a festéket. Őri Katalin szerint ma már léteznek olyan készítmények, amelyek nem oldják le a festéket, viszont gyorsítják a hajnövekedést. Érdemes olyat keresni, amely kifejezetten színkímélő.

Megéri  rászánni az időt a hajápolásra

A hajgyógyász szerint mindaz, amit sokan macerának éreznek – a hűvösebb öblítés, a turbán, az olajok és a hővédelem – valójában hetekkel hosszabb, fényesebb, egészségesebb hajszínt eredményez.

Nem 10 perc lesz a hajmosás, hanem 20–25. De ennyit megér, mert a haj meghálálja

– teszi hozzá Őri Katalin hajgyógyász.

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

