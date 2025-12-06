„A legtöbben elrontják a festett haj ápolását” – Őri Katalin hajgyógyász elárulta, hogyan maradhat hetekig ragyogó a hajszín

Ha úgy érzed, a hajad hamar fakul, töredezik vagy durvább tapintású, nem vagy egyedül. A festett haj mindig porózusabb, sérülékenyebb, és sokkal könnyebben veszíti el a pigmentet, mint a természetes. Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza szerint már az első hajmosásnál eldől, mennyi ideig marad szép a friss hajszín. Lássuk a festett haj ápolásának trükkjeit!

Őri Katalin hajgyógyász, akivel a festett haj ápolása kapcsán beszélgettünk.

Fotó: Beküldött

A túl meleg víz és a gyakori hajmosás gyorsan kifakítja a festett színt.

A sampont csak a hajtőre szabad felvinni, a hosszra elég a lefolyó hab.

A hővédő nélküli szárítás komolyan károsítja a hajszálakat.

A hajvégekre minden mosás után kell olaj vagy balzsam, különben töredezni kezdenek.

Festett haj ápolása lépésről lépésre – Őri Katalin hajgyógyász tanácsai

A festett haj érzékenyebb, mint gondolnánk

A festett haj mindig kevésbé hidratált és érzékenyebb. Ezért is kell sokkal finomabban bánni vele minden egyes mosásnál és szárításnál

– hangsúlyozza a hajgyógyász.

A túl meleg víz az egyik legnagyobb ellenség

Kevesen tudják, de a festék sokszor nem a napsütés vagy a rossz minőségű sampon miatt kezd fakulni. „A meleg víz kinyitja a haj kutikuláját, így a pigment sokkal gyorsabban távozik. A 35–37 foknál melegebb víz már árthat a festett hajnak” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A hajgyógyász azt javasolja, hogy a hajmosás közben a víz kellemesen langyos legyen, az utolsó öblítést pedig egy-két fokkal hűvösebb vízzel végezzük.

Ez segít visszazárni a kutikulát, a haj pedig fényesebb, simább és kevésbé töredező lesz.

Nem mindegy, hová visszük fel a sampont

Sokan ösztönösen a haj teljes hosszán felhabosítják a sampont, pedig ezzel többet ártanak, mint használnak.

A sampont mindig a hajtőre kell felvinni, a hosszra csak a lefolyó hab jusson. A dörzsölés és a kuszálás óriási kárt okoz: a nedves haj eleve sérülékenyebb

– figyelmeztet Őri Katalin.

A szakértő külön kiemeli: festett hajra mindig színvédő, lehetőleg az adott árnyalathoz ajánlott sampont érdemes használni.

A turbán tényleg segít – de nem mindegy, hogyan alkalmazzuk

A festett haj szép, de csak akkor, ha megkapja a kellő figyelmet és törődést. Sokszor épp a rutinmozdulatok okoznak kárt. Őri Katalin hajgyógyász szerint például már a törölközésnél eldőlhet, mennyire marad egészséges a hajvég.

Ne dörzsöljük a vizes hajat a törölközővel! Csak finoman nyomkodjuk át, és tekerjünk rá egy laza turbánt 10–15 percre. A törölköző legyen pamut vagy mikroszálas anyagú, ez rengeteget számít.

Miért csak nyomkodjuk a hajat? A hajgyógyász emlékeztet, hogy a túl durva mozdulatok mikrosérüléseket okoznak a hajszerkezetben, amitől a haj könnyebben törik, fakul és gubancolódik.