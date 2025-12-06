„A legtöbben elrontják a festett haj ápolását” – Őri Katalin hajgyógyász elárulta, hogyan maradhat hetekig ragyogó a hajszín

Ha úgy érzed, a hajad hamar fakul, töredezik vagy durvább tapintású, nem vagy egyedül. A festett haj mindig porózusabb, sérülékenyebb, és sokkal könnyebben veszíti el a pigmentet, mint a természetes. Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza szerint már az első hajmosásnál eldől, mennyi ideig marad szép a friss hajszín. Lássuk a festett haj ápolásának trükkjeit!
A festett haj mindig kevésbé hidratált és érzékenyebb. Ezért is kell sokkal finomabban bánni vele minden egyes mosásnál és szárításnál
– hangsúlyozza a hajgyógyász.
Kevesen tudják, de a festék sokszor nem a napsütés vagy a rossz minőségű sampon miatt kezd fakulni. „A meleg víz kinyitja a haj kutikuláját, így a pigment sokkal gyorsabban távozik. A 35–37 foknál melegebb víz már árthat a festett hajnak” – hívja fel a figyelmet a szakértő.
A hajgyógyász azt javasolja, hogy a hajmosás közben a víz kellemesen langyos legyen, az utolsó öblítést pedig egy-két fokkal hűvösebb vízzel végezzük.
Ez segít visszazárni a kutikulát, a haj pedig fényesebb, simább és kevésbé töredező lesz.
Sokan ösztönösen a haj teljes hosszán felhabosítják a sampont, pedig ezzel többet ártanak, mint használnak.
A sampont mindig a hajtőre kell felvinni, a hosszra csak a lefolyó hab jusson. A dörzsölés és a kuszálás óriási kárt okoz: a nedves haj eleve sérülékenyebb
– figyelmeztet Őri Katalin.
A szakértő külön kiemeli: festett hajra mindig színvédő, lehetőleg az adott árnyalathoz ajánlott sampont érdemes használni.
A festett haj szép, de csak akkor, ha megkapja a kellő figyelmet és törődést. Sokszor épp a rutinmozdulatok okoznak kárt. Őri Katalin hajgyógyász szerint például már a törölközésnél eldőlhet, mennyire marad egészséges a hajvég.
Ne dörzsöljük a vizes hajat a törölközővel! Csak finoman nyomkodjuk át, és tekerjünk rá egy laza turbánt 10–15 percre. A törölköző legyen pamut vagy mikroszálas anyagú, ez rengeteget számít.
Miért csak nyomkodjuk a hajat? A hajgyógyász emlékeztet, hogy a túl durva mozdulatok mikrosérüléseket okoznak a hajszerkezetben, amitől a haj könnyebben törik, fakul és gubancolódik.
A frissen festett haj különösen érzékeny a hőre – de a hétköznapi szárítás is komoly kárt tehet benne.
A keratin a hajban 140–180 fok között már sérül. Hővédő nélkül a hajszál elvékonyodik, eltörik és ezt már nem lehet visszafordítani” – mondja a hajgyógyász.
A legtöbb baj ott kezdődik, hogy a festett hajvégek sokkal porózusabbak. Emiatt könnyebben száradnak ki hamarabb töredeznek, és a szín is gyorsabban kopik.
„A hajvégre minden hajmosás után kell hajolajat vagy balzsamot tenni. Ezek a termékek nem a hajtőre valók, hanem kizárólag a hosszra és a végekre” – hívja fel a figyelmet a szakértő.
Őri Katalin hajgyógyász az algás, szőlőmagolajos vagy kókuszolajos ápolókat ajánlja, illetve az éjszakai pakolásokat, amelyeket reggel nem is kell kimosni. Ezek az ápolók lezárják a hajvégeket és fényt adnak a hajnak.
„A heti egy, maximum két hajmosás az ideális. Minden plusz mosás rövidíti a szín élettartamát” – hangsúlyozza a szakértő. A vörös árnyalat különösen kényes: ez kopik a leggyorsabban, ezért extra figyelmet igényel.
Az otthoni hajfestés a hajgyógyász szerint kockázatos.
„A fodrász ismeri a hajszerkezetet. Tudja, mennyi ideig bírja a haj a festéket, és megmondja, mit bír el a hajad, ha netán túlzásba esnél a hirtelen változtatásokkal. Otthon könnyű túlfesteni vagy roncsolni a hajkoronát.”
A szakértő szerint otthon festett haj estén, a roncsolás minimalizálása érdekében annyit tudunk tenni, hogy az adott hajfestékhez ajánlott sampont és balzsamot használjuk, különben gyors fakulásra és hajkárosodásra számíthatunk.
Sokan panaszkodnak, hogy a hajnövekedést serkentő samponok gyorsabban kimossák a festéket. Őri Katalin szerint ma már léteznek olyan készítmények, amelyek nem oldják le a festéket, viszont gyorsítják a hajnövekedést. Érdemes olyat keresni, amely kifejezetten színkímélő.
A hajgyógyász szerint mindaz, amit sokan macerának éreznek – a hűvösebb öblítés, a turbán, az olajok és a hővédelem – valójában hetekkel hosszabb, fényesebb, egészségesebb hajszínt eredményez.
Nem 10 perc lesz a hajmosás, hanem 20–25. De ennyit megér, mert a haj meghálálja
– teszi hozzá Őri Katalin hajgyógyász.
