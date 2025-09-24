5 óriási hajmosási hiba, ami borzalmasan káros: ezzel garantáltan tönkreteszed a hajad

Bátran kijelenthetjük, hogy a hajmosás hallatán sok nőnek még a hideg is elkezd futkosni a hátán, hiszen általánosságban elmondható, ha szép eredményre vágyunk, nem egy kimondottan gyors procedúra. Sőt, valljuk be, sokunknak előtte még lelkileg is fel kell rá készülnünk, ezért nem véletlen, hogy néha napokig tologatjuk. Ha azonban végre ráhangolódtál, eláruljuk, mely hibákat kerüld el annak érdekében, hogy megőrizd hajad egészségét és ápoltságát.

Nem is gondolnád, mennyi hibát követhetsz el hajmosás közben.

Fotó: Guido Mieth / GettyImages

5 hatalmas hajmosási hiba, amivel azonnal számolj le

Bár a hajmosás egy pofonegyszerű szépségápolási procedúrának tűnhet, ennek ellenére sokkal több hibát véthetsz, mint hinnéd, ugyanis szinte nincs olyan ember, aki valaha ne követte volna el az egyiket az alábbiak közül. Lássuk, te mit rontottál el!

Nem nedvesíted be alaposan a hajad

Amennyiben másodpercek alatt túl akarsz esni a nehéz "feladaton”, előfordulhat, hogy nem nedvesíted be rendesen a hajad. Ennek következtében a sampon nem fogja tudni olyan mélyen kitisztítani a tincseidet, mintha átáztak volna.

Kihagyod a fejbőröd

Ha voltál már fodrásznál, akkor jól tudod, hogy egy szakember mennyi időt tölt azzal, hogy alaposan besamponozza a fejbőrödet. Masszírozd legalább 3 percig, hogy eltávolítsd róla a felhalmozódott szennyeződéseket függetlenül attól, milyen hosszú a hajkoronád.

Forró vízzel mosol hajat

Biztosak vagyunk benne, hogy nincs is kellemesebb, mint egy hosszú nap utáni forró zuhany, azonban a magas hőmérséklet rettentően károsíthatja a hajadat. Ezért annak érdekében, hogy megőrizd tincseid egészségét, használj langyos vizet, ami ahhoz is hozzájárul, hogy a szálak magukba szívják a balzsam hidratáló erejét.

Hajmosáskor dolgozd be mélyen a balzsamot!

Fotó: Guido Mieth / GettyImages

Nem dolgozod be mélyen a balzsamot

Balzsamozásnál nagyon figyelj arra, hogy mindenhova jusson a termékből, ugyanis hiánya gyengítheti a hajadat. Amennyiben rakoncátlanabb fürtökkel rendelkezel, bátran fésüld át finoman balzsamos tincseidet, ehhez pedig válassz vastag fogú kefét, majd alaposan öblítsd ki a balzsamot a hajadból.

Felejtsd el, hogy törölközővel szárazra dörzsölöd a hajadat

Persze, hogy te is minél gyorsabban akarsz végezni és a lehető legkevesebb időt szeretnéd hajszárításra szánni. Tincseid azonban nagyon sérülékenyek vizesen, ezért a törölközővel való dörzsölés során könnyedén károsíthatod őket. Helyett inkább ütögesd át vele gyengédem a hajadat, majd csavard bele, hogy magába szívhassa a nedvességet, így kevesebbet kell majd bajlódnod a szárítással.