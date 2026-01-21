Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Többé nem kell műkörmöshöz járnod, így lesznek hosszú, erős körmeid

Többé nem kell műkörmöshöz járnod, így lesznek hosszú, erős körmeid

körömápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 14:45
gél lakkkörömlakk
Meguntad, hogy folyton letörnek a körmeid, lepattognak vagy elvékonyodnak? Nem kell azonnal műkörmöshöz rohanni! Néhány egyszerű lépéssel otthon is elérhető a körömerősítés, hogy végre olyan hosszú, egészséges és erős körmeid legyenek, amilyenekre mindig is vágytál. Ha erős körmöket szeretnél, olvass tovább!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

A gyenge körmöket okozhatja vashiány vagy pajzsmirigyprobléma. De az életkor is  hatással lehet a köröm erősségére. Idővel a körmök természetes módon veszítenek rugalmasságukból, könnyebben töredezhetnek, beszakadhatnak. Hogy ez a folyamat minél később következzen be, most megosztjuk veled az erős körmök titkát!

Női kezek erős körmökkel.
Többé nem kell műkörmöshöz járnod, így lesznek hosszú, erős körmeid.
Fotó: 123RF
  • A gyenge köröm kiváltó okai lehetnek betegségek vagy a a tú sok hidratálótól vagy épp mosogatástól.
  • Tippek az erős körömért.
  • Kerüld az akril- és gélkörmöket.

Többé nem kell műkörmöshöz járnod – az erős körmök titka

Mitől gyenge a körmöm?

A törékeny körmök több okból is kialakulhatnak:
   • Túl kevés nedvesség: a köröm kiszáradása miatt lesz kemény és töredező. Ez gyakran fordul elő mosogatás, kézmosás után, különösen télen.
   • Túl sok nedvesség: ha túl sok hidratálót használsz, vagy gyakran mosogatsz kézzel, túlságosan felpuhul a körmöd és sérülékeny lesz.

Az alábbi otthoni tippekkel azonban megerősítheted a körmeidet.

1. Helyesen reszeld a körmeidet

A körmeid megfelelő formázása nagyban befolyásolja az erősségüket. Az egyik leggyakoribb hiba, amit sokan elkövetnek, az oda-vissza reszelés. Ez a mozdulat a köröm szerkezetét gyengíti, és hajlamosabbá teszi a repedezésre. Ehelyett reszeld mindig egy irányba, finom mozdulatokkal. Használj finom szemécséjű reszelőt, hogy megakadályozd a körömlemezek sérülését.

2. Kerüld az acetont tartalmazó körömlakklemosókat

Sok hagyományos körömlakklemosó tartalmaz acetont, ami ugyan hatékonyan eltávolítja a lakkot, de kiszáríthatja és elvékonyíthatja a körmeidet. A száraz körmök sokkal könnyebben töredeznek. Az acetonmentes körömlakklemosók kíméletesebbek, inkább ezeket válaszd.

Egy nő körömápoló olajat használ az erős körmökért.
Használj körömápoló olajokat az erős körmökért!
Fotó: 123RF

3. Egyél körömbarát ételeket

A táplálkozásod is befolyásolja a körmeid állapotát. A-vitamin - és ásványianyag-hiány gyakran lehet a töredező körmök oka. Ügyelj rá, hogy étrended tartalmazzon biotinban gazdag ételeket, mint például tojás, diófélék, zöldségek és hal. A kalcium és fehérje szintén elengedhetetlenek, mert hozzájárulnak a körmök erősödéséhez. A kiegyensúlyozott táplálkozás a bőröd és hajad állapotára is pozitív hatással lesz!

4. Hidratálj kívül-belül!

A megfelelő hidratálás nélkül a körmeid kiszáradhatnak, ami törékennyé teszi őket. A vízfogyasztás kulcsfontosságú, hiszen segíti a sejtek működését, így a körmök egészségét is támogatja. Külsőleg pedig érdemes rendszeresen körömápoló olajat vagy hidratáló kézkrémet használnod, hogy megelőzd a körömszárazságot és a töredezést.

5. Szedj biotint!

A biotin (más néven B7-vitamin) az egyik legjobb természetes körömerősítő. Nemcsak a hajad és a bőröd állapotán javíthat, hanem segít a körmök növekedésében és megerősítésében is. Biotinban gazdag ételeket (pl. diófélék, tojás, édesburgonya) is fogyaszthatsz, de ha különösen gyenge a körmöd, érdemes lehet étrend-kiegészítő formájában is szedni – természetesen orvosi konzultáció után.

6. Mondj le az akril- és gélkörmökről

Bár a műkörmök és a gél lakkozás jó megoldásnak tűnhet a rövid vagy gyenge körmök eltakarására, hosszú távon viszont nagyon károsak lehetnek. Az akril és a zselé rétegek eltávolítása gyakran roncsolja a köröm felszínét, ami miatt még jobban elvékonyodnak a körmeid, ez tovább rontja a helyzetet.

Ha már minden praktikát kipróbáltál, de még mindig gyenge és törékeny a körmöd, lehet, hogy valamilyen tápanyaghiány vagy egészségügyi probléma áll a háttérben. Egy bőrgyógyász vagy más szakember segíthet megállapítani az okokat, és ha szükséges, személyre szabott kezelést javasolhat.
 

További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu