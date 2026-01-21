Többé nem kell műkörmöshöz járnod, így lesznek hosszú, erős körmeid.

A gyenge körmöket okozhatja vashiány vagy pajzsmirigyprobléma. De az életkor is hatással lehet a köröm erősségére. Idővel a körmök természetes módon veszítenek rugalmasságukból, könnyebben töredezhetnek, beszakadhatnak. Hogy ez a folyamat minél később következzen be, most megosztjuk veled az erős körmök titkát!
A törékeny körmök több okból is kialakulhatnak:
• Túl kevés nedvesség: a köröm kiszáradása miatt lesz kemény és töredező. Ez gyakran fordul elő mosogatás, kézmosás után, különösen télen.
• Túl sok nedvesség: ha túl sok hidratálót használsz, vagy gyakran mosogatsz kézzel, túlságosan felpuhul a körmöd és sérülékeny lesz.
A körmeid megfelelő formázása nagyban befolyásolja az erősségüket. Az egyik leggyakoribb hiba, amit sokan elkövetnek, az oda-vissza reszelés. Ez a mozdulat a köröm szerkezetét gyengíti, és hajlamosabbá teszi a repedezésre. Ehelyett reszeld mindig egy irányba, finom mozdulatokkal. Használj finom szemécséjű reszelőt, hogy megakadályozd a körömlemezek sérülését.
Sok hagyományos körömlakklemosó tartalmaz acetont, ami ugyan hatékonyan eltávolítja a lakkot, de kiszáríthatja és elvékonyíthatja a körmeidet. A száraz körmök sokkal könnyebben töredeznek. Az acetonmentes körömlakklemosók kíméletesebbek, inkább ezeket válaszd.
A táplálkozásod is befolyásolja a körmeid állapotát. A-vitamin - és ásványianyag-hiány gyakran lehet a töredező körmök oka. Ügyelj rá, hogy étrended tartalmazzon biotinban gazdag ételeket, mint például tojás, diófélék, zöldségek és hal. A kalcium és fehérje szintén elengedhetetlenek, mert hozzájárulnak a körmök erősödéséhez. A kiegyensúlyozott táplálkozás a bőröd és hajad állapotára is pozitív hatással lesz!
A megfelelő hidratálás nélkül a körmeid kiszáradhatnak, ami törékennyé teszi őket. A vízfogyasztás kulcsfontosságú, hiszen segíti a sejtek működését, így a körmök egészségét is támogatja. Külsőleg pedig érdemes rendszeresen körömápoló olajat vagy hidratáló kézkrémet használnod, hogy megelőzd a körömszárazságot és a töredezést.
A biotin (más néven B7-vitamin) az egyik legjobb természetes körömerősítő. Nemcsak a hajad és a bőröd állapotán javíthat, hanem segít a körmök növekedésében és megerősítésében is. Biotinban gazdag ételeket (pl. diófélék, tojás, édesburgonya) is fogyaszthatsz, de ha különösen gyenge a körmöd, érdemes lehet étrend-kiegészítő formájában is szedni – természetesen orvosi konzultáció után.
Bár a műkörmök és a gél lakkozás jó megoldásnak tűnhet a rövid vagy gyenge körmök eltakarására, hosszú távon viszont nagyon károsak lehetnek. Az akril és a zselé rétegek eltávolítása gyakran roncsolja a köröm felszínét, ami miatt még jobban elvékonyodnak a körmeid, ez tovább rontja a helyzetet.
Ha már minden praktikát kipróbáltál, de még mindig gyenge és törékeny a körmöd, lehet, hogy valamilyen tápanyaghiány vagy egészségügyi probléma áll a háttérben. Egy bőrgyógyász vagy más szakember segíthet megállapítani az okokat, és ha szükséges, személyre szabott kezelést javasolhat.
További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:
