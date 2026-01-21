Többé nem kell műkörmöshöz járnod, így lesznek hosszú, erős körmeid.

A gyenge körmöket okozhatja vashiány vagy pajzsmirigyprobléma. De az életkor is hatással lehet a köröm erősségére. Idővel a körmök természetes módon veszítenek rugalmasságukból, könnyebben töredezhetnek, beszakadhatnak. Hogy ez a folyamat minél később következzen be, most megosztjuk veled az erős körmök titkát!

Többé nem kell műkörmöshöz járnod – az erős körmök titka

A gyenge köröm kiváltó okai lehetnek betegségek vagy a a tú sok hidratálótól vagy épp mosogatástól.

Tippek az erős körömért.

Kerüld az akril- és gélkörmöket.

Többé nem kell műkörmöshöz járnod – az erős körmök titka

Mitől gyenge a körmöm?

A törékeny körmök több okból is kialakulhatnak:

• Túl kevés nedvesség: a köröm kiszáradása miatt lesz kemény és töredező. Ez gyakran fordul elő mosogatás, kézmosás után, különösen télen.

• Túl sok nedvesség: ha túl sok hidratálót használsz, vagy gyakran mosogatsz kézzel, túlságosan felpuhul a körmöd és sérülékeny lesz.

Az alábbi otthoni tippekkel azonban megerősítheted a körmeidet.

1. Helyesen reszeld a körmeidet

A körmeid megfelelő formázása nagyban befolyásolja az erősségüket. Az egyik leggyakoribb hiba, amit sokan elkövetnek, az oda-vissza reszelés. Ez a mozdulat a köröm szerkezetét gyengíti, és hajlamosabbá teszi a repedezésre. Ehelyett reszeld mindig egy irányba, finom mozdulatokkal. Használj finom szemécséjű reszelőt, hogy megakadályozd a körömlemezek sérülését.

2. Kerüld az acetont tartalmazó körömlakklemosókat

Sok hagyományos körömlakklemosó tartalmaz acetont, ami ugyan hatékonyan eltávolítja a lakkot, de kiszáríthatja és elvékonyíthatja a körmeidet. A száraz körmök sokkal könnyebben töredeznek. Az acetonmentes körömlakklemosók kíméletesebbek, inkább ezeket válaszd.

Használj körömápoló olajokat az erős körmökért!

3. Egyél körömbarát ételeket

A táplálkozásod is befolyásolja a körmeid állapotát. A-vitamin - és ásványianyag-hiány gyakran lehet a töredező körmök oka. Ügyelj rá, hogy étrended tartalmazzon biotinban gazdag ételeket, mint például tojás, diófélék, zöldségek és hal. A kalcium és fehérje szintén elengedhetetlenek, mert hozzájárulnak a körmök erősödéséhez. A kiegyensúlyozott táplálkozás a bőröd és hajad állapotára is pozitív hatással lesz!