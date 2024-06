Fontos dolgot tisztázott a szakember a vitaminszedéssel kapcsolatban

A vitaminok kis mennyiségben nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. Ugyanakkor a hasznosulás szempontjából nem mindegy, hogy ezeket mikor vesszük be.

Mindennek megvan a maga ideje, a vitaminok beszedésének is Fotó: Pexels

Egy egészségügyi guru elárulta, hogy mikor érdemes a vitaminokat beszedni. Bár az időzítés nem mindig fontos, bizonyos étrend-kiegészítők esetében ugyanakkor valóban növelheti a hatékonyságot. Ha a megfelelő időben fogyasztasz bizonyos vitaminokat, elkerülheted a nem kívánt mellékhatásokat.

Például, ha egy vitamint étkezés közben veszel be, az fokozhatja a szervezeted azon képességét, hogy felszívja a tápanyagot, és így felerősítheti annak egészségügyi előnyeit. Cory Rodriguez, a közösségi médiában HealthWithCory néven ismert egészségügyi influenszer azt tanácsolja, hogy a D-vitamint reggel vedd be. Ugyanakkor az olyan ásványi anyagok, mint a vas, éhgyomorra szívódnak fel a legjobban. A szakember a többi vitaminra is kitért.

Egyesek számára a B-vitaminok energiát adnak, így az éjszakai szedésük megzavarhatja az alvásodat. Vedd be őket a reggeli órákban

- javasolta Cory Rodriguez, aki hozzátette, hogy ez a vitamin energizáló tulajdonságának köszönhető. A kutatások szerint a B6-vitamint nem ajánlatos este bevenni, mert élénk álmokat is kiválthat.