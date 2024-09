Súlyos tünetekre figyelmeztet az orvos, ez minden nőt érinti!

A gond a folyton változó összetevőkkel, az újabb termékek megjelenésével és a nem szakszerű felhelyezéssel van a szakértő szerint. Milyen tüneteket okozhat a géllakk és mikor kell ezekkel orvoshoz fordulni? Íme a válaszok!

Ezek a géllakk okozta allergia tünetei. Fotó: Pexels / Pexels

Ezzel az összetevővel van főleg a gond

A körömszépészeti termékekben előforduló vegyi anyagok közül az úgynevezett akrilátorok okozzák a legtöbb allergiás megbetegedést. Ezek felelnek azért, hogy az UV lámpa hatására a köröm felszínén a géllakk megkeményedjen.

Milyen allergiás tüneteket okozhat a géllakk?

Viszkető érzés, pirosság és apró vízhólyagok is kialakulhatnak a köröm körül és az ujjbegyeken a géllakk okozta allergiás reakciók következtében, melyek sokszor nem azonnal, hanem az első használat után, akár több évvel később is bármikor kialakulhatnak. Ha az érintettek lakkozott kézzel más testrészüket is megérintik – nyakat, mellkast, szemet, kézfejet – a panaszok ott is előfordulhatnak.

Így alakul ki az allergia

A problémát leggyakrabban az okozza, ha a lakk nem szilárdul meg teljesen, és a körömszéleknél a folyékony anyagból valamennyi a bőrbe jut, amely úgynevezett allergiás kontakt dermatitiszt (bőrgyulladást) okoz

– mondta dr. Lőrincz Kende, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa. Hozzátette: a mellékhatások az immunrendszer válaszreakciója következtében akár néhány napon belül megjelenhetnek, és kialakulhat egy tartós, hosszú távú allergia.

Folyton változtatják a géllakkok összetevőit, amik között lehetnek allergiás reakciót kiváltók is. Fotó: Rahmi Dwi Agustin / Shutterstock

Mi a teendő, ha allergiás reakciót tapasztalunk?

A lehető leggyorsabban le kell szedetni a géllakkot annak érdekében, hogy ne okozzon további gyulladást, korábban megszűnjön és az érintett terület ne fertőződjön felül, majd bőrgyógyászhoz kell fordulni. Helyi gyulladáscsökkentő, szükség esetén antibiotikumos krémekkel az allergiás reakció és esetleges felülfertőződése gyorsan gyógyítható, maradandó károsodást nem okoz. A további géllakk viselése ebben az esetben nem ajánlott, ugyanis jó eséllyel újra kialakulhatnak a panaszok.

Nem csak allergiát okozhat a géllakk

Okozhat nem allergiás típusú gyulladást is. Ilyenkor a bőrön keresztül felszívódva, vagy kisebb hámsérüléseken keresztül a bőrbe jutva a készítmények alkotóelemei irritatív gyulladást okozhatnak, melynek sebei szintén elfertőződhetnek. Emellett a körömszerkezet megváltozásával is járhat a géllakk viselése. Sok esetben a géllakk eltávolítása után a páciensek puha körmökre, érzékenységre, sérülékenységre, a körömlemez csíkozottságára panaszkodnak. Gyakori a zöld köröm szindrómának nevezett elváltozás is, amit a pszeudomonasz nevű baktérium okoz. Tünetei a körmön megjelenő kis zöld foltok, amelyből akár súlyosabb gyulladás is kialakulhat, illetve másodlagos gombás felülfertőződésre is hajlamosíthat.