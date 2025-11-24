Ezek a legmenőbb karácsonyi körömtrendek idén a műkörmös szerint

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 13:45
Eljött az idő, amikor végre minden okunk megvan arra, hogy csillogjon a ruhánk, a sminkünk és a manikűrünk is. A karácsonyi körömtrendek is beszállnak a buliba: idén tele vannak játékos részletekkel, de a minimalisták is találnak kedvükre való manikűröket. Ha divatos körmökre vágysz, mutatjuk, mit kell kérned a következő időpontodon!
A szezon hangulata csak akkor lesz igazán teljes, ha a körmeidet is ünnepi pompába öltözteted. Elhoztuk a 2025-ös év legnagyobb karácsonyi körömtrendjeit. Szóval, ha szükséged van egy kis inspirációra a következő manikűrödhöz; görgess tovább! Biztosan találsz olyan díszítést, ami tökéletesen tükrözi a stílusodat – egy kis ünnepi extrával.

Hópelyhes karácsonyi körömtrendek 2025-ben.
A 2025-ös év karácsonyi körömtrendjei.
Fotó: 123RF
  • Karácsonyi körömszínek: piros, fehér, arany, ezüst és sötétebb árnyalatok
  • Díszes ünnepi manikűrtrendek: hópehely, masni, mézeskalács
  • 5+1 karácsonyi körömtrend a 2025-ös ünnepi szezonra

Milyen karácsonyi körömszínek divatosak a 2025-ös szezonban?

Badik Dóri műkörmös és körömdizájnert kérdeztük arról, milyen karácsonyi körömtrendek hódítanak a manikűrkedvelők körében idén.

„A karácsonyi körömtrendek alapszínei mindenképp a piros és a fehér, de sokszor előkerülnek a különböző arany és ezüst díszítések. A visszafogottabb ízlésű vendégeknél a sötétzöld és sötétkék árnyalatok is nagy népszerűségnek örvendenek” – mondja a szakember.

Mi a helyzet a különlegesebb, mintás körmök trendjeivel?

„A mintákat kedvelők gyakran kérnek ilyenkor hópelyheket vagy karácsonyi ajándékot idéző, masnis mintákat. Idén pedig előreláthatólag a mézeskalács mintával bővül majd a népszerű díszítések köre” – avat be a műkörmös.

Karácsonyi körömtrendek 2025

1. Masnis körmök

A masnik idén nemcsak az ajándékokat és a hajunkat díszítik, hanem körmeinket is. Az apró színes masnik letisztult és részletes kivitelben is szuperül mutatnak az ünnepi manikűrön, és feldobják a legegyszerűbb alaplakkot is. Ha szereted a vidám mintákat, ezt a körömötletet ki kell próbálnod idén!

Vágysz egy kis ünnepi csillogásra is? Néhány apró kővel kiegészíthetitek a manikűrt.

2. Ezüst körmök

Aki az elegáns körmök híve, annak ez a karácsonyi körömötlet lesz az idei befutó. Ez a trend ezüst krómporral dolgozik, ami különleges, de mégis letisztult hatást kelt. Az ünnepi luxust ez a manikűr adja át leginkább.

3. Ünnepi díszek

Ez talán a 2025-ös körömötletek legkülönlegesebb darabja: piros, fehér, zöld karácsonyi minták, amik az ünnepi díszeket, terítőket és pulóvereket idézik. Ha te is oda vagy a kreatív, festett, részletes körömdíszekét, ez a tökéletes választás számodra! Egyszerre retro és modern, játékos és különleges.

4. Hópelyhes manikűr

Idén is középpontban marad a klasszikus karácsonyi köröm: a hópelyhes manikűr. Egy-két apró pehely, egy kis csillám – és máris kész a téli manikűr, amivel nem tudsz mellélőni.

5. Piros körmök ünnepi kiadásban

@thegelstudio_ Glitter manis only from now on girls ✨ My favourite sparkly red ever is Rendezvous from @the_gelbottle_inc ❤️‍🔥 #christmasnails #redglitternails #tgbrendezvous #fyp #foryou ♬ original sound - rae

Egy másik alapmanikűr a piros, bordó, vörös körmök, amiket idén karácsonykor is a csillogás varázsol különlegesebbé. Mindig bejön és ikonikus marad.

+ Karácsonyi matricák

Kevés, egyszerű mintával is lehet nagy hangulatot teremteni. Akik a természetesebb hatást kedvelik, egy áttetsző vagy rózsaszín alap és egy-egy karácsonyi matrica segítségével ünnepi díszbe öltöztethetik körmeiket. Gyorsan, olcsón, otthon is megoldható!

