Ezekkel a trükkökkel óvd az egészségedet takarítás közben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 12:45
Otthonod rendben tartása önmagában sem kis feladat, a vegyszeres tisztítószerek pedig még inkább megterhelik a szervezetedet. Aranyszabály, hogy soha ne keverd össze őket – néhány apró trükkel pedig megóvhatod magad az egészségre káros anyagok hatásaitól.

A vegyszerek használata irritálhatja a bőrt, a szemet vagy akár a légutakat is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkentheted az egészségre káros anyagok hatását, ezáltal biztonságosabbá teheted a takarítást.

Húzz fel maszkot és gumikesztyűt, hogy elkerüld az egészségre káros anyagok hatásait.
Elkerülheted az egészségre káros anyagok hatását, ha betartasz néhány alapvető szabályt takarításkor
Fotó: 123RF

 

Így óvd magad az egészségre káros anyagok hatásától:

1. Pajzs az érzékeny bőrre
Takarítás előtt kend be a kezedet körömvirágkrémmel, így védőréteget képezhetsz a bőrön, amely csökkenti a kiszáradást és az irritációt. Ha van időd, készítsd el házilag a körömvirágkrémet!

2. A körmödet se feledd!

A veszélyes anyagok káros egészségügyi hatásai a köröm körüli bőrt is megsérthetik. Egy kevés vazelin vagy körömápoló olaj extra védelmet nyújt.

3. Így a szemek is biztonságban vannak

Vegyszerek használatakor előfordulhat, hogy a folyadék a szemedbe fröccsen, ami irritációt okoz, egy védőszemüveggel azonban elkerülheted ezt a kockázatot. Fontold meg a házilag elkészíthető vegyszermentes tisztítószerek használatát, hiszen ezzel is jelentősen csökkentheted az egészségre káros anyagok hatását.

4. Maszkkal a káros gőzök ellen

Az irritáló gőzök belégzésétől fejfájás, köhögés is kialakulhat, arról nem beszélve, hogy a por belélegzése sem tesz jót a légutaknak. A maszk használatával jelentősen csökkentheted a légutakba kerülő vegyszerek mennyiségét. A rendszeres porszívózás pedig segít abban, hogyan szabadulj meg a portól.

5. Praktikus öltözködés

Érdemes olyan ruhát viselned takarítás közben, amely elfedi a karodat és lábadat, hogy a vegyszerek ne érintkezzenek közvetlenül a bőröddel, és a tisztítószerek káros hatásait elkerülhesd.

6. Használj kötényt

Egy vízlepergető anyagból készült kötény megvédi a ruhádat és a bőrödet is a vegyszercseppektől.

7. Mivel védjük a kezünket?

Fontos a kesztyű viselése, hiszen távol tartja a maró hatásokat. Hosszabb takarításnál húzz alá vékony pamutkesztyűt, ami felszívja az izzadtságot, és kényelmesebbé teszi a munkát. Miután végeztél, figyelj a gumikesztyű kiszáradására.

Gumikesztyűvel biztonságosabb a munka.
A gumikesztyű védelmet nyújt a vegyi anyagokkal szemben
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

8. Tarts kevés szünetet!

Állj meg egy rövid időre 20–30 percenként, és moss kezet langyos vízzel, illatmentes szappannal. Így a vegyszerek nem tudnak felszívódni a bőrödön keresztül.

9. Engedd be a friss levegőt

A gőzök a bőrt és a légutakat is irritálhatják, ezért takarítás közben szellőztess gyakran. Fűtési szezonban azonban ügyelj rá, hogy a szellőztetés ne befolyásolja a kazán működését, mert ez növelheti a szén-monoxid koncentrációját. A lakásban elhelyezett szén-monoxid érzékelő akár életet is menthet!

10. Hogyan hidratáld a bőrödet?

A munka végeztével kend be kezedet sheavajat tartalmazó krémmel, olíva- vagy kókuszolajjal, amelyek puhítják és táplálják a bőrt.

Ha kíváncsi vagy, hogy vegyszermentes takarítás során milyen alapanyagokat használjunk, nézd meg ezt a videót!

Ezek a takarítási praktikákkal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
