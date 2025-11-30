Ezekkel a trükkökkel óvd az egészségedet takarítás közben

A vegyszerek használata irritálhatja a bőrt, a szemet vagy akár a légutakat is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkentheted az egészségre káros anyagok hatását, ezáltal biztonságosabbá teheted a takarítást.

Elkerülheted az egészségre káros anyagok hatását, ha betartasz néhány alapvető szabályt takarításkor

Így óvd magad az egészségre káros anyagok hatásától:

1. Pajzs az érzékeny bőrre

Takarítás előtt kend be a kezedet körömvirágkrémmel, így védőréteget képezhetsz a bőrön, amely csökkenti a kiszáradást és az irritációt. Ha van időd, készítsd el házilag a körömvirágkrémet!

2. A körmödet se feledd!

A veszélyes anyagok káros egészségügyi hatásai a köröm körüli bőrt is megsérthetik. Egy kevés vazelin vagy körömápoló olaj extra védelmet nyújt.

3. Így a szemek is biztonságban vannak

Vegyszerek használatakor előfordulhat, hogy a folyadék a szemedbe fröccsen, ami irritációt okoz, egy védőszemüveggel azonban elkerülheted ezt a kockázatot. Fontold meg a házilag elkészíthető vegyszermentes tisztítószerek használatát, hiszen ezzel is jelentősen csökkentheted az egészségre káros anyagok hatását.

4. Maszkkal a káros gőzök ellen

Az irritáló gőzök belégzésétől fejfájás, köhögés is kialakulhat, arról nem beszélve, hogy a por belélegzése sem tesz jót a légutaknak. A maszk használatával jelentősen csökkentheted a légutakba kerülő vegyszerek mennyiségét. A rendszeres porszívózás pedig segít abban, hogyan szabadulj meg a portól.

5. Praktikus öltözködés

Érdemes olyan ruhát viselned takarítás közben, amely elfedi a karodat és lábadat, hogy a vegyszerek ne érintkezzenek közvetlenül a bőröddel, és a tisztítószerek káros hatásait elkerülhesd.

6. Használj kötényt

Egy vízlepergető anyagból készült kötény megvédi a ruhádat és a bőrödet is a vegyszercseppektől.

7. Mivel védjük a kezünket?

Fontos a kesztyű viselése, hiszen távol tartja a maró hatásokat. Hosszabb takarításnál húzz alá vékony pamutkesztyűt, ami felszívja az izzadtságot, és kényelmesebbé teszi a munkát. Miután végeztél, figyelj a gumikesztyű kiszáradására.

A gumikesztyű védelmet nyújt a vegyi anyagokkal szemben

8. Tarts kevés szünetet!

Állj meg egy rövid időre 20–30 percenként, és moss kezet langyos vízzel, illatmentes szappannal. Így a vegyszerek nem tudnak felszívódni a bőrödön keresztül.