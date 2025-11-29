Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Gyorsan gubancolódik a hajad? Hajgyógyász árulja el, hogyan szüntetheted meg a makacs hajproblémát

Gubanc
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 17:45
hajgyógyászhajápolás
Ahogy megérkezik a hideg, eljön az-az időszak is, amikor a frizuránk egyik napról a másikra madárfészekké válik. Sokan azt hiszik, hogy a gubancolódó haj oka az ápolatlanság, pedig – ahogy Őri Katalin hajgyógyász is hangsúlyozza – valójában komoly fizikai és kémiai folyamatok állnak a háttérben.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

„A gubanc nem azért alakul ki, mert valaki nem fésülködik. Télen a haj külső védőrétege, a kutikula felnyílik, a szálak érdesebbé válnak, és könnyebben egymásba akadnak” – magyarázza Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza, akivel a gubancolódó haj kezeléséről beszélgettünk.  

Őri Katalin hajgyógyász akivel a gubancolódó hajról beszélgettünk
Őri Katalinnal hajgyógyásszal a gubancolódó haj kezeléséről beszélgettünk.
Fotó:   Beküldött

Mi a gubancolódó haj valódi oka? A szakértő szerint nem az, amire a legtöbben gondolnak

A téli hajápolás sokkal több odafigyelést igényel. A hajgyógyász tanácsai szerint a probléma alapja, hogy a száraz, hideg levegő és a fűtött helyiségek miatt a haj elveszíti nedvességtartalmát. Ilyenkor a hajszál statikusan feltöltődik, szétáll és hurkolódik – ez az egyik leggyakoribb téli panasz.

A statikus haj a műszálas ruhától és a műanyag keféktől csak még rosszabb lesz. A száraz levegő miatt a haj negatív töltést vesz fel, taszítják egymást a szálak, aztán újra összekapaszkodnak.” 

– magyarázza Őri Katalin hajgyógyász.

A fáradt, kiszáradt tincsek pedig sokkal könnyebben törnek és csomósodnak.

Göndör haj ápolása télen – ezért gubancolódik jobban

A göndör hajúaknak duplán nehéz dolguk van. A hajfelszín náluk természetesen szabálytalanabb, így a szálak könnyebben beleakadnak egymásba. A hajgyógyász szerint a göndör haj téli hajápolása csak úgy lehet sikeres, ha a bontás előtt mindig kerül rá hidratáló olaj, vagy könnyű textúrájú hajvégápoló.

„Aki göndör hajú, mindig tegyen a hajára egy kevés argánolajat vagy jojobaolajat bontás előtt. Ezek a hidratáló olajok csodát tesznek a kiszáradt hajjal.”

Gubanc elleni tippek: így ápold a hajad télen, hogy ne csomósodjon össze

A szakértő szerint a téli hajápolás három alappillére:

  • hidratálás
  • zsírpótlás
  • kíméletes bánásmód

A glicerin, panthenol, aloe vera és a hialuronsav visszaadják a haj nedvességét, az argánolaj és a jojobaolaj pedig lezárják a haj felszínét” 

– sorolja a szakértő.

Emellett fontos, hogy hajmosás után senki ne dörzsölje a törölközővel a haját. „A nedves haj a legsérülékenyebb. Csak nyomkodjuk ki a vizet, és tincsenként bontsuk” – teszi hozzá a szakértő.

Egy nő fésűjéből a kitépett gubancolódó haját szedi ki elborzadva.
Nem is gondolnád milyen egyszerűen elejét veheted a gubancolódó hajnak.
Fotó: DMITRY AGEEV / 123RF

Éjszakai rutin: szatén párnahuzat és laza fonás a gubanc ellen

Kevesen gondolják, de az éjszakai súrlódás is rengeteget ront a haj állapotán. A hajgyógyász szerint a szatén párnahuzat az egyik legjobb befektetés.

A szatén sokkal kevesebb súrlódást okoz, nem szárít, nem kócol, és a statikus haj ellen is beválik” – emeli ki.

A haj összefogásánál pedig fontos, hogy soha ne szoros kontyban aludjunk. A laza fonás vagy puha hajgumival való lazán összefogás viszont kifejezetten ajánlott.

Sokan panaszkodnak, hogy a fejtetőn rasztásodik össze a hajuk.

„Ők próbálják meg előrehajolva felvinni az éjszakai olajat. Így a hajhossz kapja a táplálást, nem zsírosodik tőle a fejbőr” – ajánlja a hajgyógyász.

Heti hajpakolás és havi citromos öblítés: hajregenerálási tippek

A hajgyógyász tanácsai szerint télen heti egyszer mindenképp érdemes mélyápoló hajpakolást alkalmazni. Lehet ez kókuszolajos, shea vajas vagy argánolajos maszk – a lényeg, hogy pótolja a nedvességet és a zsírokat.

Havonta egyszer pedig a citromos öblítés is segít helyreállítani a haj természetes pH-ját, és fényt ad a tincseknek.

Ha valaki megérti, miért gubancolódik a haja, könnyen tud ellene tenni. Télen több gondoskodás kell, de a haj látványosan hálálja meg” 

– mondja Őri Katalin. 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

