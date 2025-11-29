Gyorsan gubancolódik a hajad? Hajgyógyász árulja el, hogyan szüntetheted meg a makacs hajproblémát

„A gubanc nem azért alakul ki, mert valaki nem fésülködik. Télen a haj külső védőrétege, a kutikula felnyílik, a szálak érdesebbé válnak, és könnyebben egymásba akadnak” – magyarázza Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza, akivel a gubancolódó haj kezeléséről beszélgettünk.

Őri Katalinnal hajgyógyásszal a gubancolódó haj kezeléséről beszélgettünk.

Fotó: Beküldött

Mi a gubancolódó haj valódi oka? A szakértő szerint nem az, amire a legtöbben gondolnak

A téli hajápolás sokkal több odafigyelést igényel. A hajgyógyász tanácsai szerint a probléma alapja, hogy a száraz, hideg levegő és a fűtött helyiségek miatt a haj elveszíti nedvességtartalmát. Ilyenkor a hajszál statikusan feltöltődik, szétáll és hurkolódik – ez az egyik leggyakoribb téli panasz.

A statikus haj a műszálas ruhától és a műanyag keféktől csak még rosszabb lesz. A száraz levegő miatt a haj negatív töltést vesz fel, taszítják egymást a szálak, aztán újra összekapaszkodnak.”

– magyarázza Őri Katalin hajgyógyász.

A fáradt, kiszáradt tincsek pedig sokkal könnyebben törnek és csomósodnak.

Göndör haj ápolása télen – ezért gubancolódik jobban

A göndör hajúaknak duplán nehéz dolguk van. A hajfelszín náluk természetesen szabálytalanabb, így a szálak könnyebben beleakadnak egymásba. A hajgyógyász szerint a göndör haj téli hajápolása csak úgy lehet sikeres, ha a bontás előtt mindig kerül rá hidratáló olaj, vagy könnyű textúrájú hajvégápoló.

„Aki göndör hajú, mindig tegyen a hajára egy kevés argánolajat vagy jojobaolajat bontás előtt. Ezek a hidratáló olajok csodát tesznek a kiszáradt hajjal.”

Gubanc elleni tippek: így ápold a hajad télen, hogy ne csomósodjon össze

A szakértő szerint a téli hajápolás három alappillére:

hidratálás

zsírpótlás

kíméletes bánásmód

A glicerin, panthenol, aloe vera és a hialuronsav visszaadják a haj nedvességét, az argánolaj és a jojobaolaj pedig lezárják a haj felszínét”

– sorolja a szakértő.

Emellett fontos, hogy hajmosás után senki ne dörzsölje a törölközővel a haját. „A nedves haj a legsérülékenyebb. Csak nyomkodjuk ki a vizet, és tincsenként bontsuk” – teszi hozzá a szakértő.

Nem is gondolnád milyen egyszerűen elejét veheted a gubancolódó hajnak.

Fotó: DMITRY AGEEV / 123RF

Éjszakai rutin: szatén párnahuzat és laza fonás a gubanc ellen

Kevesen gondolják, de az éjszakai súrlódás is rengeteget ront a haj állapotán. A hajgyógyász szerint a szatén párnahuzat az egyik legjobb befektetés.

A szatén sokkal kevesebb súrlódást okoz, nem szárít, nem kócol, és a statikus haj ellen is beválik” – emeli ki.

A haj összefogásánál pedig fontos, hogy soha ne szoros kontyban aludjunk. A laza fonás vagy puha hajgumival való lazán összefogás viszont kifejezetten ajánlott.