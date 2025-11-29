Gyorsan gubancolódik a hajad? Hajgyógyász árulja el, hogyan szüntetheted meg a makacs hajproblémát

„A gubanc nem azért alakul ki, mert valaki nem fésülködik. Télen a haj külső védőrétege, a kutikula felnyílik, a szálak érdesebbé válnak, és könnyebben egymásba akadnak” – magyarázza Őri Katalin a BioHeal hajgyógyásza, akivel a gubancolódó haj kezeléséről beszélgettünk.
A téli hajápolás sokkal több odafigyelést igényel. A hajgyógyász tanácsai szerint a probléma alapja, hogy a száraz, hideg levegő és a fűtött helyiségek miatt a haj elveszíti nedvességtartalmát. Ilyenkor a hajszál statikusan feltöltődik, szétáll és hurkolódik – ez az egyik leggyakoribb téli panasz.
A statikus haj a műszálas ruhától és a műanyag keféktől csak még rosszabb lesz. A száraz levegő miatt a haj negatív töltést vesz fel, taszítják egymást a szálak, aztán újra összekapaszkodnak.”
– magyarázza Őri Katalin hajgyógyász.
A fáradt, kiszáradt tincsek pedig sokkal könnyebben törnek és csomósodnak.
A göndör hajúaknak duplán nehéz dolguk van. A hajfelszín náluk természetesen szabálytalanabb, így a szálak könnyebben beleakadnak egymásba. A hajgyógyász szerint a göndör haj téli hajápolása csak úgy lehet sikeres, ha a bontás előtt mindig kerül rá hidratáló olaj, vagy könnyű textúrájú hajvégápoló.
„Aki göndör hajú, mindig tegyen a hajára egy kevés argánolajat vagy jojobaolajat bontás előtt. Ezek a hidratáló olajok csodát tesznek a kiszáradt hajjal.”
A glicerin, panthenol, aloe vera és a hialuronsav visszaadják a haj nedvességét, az argánolaj és a jojobaolaj pedig lezárják a haj felszínét”
– sorolja a szakértő.
Emellett fontos, hogy hajmosás után senki ne dörzsölje a törölközővel a haját. „A nedves haj a legsérülékenyebb. Csak nyomkodjuk ki a vizet, és tincsenként bontsuk” – teszi hozzá a szakértő.
Kevesen gondolják, de az éjszakai súrlódás is rengeteget ront a haj állapotán. A hajgyógyász szerint a szatén párnahuzat az egyik legjobb befektetés.
A szatén sokkal kevesebb súrlódást okoz, nem szárít, nem kócol, és a statikus haj ellen is beválik” – emeli ki.
A haj összefogásánál pedig fontos, hogy soha ne szoros kontyban aludjunk. A laza fonás vagy puha hajgumival való lazán összefogás viszont kifejezetten ajánlott.
Sokan panaszkodnak, hogy a fejtetőn rasztásodik össze a hajuk.
„Ők próbálják meg előrehajolva felvinni az éjszakai olajat. Így a hajhossz kapja a táplálást, nem zsírosodik tőle a fejbőr” – ajánlja a hajgyógyász.
A hajgyógyász tanácsai szerint télen heti egyszer mindenképp érdemes mélyápoló hajpakolást alkalmazni. Lehet ez kókuszolajos, shea vajas vagy argánolajos maszk – a lényeg, hogy pótolja a nedvességet és a zsírokat.
Havonta egyszer pedig a citromos öblítés is segít helyreállítani a haj természetes pH-ját, és fényt ad a tincseknek.
Ha valaki megérti, miért gubancolódik a haja, könnyen tud ellene tenni. Télen több gondoskodás kell, de a haj látványosan hálálja meg”
– mondja Őri Katalin.
