Hajgyógyász segít, hogy ne váljon töredezetté és fénytelené a hajad a hideg hónapokban

A hideg levegő, a szél, a hajszárító és a meleg szobalevegő együttesen kiszívják a nedvességet a hajszálakból, ami töredezett, fakó hajat és viszkető, hámló fejbőrt eredményezhet. Mi tegyél ellene? Őri Katalin, a BioHeal hajgyógyásza árulja el a téli hajápolás titkait.
A szakértő szerint a legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy ugyanazzal a hajápolási rutinnal próbálják túlélni a telet, mint amit nyáron is használnak. Pedig ilyenkor egészen más igényei vannak a hajnak.
A fűtés miatt a levegő télen sokkal szárazabb, ezért a haj is könnyen elveszíti a nedvességtartalmát. Érdemes otthon párásítani, akár egy egyszerű párologtatóval, mert ha a levegő túl száraz, az nemcsak a bőrt, hanem a hajszálakat is kiszárítja.”
– hívja fel a figyelmet a szakértő.
A haj hidratálását nem elég időnként elvégezni, folyamatosan gondoskodni kell róla. „Használjunk hidratáló samponokat és balzsamokat, amelyek természetes olajokat tartalmaznak – például argánolajat, shea vajat, szőlőmagolajat vagy olívakivonatot. Ezek segítenek megőrizni a haj puhaságát és fényét.”
Hetente egyszer egy mély-hidratáló pakolás is sokat számít. „A jojoba-, mandula- vagy extraszűz olívaolajos hajmaszkok mélyen táplálnak, és segítenek helyreállítani a haj szerkezetét. Tíz percig hagyjuk hatni, hogy a hatóanyagok be tudjanak épülni a hajszálakba.”
A fejbőrt sem szabad elhanyagolni: ha száraznak, húzódónak érezzük, vagy viszket, érdemes hialuronsavas, illetve szőlőmagolajos terméket választani, amelyek kíméletesen, mégis hatékonyan hidratálnak.
A téli szezonban sokan érzik úgy, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik, különösen a sapka alatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sűrűbben is kellene hajat mosni.
A túl gyakori hajmosás lemossa a fejbőr természetes védőrétegét – azt a hajviaszt, amit a szervezetünk termel, hogy védje a hajat. Ez a természetes olajréteg óvja a hajszálakat a kiszáradástól, ezért ha túl gyakran mossuk le, a haj fénytelen és töredezett lesz.”
– emeli ki a hajgyógyász.
A szakértő szerint a heti két hajmosás tökéletesen elegendő a legtöbb ember számára, és télen sem kell ezen változtatni.
Sokan ódzkodnak a sapkától, mert attól tartanak, hogy tönkreteszi a frizurát. Pedig a hideg, szeles időben épp a sapka az, ami megóvja a hajat a károsodástól.
A hajvégek és a fejbőr is könnyen kiszáradnak a hidegben. Egy laza pamutsapka, sál vagy kapucni segít megelőzni, hogy a hideg levegő közvetlenül érje a hajszálakat. Ma már rengeteg olyan sapka kapható, ami nem nyomja le a hajat, mégis jól szigetel. Ha valaki nem szeretne sapkát viselni, legalább egy kapucnit húzzon a fejére, amikor kimegy a hidegbe.”
Télen gyakori probléma, hogy a haj „égnek áll”, mintha a konnektorba nyúltunk volna, száll és nehezen kezelhetővé válik. Ez főként a száraz levegő és a szintetikus anyagú ruhák miatt alakul ki.
„Érdemes antisztatikus hajkefét használni, ami fából vagy természetes sörtéből készült. A hajszárítás előtt pedig fújjunk hidratáló permetet vagy hővédő spray-t a hajra. Ez segít megelőzni az elektromos feltöltődést, és védi a hajszálakat a kiszáradástól is.”
A szakértő szerint a hajápolás nemcsak külsőleg szükséges. „A haj egészsége belülről indul. Télen különösen figyeljünk a vitaminbevitelre, mert ilyenkor kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt eszünk.”
A D-vitamin, a biotin és az omega-3 zsírsavak mind nélkülözhetetlenek a haj rugalmasságához. A C-vitamin pedig nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem serkenti a vérkeringést is, ami elengedhetetlen a hajhagymák működéséhez.
A szakértő a rendszeres teázást is javasolja: „A citromfű, a kamilla és a hárs teák nyugtató hatásúak, a gyümölcsteák pedig finomak és hidratálnak. Egy kevés mézzel ízesítve nemcsak egészségesek, de a közérzetünket is javítják.”
Kevesen gondolnak rá, de a fejbőr is érzékenyen reagálhat a hidegre. „Ha valaki kimegy a mínusz fokokba sapka nélkül, a fejbőr lehűl, a hajtövekben lévő faggyú is hirtelen lehűl, ami irritációt, viszketést, hámlást okozhat” – mondta a szakértő.
A megfázott fejbőr gyakran húzódó, libabőrös érzéssel jelzi, hogy védelemre van szüksége.
Ha ilyet tapasztalunk, mindenképp viseljünk sapkát vagy kapucnit. A frizurát utána kézzel könnyen vissza lehet igazítani – sokkal jobb ez, mint ha a hideg miatt károsodna a fejbőr.”
A hideg hónapokban nemcsak a teák, hanem a friss gyümölcslevek is sokat segítenek. „A frissen facsart narancs- vagy grapefruitlé rengeteg C-vitamint tartalmaz, és kiváló napindító. Egy ilyen reggeli rutinnak nemcsak a haj, hanem az egész szervezet hálás lesz.”
