Hajgyógyász segít, hogy ne váljon töredezetté és fénytelené a hajad a hideg hónapokban

A hideg levegő, a szél, a hajszárító és a meleg szobalevegő együttesen kiszívják a nedvességet a hajszálakból, ami töredezett, fakó hajat és viszkető, hámló fejbőrt eredményezhet. Mi tegyél ellene? Őri Katalin, a BioHeal hajgyógyásza árulja el a téli hajápolás titkait.

Őri Katalin hajgyógyász, akivel a téli hajápolásról beszélgettünk.

Fotó: Beküldött

Hidratálás: a téli hajápolás alapja

A szakértő szerint a legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy ugyanazzal a hajápolási rutinnal próbálják túlélni a telet, mint amit nyáron is használnak. Pedig ilyenkor egészen más igényei vannak a hajnak.

A fűtés miatt a levegő télen sokkal szárazabb, ezért a haj is könnyen elveszíti a nedvességtartalmát. Érdemes otthon párásítani, akár egy egyszerű párologtatóval, mert ha a levegő túl száraz, az nemcsak a bőrt, hanem a hajszálakat is kiszárítja.”

– hívja fel a figyelmet a szakértő.

A haj hidratálását nem elég időnként elvégezni, folyamatosan gondoskodni kell róla. „Használjunk hidratáló samponokat és balzsamokat, amelyek természetes olajokat tartalmaznak – például argánolajat, shea vajat, szőlőmagolajat vagy olívakivonatot. Ezek segítenek megőrizni a haj puhaságát és fényét.”

Ne felejtsük el a hajpakolást sem

Hetente egyszer egy mély-hidratáló pakolás is sokat számít. „A jojoba-, mandula- vagy extraszűz olívaolajos hajmaszkok mélyen táplálnak, és segítenek helyreállítani a haj szerkezetét. Tíz percig hagyjuk hatni, hogy a hatóanyagok be tudjanak épülni a hajszálakba.”

A fejbőrt sem szabad elhanyagolni: ha száraznak, húzódónak érezzük, vagy viszket, érdemes hialuronsavas, illetve szőlőmagolajos terméket választani, amelyek kíméletesen, mégis hatékonyan hidratálnak.

A túl gyakori hajmosás többet árt, mint használ

A téli szezonban sokan érzik úgy, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik, különösen a sapka alatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sűrűbben is kellene hajat mosni.

A túl gyakori hajmosás lemossa a fejbőr természetes védőrétegét – azt a hajviaszt, amit a szervezetünk termel, hogy védje a hajat. Ez a természetes olajréteg óvja a hajszálakat a kiszáradástól, ezért ha túl gyakran mossuk le, a haj fénytelen és töredezett lesz.”

– emeli ki a hajgyógyász.