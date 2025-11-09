Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hajgyógyász segít, hogy ne váljon töredezetté és fénytelené a hajad a hideg hónapokban

Hajgyógyász segít, hogy ne váljon töredezetté és fénytelené a hajad a hideg hónapokban

hajápolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 15:45
télhajgyógyászhajszáraz
Ahogy a hőmérséklet csökken, és a lakásokban beindul a fűtés, az a hajunkat és fejbőrünket is próbára teszi. A szakértő szerint azonban néhány egyszerű szokás segíthet abban, hogy télen is egészséges maradjon a hajunk. Lássuk, hogyan érdemes nekikezdeni a téli hajápolásnak!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A hideg levegő, a szél, a hajszárító és a meleg szobalevegő együttesen kiszívják a nedvességet a hajszálakból, ami töredezett, fakó hajat és viszkető, hámló fejbőrt eredményezhet. Mi tegyél ellene? Őri Katalin, a BioHeal hajgyógyásza árulja el a téli hajápolás titkait.

Őri Katalin hajgyógyász akivel a téli hajápolásról beszélgettünk
Őri Katalin hajgyógyász, akivel a téli hajápolásról beszélgettünk.
Fotó:   Beküldött

Hidratálás: a téli hajápolás alapja

A szakértő szerint a legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy ugyanazzal a hajápolási rutinnal próbálják túlélni a telet, mint amit nyáron is használnak. Pedig ilyenkor egészen más igényei vannak a hajnak.

A fűtés miatt a levegő télen sokkal szárazabb, ezért a haj is könnyen elveszíti a nedvességtartalmát. Érdemes otthon párásítani, akár egy egyszerű párologtatóval, mert ha a levegő túl száraz, az nemcsak a bőrt, hanem a hajszálakat is kiszárítja.”

 – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A haj hidratálását nem elég időnként elvégezni, folyamatosan gondoskodni kell róla. „Használjunk hidratáló samponokat és balzsamokat, amelyek természetes olajokat tartalmaznak – például argánolajat, shea vajat, szőlőmagolajat vagy olívakivonatot. Ezek segítenek megőrizni a haj puhaságát és fényét.”

Ne felejtsük el a hajpakolást sem

Hetente egyszer egy mély-hidratáló pakolás is sokat számít. „A jojoba-, mandula- vagy extraszűz olívaolajos hajmaszkok mélyen táplálnak, és segítenek helyreállítani a haj szerkezetét. Tíz percig hagyjuk hatni, hogy a hatóanyagok be tudjanak épülni a hajszálakba.”

A fejbőrt sem szabad elhanyagolni: ha száraznak, húzódónak érezzük, vagy viszket, érdemes hialuronsavas, illetve szőlőmagolajos terméket választani, amelyek kíméletesen, mégis hatékonyan hidratálnak.

A túl gyakori hajmosás többet árt, mint használ

A téli szezonban sokan érzik úgy, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik, különösen a sapka alatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sűrűbben is kellene hajat mosni.

A túl gyakori hajmosás lemossa a fejbőr természetes védőrétegét – azt a hajviaszt, amit a szervezetünk termel, hogy védje a hajat. Ez a természetes olajréteg óvja a hajszálakat a kiszáradástól, ezért ha túl gyakran mossuk le, a haj fénytelen és töredezett lesz.”

 – emeli ki a hajgyógyász.

A szakértő szerint a heti két hajmosás tökéletesen elegendő a legtöbb ember számára, és télen sem kell ezen változtatni.

Egy nő a téli hajápolásnak megfelelően pakolást rak a hajára
Télen különösen fontos, hogy ne felejtsük ki a pakolásokat a rutinunkból.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A sapka a haj barátja, nem az ellensége

Sokan ódzkodnak a sapkától, mert attól tartanak, hogy tönkreteszi a frizurát. Pedig a hideg, szeles időben épp a sapka az, ami megóvja a hajat a károsodástól.  

A hajvégek és a fejbőr is könnyen kiszáradnak a hidegben. Egy laza pamutsapka, sál vagy kapucni segít megelőzni, hogy a hideg levegő közvetlenül érje a hajszálakat. Ma már rengeteg olyan sapka kapható, ami nem nyomja le a hajat, mégis jól szigetel. Ha valaki nem szeretne sapkát viselni, legalább egy kapucnit húzzon a fejére, amikor kimegy a hidegbe.”

Hogyan előzd meg a statikus hatást?

Télen gyakori probléma, hogy a haj „égnek áll”, mintha a konnektorba nyúltunk volna, száll és nehezen kezelhetővé válik. Ez főként a száraz levegő és a szintetikus anyagú ruhák miatt alakul ki.

„Érdemes antisztatikus hajkefét használni, ami fából vagy természetes sörtéből készült. A hajszárítás előtt pedig fújjunk hidratáló permetet vagy hővédő spray-t a hajra. Ez segít megelőzni az elektromos feltöltődést, és védi a hajszálakat a kiszáradástól is.”

A táplálkozás is befolyásolja a haj állapotát

A szakértő szerint a hajápolás nemcsak külsőleg szükséges. „A haj egészsége belülről indul. Télen különösen figyeljünk a vitaminbevitelre, mert ilyenkor kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt eszünk.”

A D-vitamin, a biotin és az omega-3 zsírsavak mind nélkülözhetetlenek a haj rugalmasságához. A C-vitamin pedig nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem serkenti a vérkeringést is, ami elengedhetetlen a hajhagymák működéséhez.

Egy csésze tea nem csak arra jó, hogy felmelegítsen

A szakértő a rendszeres teázást is javasolja: „A citromfű, a kamilla és a hárs teák nyugtató hatásúak, a gyümölcsteák pedig finomak és hidratálnak. Egy kevés mézzel ízesítve nemcsak egészségesek, de a közérzetünket is javítják.”

A fejbőr is megfázhat

Kevesen gondolnak rá, de a fejbőr is érzékenyen reagálhat a hidegre. „Ha valaki kimegy a mínusz fokokba sapka nélkül, a fejbőr lehűl, a hajtövekben lévő faggyú is hirtelen lehűl, ami irritációt, viszketést, hámlást okozhat” – mondta a szakértő.

A megfázott fejbőr gyakran húzódó, libabőrös érzéssel jelzi, hogy védelemre van szüksége. 

Ha ilyet tapasztalunk, mindenképp viseljünk sapkát vagy kapucnit. A frizurát utána kézzel könnyen vissza lehet igazítani – sokkal jobb ez, mint ha a hideg miatt károsodna a fejbőr.”

Egy pohár frissen facsart gyümölcslé csodát tesz

A hideg hónapokban nemcsak a teák, hanem a friss gyümölcslevek is sokat segítenek. „A frissen facsart narancs- vagy grapefruitlé rengeteg C-vitamint tartalmaz, és kiváló napindító. Egy ilyen reggeli rutinnak nemcsak a haj, hanem az egész szervezet hálás lesz.” 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu