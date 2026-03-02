Nagy változásokat hoz a márciusi telihold: így hat majd a csillagjegyedre!

Március 3-án nem egyszerűen egy újabb holdciklus beteljesedése lesz a telihold képében, hanem teljes holdfogyatkozás illetve vérhold is, ami különleges együttállást jelent az asztrológiában, és mint ilyen, rendkívüli hatással lesz az életünkre.
Az asztrológusok szerint hat hónapos ciklus ér véget a március-3-ai teliholddal. Tehát olyan folyamatok, olyan változások érnek most be, amelyek még 2025 szeptemberében indultak el az életünkben. Horoszkópunktól is függ, életünk mely területére lesz majd a legnagyobb hatással a telihold.
Mutatjuk, csillagjegyünk szerint az életünk mely területén tapasztalhatjuk a legerősebb változásokat a márciusi vérholdnak hála.
A vérhold a holdfogyatkozás különleges formája, mely során a Föld a Nap és a Hold közé ékelődik, árnyéka pedig a Holdra vetül. A légkörünk a vörös fényhullámokat a Holdra veti, így az égitest narancsos-vörös vagy rézvörös színben tűnik fel.
