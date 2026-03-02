Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nagy változásokat hoz a márciusi telihold: így hat majd a csillagjegyedre!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 11:00
Nem mindennapi kozmikus események várnak ránk! A telihold mellett a holdfogyatkozás hatásával is számolnunk kell. Nem csoda hát, hogy mindenki nagy átalakulásokat él majd meg!
Március 3-án nem egyszerűen egy újabb holdciklus beteljesedése lesz a telihold képében, hanem teljes holdfogyatkozás illetve vérhold is, ami különleges együttállást jelent az asztrológiában, és mint ilyen, rendkívüli hatással lesz az életünkre.

Minden csillagjegyre hat valamiképp a telihold. No de hogyan?
Fotó: 123RF

Hat hónapos ciklust zár le a márciusi telihold

Az asztrológusok szerint hat hónapos ciklus ér véget a március-3-ai teliholddal. Tehát olyan folyamatok, olyan változások érnek most be, amelyek még 2025 szeptemberében indultak el az életünkben. Horoszkópunktól is függ, életünk mely területére lesz majd a legnagyobb hatással a telihold.

Csillagjegyünk dönti el, mire hat a márciusi telihold

Mutatjuk, csillagjegyünk szerint az életünk mely területén tapasztalhatjuk a legerősebb változásokat a márciusi vérholdnak hála.

  • Kos csillagjegy: munka és magánélet egyensúlya
  • Bika csillagjegy: hobbik, szerelmi élet, önkifejezés
  • Ikrek csillagjegy: magánélet, otthon és család
  • Rák csillagjegy: tanulmányok és kommunikáció
  • Oroszlán csillagjegy: anyagi stabilitás
  • Szűz csillagjegy: önkép és megjelenés
  • Mérleg csillagjegy: tudatalatti, álmok
  • Skorpió csillagjegy: barátságok valamint célok, törekvések
  • Nyilas csillagjegy: karrier és siker
  • Bak csillagjegy: hit, tanulmányok
  • Vízöntő csillagjegy: sebezhetőség, tabuk, összetett anyagi kérdések
  • Halak csillagjegy: elköteleződés, legyen szó akár házasságról, akár valamilyen szerződéskötésről

Mi a vérhold?

A vérhold a holdfogyatkozás különleges formája, mely során a Föld a Nap és a Hold közé ékelődik, árnyéka pedig a Holdra vetül. A légkörünk a vörös fényhullámokat a Holdra veti, így az égitest narancsos-vörös vagy rézvörös színben tűnik fel.

 

