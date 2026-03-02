Szijjártó Péter: Zelenszkij az olajblokáddal merényletet követ el Magyarországgal szemben

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Védelmi Tanács reggeli ülésén áttekintették az energiaellátással kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban.

Fotó: Derencsényi István

Megtekintettük azon műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen

- közölte. "Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben" - szögezte le.

"Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg. "A Brüsszel-Berlin-Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak, hogy segítsenek abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon" - mondta. "Viszont mi ezt nem hagyjuk, az olajblokádot letörjük, és Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a rezsicsökkentés fenntartását is garantáljuk" - szögezte le.