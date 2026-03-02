Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter: Zelenszkij az olajblokáddal merényletet követ el Magyarországgal szemben

szijjártó péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 10:54
zelenszkijvédelmi tanácsháború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítások blokkolásával merényletet követ el Magyarországgal szemben, amiben a Tisza Párt is a cinkosa - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
Bors
A szerző cikkei

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Védelmi Tanács reggeli ülésén áttekintették az energiaellátással kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban.

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: Derencsényi István

Megtekintettük azon műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen

- közölte. "Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben" - szögezte le.

"Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg. "A Brüsszel-Berlin-Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak, hogy segítsenek abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon" - mondta. "Viszont mi ezt nem hagyjuk, az olajblokádot letörjük, és Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a rezsicsökkentés fenntartását is garantáljuk" - szögezte le.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu