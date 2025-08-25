Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hajhullással kínlódó fiatal nő, kezében a hajkeféről leszedett hajával

„A hajklimax a test segélykiáltása lehet” – interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a hajhullás mögötti okokról és kezelési lehetőségekről

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:45
Hullik, elvékonyodik és fénytelen, mintha elvesztette volna az egészségét: negyven fölött sok nő tapasztalja, hogy a haja már nem a régi. Sokan csak legyintenek, hogy „biztos a stressz” vagy „a korral jár”, pedig a háttérben komoly biológiai folyamatok húzódhatnak meg. Hogy pontosan mi történik ilyenkor, és mit tehet egy nő a hajhullás ellen, arról Őri Katalin, a BioHeal hajgyógyász szakértője mesélt nekünk.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A változókori hajhullás, amelyet egyre többször „hajklimaxként” emlegetnek, valójában a szervezet hormonális átalakulásának egyik látványos tünete. Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal.

Őri Katalin, Interjú, Hajhullás
„A hajklimax a test segélykiáltása lehet” – Őri Katalin hajgyógyásszal beszélgettünk a női hajhullás mögötti okokról és kezelési lehetőségekről

A női hajhullás: hajklimax – okok és kezelési lehetőségek

Mi az a „hajklimax”? Valóban létezik ez a jelenség?

Igen, létezik, bár ez nem egy hivatalos orvosi kifejezés, inkább egy közérthető elnevezés arra, amit sok nő tapasztal a változókor (menopauza) környékén. A háttérben a hormonális változások állnak, amelyek hatással vannak a hajhagymák működésére is. A legismertebb hajhullási típus, amely ilyenkor megjelenik, az úgynevezett androgén alopecia, amelyet „férfias típusú hajhullásnak” is hívunk, és nők körében sem ritka.

Mi az oka a kopaszodásnak?

A női változókorban a nemi hormonok aránya megváltozik, és ez a hormonális egyensúlytalanság – különösen a dihidrotesztoszteron (DHT) szintjének megemelkedése – közvetlenül befolyásolja a hajhagymák életciklusát. A DHT a tesztoszteronból alakul ki, és a fejbőrben lévő androgén receptorokhoz kapcsolódva elkezdi sorvasztani a hajhagymákat, így azok vékonyabb, rövidebb szálakat termelnek, végül teljesen leállhatnak.

Milyen jelek utalnak arra, hogy egy nőnél beindult ez a folyamat?

Először csak azt veszi észre, hogy a haja többet hullik, a hajkefében, a zuhanytálcában egyre több hajszál gyűlik össze. Később láthatóvá is válik a ritkulás: a haj elvékonyodik, főleg a fejtetői részen vagy a halánték vonalán ritkul. Gyakran ezzel egy időben megjelennek más tünetek is: ingerlékenység, alvászavarok, hangulatingadozások, vagy akár bőr- és körömproblémák is. Fontos tudni, hogy ez nem egyik napról a másikra történik – a folyamat lassú, és éppen ezért sokáig észrevétlen marad. Már az első jelek megjelenésekor érdemes szakemberhez, hajgyógyászhoz fordulni és hajvizsgálatot végezni, mert minél előbb reagálunk erre az állapotra, annál nagyobb az esély arra, hogy a folyamat megállítható vagy visszafordítható. 

hajklimax, hajhullás, fiatal nő, előtte-utána kép
Alopecia – amikor a hajhullás meghaladja a normál mértéket
Fotó: Janeberry / Shutterstock

Hogyan lehet megelőzni a hajklimaxot, vagy enyhíteni a hatását?

A kulcs a megelőzés és az időzítés. Az egyik legfontosabb, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha például valaki 40–42 éves kor körül elkezd hajhullást, hajvékonyodást, gyakori fáradtságot tapasztalni, nem érdemes megvárni, amíg súlyosbodik ez az állapot. Érdemes komplex hajdiagnosztikán részt venni, amely során megvizsgáljuk a hajhagymák állapotát, a fejbőr egészségét, és ha szükséges, orvosi kivizsgálás is következhet – például pajzsmirigy-, hormon- vagy vashiány vizsgálatok.
Nagyon fontos még az életmódbeli változtatás. A hormonrendszer rendkívül érzékeny a stresszre, az alváshiányra, a mozgáshiányra, az egyoldalú táplálkozásra. Tehát egy nő ebben az időszakban akkor teszi a legjobbat magának – és a hajának –, ha

  • rendszeresen mozog (napi séta is sokat számít);
  • változatosan és tápanyagdúsan étkezik;
  • próbálja kezelni a stresszt (pl. relaxáció, meditáció);
  • odafigyel az alvásminőségére.

Mit tehet az, akinél már beindult a hajritkulás? Van visszaút?

Van – de idő és türelem kell hozzá. Amint megindul a hajritkulás, érdemes egy szakemberrel közösen felállított kezelési tervet követni. Ma már elérhetők olyan, kifejezetten 50 feletti korosztálynak szánt termékek, amelyek tartalmazzák a hajhagymák működéséhez szükséges összetevőket: borágóolaj, wakame alga, réz, cink, B-vitamin-komplex. Ezek nagyon jól kombinálhatók a külsőleg alkalmazható hajaktivátorokkal is.

Hajat mosó nő egy kádban nappal, samponos fejjel
Androgén alopecia – genetikai hajlam a kopaszodásra
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mi a helyzet a férfiakkal? Őket is ugyanígy érinti a hajklimax?

A férfiaknál ugyanúgy fennáll az androgén hajhullás, sőt náluk gyakran korábban jelentkezik. Már 30 éves kortól előfordulhat, hogy a homlokvonal visszahúzódik, vagy a forgónál elkezd ritkulni a haj. Ha ilyenkor még aktívak a hajhagymák, nagyon jó eredményeket lehet elérni a megfelelő kezelési módokkal. A férfiaknál is működik a fejbőrkezelés és a belső támogatás, de fontos, hogy időben kezdjék el, ne akkor, amikor már teljesen kopasz területek alakultak ki.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:

