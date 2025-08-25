„A hajklimax a test segélykiáltása lehet” – interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a hajhullás mögötti okokról és kezelési lehetőségekről

A változókori hajhullás, amelyet egyre többször „hajklimaxként” emlegetnek, valójában a szervezet hormonális átalakulásának egyik látványos tünete. Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal.

„A hajklimax a test segélykiáltása lehet” – Őri Katalin hajgyógyásszal beszélgettünk a női hajhullás mögötti okokról és kezelési lehetőségekről

Mi az a „hajklimax”? Valóban létezik ez a jelenség?

Igen, létezik, bár ez nem egy hivatalos orvosi kifejezés, inkább egy közérthető elnevezés arra, amit sok nő tapasztal a változókor (menopauza) környékén. A háttérben a hormonális változások állnak, amelyek hatással vannak a hajhagymák működésére is. A legismertebb hajhullási típus, amely ilyenkor megjelenik, az úgynevezett androgén alopecia, amelyet „férfias típusú hajhullásnak” is hívunk, és nők körében sem ritka.

Mi az oka a kopaszodásnak?

A női változókorban a nemi hormonok aránya megváltozik, és ez a hormonális egyensúlytalanság – különösen a dihidrotesztoszteron (DHT) szintjének megemelkedése – közvetlenül befolyásolja a hajhagymák életciklusát. A DHT a tesztoszteronból alakul ki, és a fejbőrben lévő androgén receptorokhoz kapcsolódva elkezdi sorvasztani a hajhagymákat, így azok vékonyabb, rövidebb szálakat termelnek, végül teljesen leállhatnak.

Milyen jelek utalnak arra, hogy egy nőnél beindult ez a folyamat?

Először csak azt veszi észre, hogy a haja többet hullik, a hajkefében, a zuhanytálcában egyre több hajszál gyűlik össze. Később láthatóvá is válik a ritkulás: a haj elvékonyodik, főleg a fejtetői részen vagy a halánték vonalán ritkul. Gyakran ezzel egy időben megjelennek más tünetek is: ingerlékenység, alvászavarok, hangulatingadozások, vagy akár bőr- és körömproblémák is. Fontos tudni, hogy ez nem egyik napról a másikra történik – a folyamat lassú, és éppen ezért sokáig észrevétlen marad. Már az első jelek megjelenésekor érdemes szakemberhez, hajgyógyászhoz fordulni és hajvizsgálatot végezni, mert minél előbb reagálunk erre az állapotra, annál nagyobb az esély arra, hogy a folyamat megállítható vagy visszafordítható.

Alopecia – amikor a hajhullás meghaladja a normál mértéket

Hogyan lehet megelőzni a hajklimaxot, vagy enyhíteni a hatását?