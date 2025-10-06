„Nem fertőző, de nagyon kellemetlen” – Őri Katalin hajgyógyász a seborrheás dermatitis jeleiről és kezeléséről 

Őri Katalin több évtizedes tapasztalattal segít vendégeinek eligazodni a fejbőrproblémák útvesztőjében. A szakember szerint a seborrheás dermatitis nevű bőrgyulladás komoly panaszokat okozhat, ha nem figyelünk fel időben a jelekre.
Őri Katalin szerint a zsírosodás az egyik leggyakoribb fejbőrt érintő probléma. A túlzott faggyútermelést hormonális változások, erős stresszhatások, betegségek és életmódbeli változások is okozhatják. A fejbőr zsírosodása sokszor az első lépcsőfoka egy súlyosabb problémának, amiből később komolyabb gond lehet.
„Ha valaki azt veszi észre, hogy gyakrabban kell hajat mosnia, mint korábban – mondjuk heti kettő helyett már háromszor-négyszer –, akkor ott valami változás történt a szervezetben, amire a fejbőr is reagál” – hangsúlyozza Őri Katalin hajgyógyász. Hozzáteszi: állandó stresszhelyzetben például az egész test készenléti állapotba kerül.
Megváltozik a vérkeringés, a sejtműködés, és ez alól a fejbőr sem kivétel. A terület ilyenkor érzékenyebbé válik, és ha időközben valamilyen betegség, például egy influenzaszerű fertőzés is kialakul, akkor a probléma elmélyülhet. Égő érzés, húzódás, fájdalom jelentkezhet.”
Ha a faggyú túltermelődik, viszont nem tud megfelelően kiürülni a hajtüszőkből, akkor gyulladást, irritációt okozhat. Ez lehet a seborrheás dermatitis előszobája.
Ez egy krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely a faggyúmirigyekben gazdag területeken – főként a fejbőrön, de az arcon, fül körül, orrnyergen is – megjelenhet. A tünetek közé tartozik a pirosodás, hámlás, viszketés, valamint egy olajos, hámló réteg alakul ki a fejbőrön. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a hajkontúrvonalnál, a szemöldöknél, az orrnyergen vagy a fül körül megjelennek ezek a szimptómák, érdemes szakemberhez fordulni” – figyelmeztet a szakember.
Sokan félnek, hogy a seborrheás dermatitis fertőző lehet, különösen, ha gombás fertőzés is társul hozzá. Őri Kata azonban megnyugtat:
„Maga a seborrheás dermatitis nem fertőző, nem lehet elkapni másoktól. Mivel a higiénia különösen fontos, így ajánlott a párnahuzat és a törölközők gyakori cseréje, valamint ügyeljünk rá, hogy ne használjunk az érintettel közös fésűt.”
Az őszi-téli időszakban sokan próbálják eltakarni a tüneteket sapkával, fejpánttal, de ezzel inkább ártanak.
Fontos megemlíteni, hogy a kinti hideg ellen megfelelő sapka (laza természetes anyag) vagy kapucni használata nagyon is szükséges. De ez ne jelentse azt, hogy ezzel lefedjük, „megfolytjuk” a problémát.
A nem megfelelő (szoros vagy műszálas) sapka alatt a fejbőr befülledhet, a fejbőr légzése nem megfelelő, ami csak ronthat a helyzeten. Nem az a megoldás, hogy elrejtjük a problémát, hanem hogy célzottan kezeljük azt – például hajgyógyászati készítményekkel vagy orvos által felírt samponokkal” – mutat rá Őri Katalin.
A seborrheás dermatitis visszatérő probléma lehet, különösen akkor, ha valaki hajlamos rá – például hormonális okok vagy genetikai hajlam miatt.
„A menopauza például egy olyan időszak, amikor a szervezet hormonháztartása megváltozik, az immunrendszer legyengül, és a bőr érzékenyebbé válik. Ilyenkor könnyen kialakulhat dermatitis akkor is, ha korábban nem volt ilyen panaszunk.”
Megfelelő kezelés hatására a tünetek 4–5 hét után jelentősen csökkenhetnek, de tartós eredmény csak hosszabb idő alatt érhető el.
Legalább 6 hónapos kezelési időszakra van szükség. Ez idő alatt mérséklődik a hámlás, az irritáció, eltűnnek a kisebb korpatelepek, a fejbőr megnyugszik. A kezelést azonban nem szabad abbahagyni, mert ha újra stressz vagy hormonális változás jön, a probléma visszatérhet. Ha azonban valaki tudja, hogy hajlamos rá, és időben reagál a tünetekre, akkor már lesz tapasztalata, eszközei, amelyekkel kezelheti a problémát. Egy jól megválasztott sampon, hidratálókrém, vagy hajgyógyászati kezelés sokat segíthet.”
A tünetek enyhítésére a gyulladáscsökkentő, hidratáló készítmények használata mellett az életmódváltás is kulcsfontosságú.
„A mediterrán étrend – sok friss zöldséggel, gyümölccsel, halakkal – segíthet tehermentesíteni a szervezetet. Emellett fontos a stresszkezelés, a pihenés és a megfelelő hajápolás is.”
A viszkető fejbőr sokakat kísértésbe hoz, de fontos, hogy ne vakarjuk, mert azzal csak tovább irritáljuk a gyulladt területet, és ronthatunk az állapoton.
„Amig nincs meg a megfelelő készítménye, enyhítheti a tünetet, ha megmosott kézzel finoman átmasszírozza a viszkető területeket. Ez csak egy átmeneti megoldás, inkább nyugtassuk meg a bőrt a már említett, megfelelő készítményekkel” – tanácsolja Őri Katalin.
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.