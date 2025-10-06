Őri Katalin több évtizedes tapasztalattal segít vendégeinek eligazodni a fejbőrproblémák útvesztőjében. A szakember szerint a seborrheás dermatitis nevű bőrgyulladás komoly panaszokat okozhat, ha nem figyelünk fel időben a jelekre.

„Nem fertőző, de nagyon kellemetlen” – Őri Katalin hajgyógyász a seborrheás dermatitis jeleiről és kezeléséről

Seborrheás dermatitis – így ismerheted fel Őri Katalin szerint

Zsíros fejbőr – az első figyelmeztető jel

Őri Katalin szerint a zsírosodás az egyik leggyakoribb fejbőrt érintő probléma. A túlzott faggyútermelést hormonális változások, erős stresszhatások, betegségek és életmódbeli változások is okozhatják. A fejbőr zsírosodása sokszor az első lépcsőfoka egy súlyosabb problémának, amiből később komolyabb gond lehet.

„Ha valaki azt veszi észre, hogy gyakrabban kell hajat mosnia, mint korábban – mondjuk heti kettő helyett már háromszor-négyszer –, akkor ott valami változás történt a szervezetben, amire a fejbőr is reagál” – hangsúlyozza Őri Katalin hajgyógyász. Hozzáteszi: állandó stresszhelyzetben például az egész test készenléti állapotba kerül.

Megváltozik a vérkeringés, a sejtműködés, és ez alól a fejbőr sem kivétel. A terület ilyenkor érzékenyebbé válik, és ha időközben valamilyen betegség, például egy influenzaszerű fertőzés is kialakul, akkor a probléma elmélyülhet. Égő érzés, húzódás, fájdalom jelentkezhet.”

Így alakul ki a seborrheás dermatitis és így ismerhető fel időben

Ha a faggyú túltermelődik, viszont nem tud megfelelően kiürülni a hajtüszőkből, akkor gyulladást, irritációt okozhat. Ez lehet a seborrheás dermatitis előszobája.

Ez egy krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely a faggyúmirigyekben gazdag területeken – főként a fejbőrön, de az arcon, fül körül, orrnyergen is – megjelenhet. A tünetek közé tartozik a pirosodás, hámlás, viszketés, valamint egy olajos, hámló réteg alakul ki a fejbőrön. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a hajkontúrvonalnál, a szemöldöknél, az orrnyergen vagy a fül körül megjelennek ezek a szimptómák, érdemes szakemberhez fordulni” – figyelmeztet a szakember.

Nem fertőző, de odafigyelést igényel

Sokan félnek, hogy a seborrheás dermatitis fertőző lehet, különösen, ha gombás fertőzés is társul hozzá. Őri Kata azonban megnyugtat: