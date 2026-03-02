Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.
Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat!
- jelentette ki a miniszterelnök. Videójában arról is beszélt, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a kőolajvezetéket, működőképes, az ezzel kapcsolatos felvételeket közzé is fogják tenni.
Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást.
- emelte ki a kormányfő, hozzátéve, Magyarország nem enged a zsarolásnak, "az olajblokádot le fogjuk törni".
Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, egyértelmű az összejátszás Zelenszkij és a Tisza elnöke között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítások blokkolásával merényletet követ el Magyarországgal szemben, amiben a Tisza Párt is a cinkosa - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, amiről itt olvashatsz részletesen.
